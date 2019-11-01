 Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет України, - ЄС

Гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання. Про це йдеться в заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У жовтні знову так звані гуманітарні конвої заходили з Росії на територію України через прикордонний пункт пропуску "Донецьк". Як і в попередніх випадках, це відбувалося без згоди української влади та з чітким порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів. Мінські угоди передбачають, що постачання гуманітарної допомоги відбуватиметься через міжнародний механізм. Досягнення домовленості з цього питання в гуманітарній робочій групі (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) залишається критично важливим", - йдеться у заяві.

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В Євросоюзі також закликали Росію "використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі".

"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод", - наголошується у заяві.