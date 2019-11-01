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 Політика України, За кордоном
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 Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет України, - ЄС

Російські "гумконвої" на окупованому Донбасі порушують суверенітет і територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи.

Гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання. Про це йдеться в заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У жовтні знову так звані гуманітарні конвої заходили з Росії на територію України через прикордонний пункт пропуску "Донецьк". Як і в попередніх випадках, це відбувалося без згоди української влади та з чітким порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів. Мінські угоди передбачають, що постачання гуманітарної допомоги відбуватиметься через міжнародний механізм. Досягнення домовленості з цього питання в гуманітарній робочій групі (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) залишається критично важливим", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі

В Євросоюзі також закликали Росію "використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі".

"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод", - наголошується у заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157222
 
   
 Топ коментарі
 
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ну хоть кто-то обратил внимание - у Пристайко-то всё - ОК
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Порушують і що - чергове глибоке занепокоєння?
мовчали б вже в хусточку.
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А при пэтюньке такой ритортки небыло. Ведь пэтька непривзойденный дипломат, *****
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6-год одна болтовня, хотели б что то сделать, давно сделали, а так сцут в уши своему лохторату и для пресухи, типо вот видите мы за все харошее против всего плахого, а еще мы за либеральные цености, только финансируйте
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А то, что 13 + погибших и 1,5 млн беженцев - то хня
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от же ж гниды - гумковної порушують - а оккупации нет.
сраная обоссанная гейРопа под жабоедами и нациками...
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на шостому році війни з козломордими єта рєшитєльноє заявлєніє і єта сєнсація...!
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Торопливые эстонцы аплодируют стоя
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