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 Політика України
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Все про:НАТО (2146) Порошенко (9832)

 У 2014 році на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до Генштабу та Міністерства оборони, - Порошенко

За часів президентства Віктора Януковича представникам НАТО було заборонено заходити до Генштабу та Міноборони України.

Про це 1 листопада на Львівському безпековому форумі заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав про прогрес, який Україна здійснила у співпраці з НАТО, починаючи з 2014 року.

"П'ять років українці будували і цементували глобальну світову солідарність з Україною. П'ять років ми тримали санкції. П'ять років НАТО було пліч-о-пліч з нами - не тільки через інструкторів, які разом модернізували Українські Збройні Сили та весь сектор безпеки. Не лише через 10 трастових фондів", - сказав він.

"У 2014 році, коли я був обраний президентом, на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до приміщень Генштабу та Міністерства оборони України", - додав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко. ФОТО

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157216
 
   
 Топ коментарі
 
мнение бывшего брехливого и воровитого гаранта, посланного накуй 3/4 народа ,не имеет никакого веса
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а немного раньше, пэтя бегал по раде с шариками "НАТО НЕТ"
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" на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить"(с)

Пэтя, название закона в студию!
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Не завадило б і нині запровадити таку заборону. Взагалі потрібно провести референдум і визначитись - чи потрібне нам це НАТО.
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Нам потрібна своя ядерна зброя,тоді може і НАТО не потрібно
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Хто нам дозволить її мати???
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Зачем тебе ядерное оружие? По Москве или Донецку палить собралась?
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щоб не виникало бажання до нас лізти,а як треба то і по мацквє,то взагалі ідеально
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Где логика? Ну вот полезли они к нам. Что дальше? Как может помочь ЯО? По балтийскому флоту им стрелять будешь или по Луганску?
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нагадай но мені,хто останнім намагався лізти до ядерної держави?
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Я задал вопрос. Кто и когда к кому лез - это вопрос исторический, реальной ценности не несет. Еще раз: на какую цель направлять ЯО, если моторылы захватили донецкий горсовет?
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не епіцентр скупчення москальської зарази,знаєш де він?
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На Москву? Через 10 минут после запуска ракета была бы сбита, Трамп написал бы твит об агресси Украины, а к вечеру ООН единогласно огласила бы наше правительство военными преступниками. Россия оккупировала бы Украину, для предотвращения следующих ядерных ударов, НАТО поздравило бы ее с успешной нейтрализацией опасности.
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краще з гордістю померти,чим жити на колінах
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і взагалі,хто тобі сказав,що москалі щось можуть збити,******* то мацковське? Як би одну-дві і поцілили,то решта десять зробили би свою справу У 2014 році на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до Генштабу та Міністерства оборони, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1581,але до того би не дійшло,бо ніхто не хоче звязуватись з ядерною державою.
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Когда первый и последний раз применили атомную бомбу??
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Разве ты этого не знаешь? Зачем тогда вопрос задаешь? Ах да - не знаешь, ведь ЯО применяли не 1 раз..
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B cвoємy кацaпстaнi бyдeш пpоводити референдуми!
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Ты хочешь, что бы немцы в Крыму воевали? Не будет этого. И чем быстрее это поймут такие как ты - тем лучше для Украины.
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A ти xoчeш щоб в недалекомy майбутньомy ти aбo твої діти в Cирії абo в якійсь африканській країнi «допомагали» братнім нapoдaм кaцaпcтaнy? Якби Українa булa в HATO, то кацапи нe cунулиcя в Крим і нa Донбас!
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Ты реально такой глупый и считаешь, что немцы отправили бы своих людей в Крым, при том, что украинцы бездействовали?
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Дятелко, не было бы никакого пи***реза в Крыму будь Украина в НАТО
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НАТО - это клуб по интересам, договор о намерениях.. толку от него очень мало. Нам нужен прямой договор о помощи с США - как с Японией.
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Все що нам потрібно для початку, це - враховувати інтереси всіх жителів України і не допускати втручання інших країн. Та не бути маріонеткою в чиїхось руках.
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НАТО в этом нам не поможет. Когда кацапские самолеты летали через территорию Турции - что сделало НАТО?
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И как ей помогло НАТО в агрессии России? Надеяться можно только на себя, а не на полумифическое НАТО.
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Страны Балтии и Польша под прикрытием США. НАТО к охране этих стран имеет очень отдаленное отношение. Или ты реально веришь, что Турция, член НАТО будет защищать Эстонию? У 2014 році на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до Генштабу та Міністерства оборони, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7862
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Для начала кацапы должны пойти в жопу, ео ты уже там))
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Совкокацапи, коли ви вже виздихаєте?
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Нам потрібно, щоб у нашого споконвічного ворога не було бажання лізти до нас. А вам?
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и как от вас, кацаповшей, избавится...
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Нет - это Камертон за два месяца все разрешил и реформировал
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" на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить"(с)

Пэтя, название закона в студию!
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мнение бывшего брехливого и воровитого гаранта, посланного накуй 3/4 народа ,не имеет никакого веса
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в Вашем определении "бывший" только гарант. Брехать и воровать он и сейчас - вполне.
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а вазелин продолжает гастроли в Марике или уже вернулся уставший в Киев?
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так он же был и премьером ... его всьо устраивало .... Сам же Порошенко лоббировал и поддерживал Харьковские договоренности по Черноморскому флоту России и до 2014-го года был активнейшим пропагандистом русско-украинского братства...
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Я не знаю что он там когда-то поддерживал,но на посту президента он сделал больше чем все остальные вместе взятые
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Так дай ссылку, а то пукнуть в лужу вы, зебилы, мастера
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порохоботы ж гуглом пользоваться не могут ))))
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а немного раньше, пэтя бегал по раде с шариками "НАТО НЕТ"
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Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины - заявление ЕС

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Последняя гастроль Панамо-мальдивского Патриота!
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Детальніше про Панаму і Мальдіви, з фактами злочинів, можеш? Чи як?
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В інеті є фото Пороха в дитячову віці. Пошукай і виклади. Будеш виглядити ще дебільніше У 2014 році на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до Генштабу та Міністерства оборони, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3139
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Ну вообще-то на фото отцы-основатели партии Рыгов, при которых Петя и министром иностранных дел был, и членом наблюдательного совета Нацбанка и министром экономики. А партия Рыгов ну очень не хотела в НАТО, помните как полгода в зале заседания Верховной Рады шарики висели "НАТО-НІ"
Короче кристально чистая, не запятненая, биография у Пети, да порохобот?
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я знову ж, в 3055-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!
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