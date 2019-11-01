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Все про:Донбас (13481) втрати (1487) найманці РФ (894) операція Об'єднаних сил (1715)

 У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

Протягом жовтня 2019 року втрати російських найманців становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив штаб Операції Об'єднаних сил.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, у жовтні 2019 року, втрати незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" та бойовиків Російської Федерації становлять 96 осіб. Із них безповоротних - 33 особи", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що це тільки достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних.

У штабі наголосили, що українські воїни відкривають вогонь лише в разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму "тиша" з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС

У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157223
 
   
 Топ коментарі
 
Земля бетоном. Отправляйтесь в Ад.
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Россия требует от НАТО отказаться от поставок оружия Украине

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Макрон в інтерв'ю правому журналу згадав про "нелегальні українські банди" 03:08, 01 листопада 2019
Детальніше читайте на УНІАН
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Отмечается, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных.

Как хочешь так и понимай. Достоверно подтвержденные, которые меньше реальных лол.
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а что не так? есть подтвержденное количество уничтоженых, но эти данные могут быть ниже реальных.
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То есть в реальности может быть не 33 а 3. Я так понял это предложение.
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Наоборот, подсчитали 33, а оказалось, еще 20 жмуриков забыли посчитать.
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соглашусь, что сформулировали предложение не очень, но все же следует понимать, что реальных жмуров может быть больше, чем подтвержденных.
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Ихтамнет,роися не является стороной конфликта
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У Украины в 10 раз больше армия, чем у наемников Донбасса! Почему не начать штурм???
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Долгих лет жизни зажмуреным и хорошего настроения всем их родственникам! У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4140
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В прифронтовой части населённых пунктах ,русскоязычное население громко поют песни про московских оккупантов, С неба звёздочка упала, Прямо Фюреру в штаны,Хутин думал что граната И кричит конец войны У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8052 У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5351 .
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С такими потерями ***** ни когда с Украины не уберётся, а наоборот тайно наградит хомчака и зё героями параши.
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И это очень даже хорошо, но, если по-твоему мало, У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8702 - пожалуйста, в ближайший военкомат
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Я русский бы выучил только за то,

Чтоб дружно скандировать: "Путин - ху""ло!"
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У нас за жовтень 9 загиблих. І ХТО зраду розганяв, що у нас втрати більші за сєпарські? У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9128
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