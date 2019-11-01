 У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив штаб Операції Об'єднаних сил.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, у жовтні 2019 року, втрати незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" та бойовиків Російської Федерації становлять 96 осіб. Із них безповоротних - 33 особи", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що це тільки достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних.

У штабі наголосили, що українські воїни відкривають вогонь лише в разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

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