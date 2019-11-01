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Все про:газ (1059) Нафтогаз (615) промисловість (53) підвищення цін (7) Тарифи на газ (144)

 "Нафтогаз" значно підвищив ціну на газ для промисловості: порівняно з жовтнем - майже на 20%

НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% порівняно з жовтнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5,861 тис - 6,463 тис грн / тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Така зміна обумовлена ​​зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - заявили в компанії.

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У компанії також нагадали, що з 1 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України "Про ринок природного газу", який передбачає, що постачання природного газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, на суб'єкти ринку природного газу в виняткових випадках і на певний термін можуть покладатися спеціальні зобов'язання в обсязі і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157220
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилам скоро придут платежки... "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 1666
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Повышение от клована - это вам не роттердам +, это намного слаще и правильнее "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 2129
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А при чем тут Коболев? Он тебе не обещал снижение цены на газ! Тебе зеля обещал у него и спроси!
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Ссылку бы неплохо, где Зеля обещал СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ.
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А що тобі блаЗєнь обіцяв? - Здається взагалі нічого, от його зекоманда….
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Нагадую: в усьому винуватий мародер!
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Это ты у своих кумиров проси ,типа яременко.Они спецы по ссылкам.Он тебе сбросит пару сайтов!
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Это цены для котельных, подающих тепло населению. А населению не повысили, не...!! Голубые, ***, воришки...
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І? зебілики не здатні ув'язати зростання тарифів і цін на товари/послуги з ціною ресурсу в собівартості. "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 464 Вони й половини написаних мною слів не знають і змісту їх не розуміють.
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Це вже закинчення эри ЗУБОЖИННЯ!?)))
ЧИ ЩЕ НИ?

а ЗЕбобы?!))))
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Вы 73% дурников это...посильнее сомкните ряды вокруг ЗЕни!))))
Будет ТЕПЛЕЕ)))
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Навколо Ківи з Яраменком, так взагалі жара))
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Мало, наш газ должен стоить раз в 10 дороже! Мыж не кацапы!
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І який вже дубль, 2,3 чи 6? Презик то вже шостий.
І головне, кожного наступного разу усе по колу - тримають низьку ціну для населення за рахунок підприємств доки економіка не впаде в нуль, а потім раз і зростання тарифу вдвічі для населення.
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мамка в Штатах голодает , капусты просит
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Повышение от клована - это вам не роттердам +, это намного слаще и правильнее "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 2129
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ну и правильно ... жду вселенского воя наших миллионеров ...
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...яких після закінчення епохи бідності у нас тепер 73%
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Баба Беня на России электроэнергию покупает, купит и газ. Остальным можно и поднять...
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Где же анальные стоны 73% дурников о ВОРОВАТОЙ ВЛАСТИ....РОТЕРДАМАХ...СВИНАРЧУКАХ....ТОРГОВЛЕ НА КРОВИ?!))))
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Скажи уже открыто, что жизнь с 2014-го года стала хуже.
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Жить стало лучше, жизнь стала веселей. Ведь не даром страной управляют профессионалы развлекательного жанра.
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Жить стало лучше,жить стало веселее
Шея стала тоньше,но зато длиннее
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Але є і хороша новина. Епоха бідності вже пів року як скінчилася!
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Пожили при зубожінні,тепер поживемо при ситості
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