 "Нафтогаз" значно підвищив ціну на газ для промисловості: порівняно з жовтнем - майже на 20%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5,861 тис - 6,463 тис грн / тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Така зміна обумовлена ​​зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - заявили в компанії.

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У компанії також нагадали, що з 1 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України "Про ринок природного газу", який передбачає, що постачання природного газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, на суб'єкти ринку природного газу в виняткових випадках і на певний термін можуть покладатися спеціальні зобов'язання в обсязі і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.