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Все про:Київ (6713) Дежржпродспоживслужба (119) ботулізм (17)

 Рибу з токсинами ботулізму виявили в одному із супермаркетів Києва, - Держпродспоживслужба

В одному зі столичних супермаркетів виявили токсин ботулізму в рибі. Продаж в'яленої риби в магазині припинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Після захворювання на ботулізм жителя Києва, який купував рибу в супермаркеті за адресою м.Київ, вул. Полковника Потєхіна, 2, Держпродспоживслужба під час позапланової перевірки взяла в магазині зразки харчових продуктів.

За результатами лабораторних досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (експертний висновок № 014336 д.к./19 від 30.10.2019) виявлено ботуліністичні токсини у зразку проб "Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку", виробник ТОВ "ТАМАКО ІНВЕСТ" (вул. Різдвяна, 2 А, селище Хутори, Черкаський район Черкаської області), дата виробництва 24.09.2019 термін придатності до 23.12.2019", - йдеться в повідомленні.

Відомство зобов'язало керуючого магазином тимчасово призупинити реалізацію рибної продукції, а саме товстолобика в'яленого патраного, і усунути виявлені порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік потрапив у реанімацію з ботулізмом після вживання копченої риби, купленої в київському супермаркеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох жінок в Запорізькій області після вживання домашньої консерви госпіталізовано з діагнозом "ботулізм"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157213
 
 
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Так у нас рыба во всех супермаркетах продается с ботулизмом, потому что цены завышены в разы, люди не берут, а супермаркеты передерживают сроки реализации чтоб продалось всё таки. Перемораживают по несколько раз, водой обливают, в итоге там не рыба или креветка, а кусок льда с непонятной уже субстанцией.
Вы зайдите с проверкой в Новус в Борисполе, например, и посмотрите в каком виде там рыба свежемороженная. Покупаешь, приносишь домой, размораживаешь, ложишь на сковороду, а она как тряпка расплывается, рыхлая... сразу выбрасываешь, так было не один раз уже, рыбу больше не беру в супермаркетах. Мессия.
Зеленский, быстро отреагировал на мой запрос. Гончарук, Рябошапка. Я вам покажу что нужно стране, а не то что вы предлагаете.
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Ничего АТБ не будет. Как торговали говном - так и будут продолжать.
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ул. Полковника Потехина, 2 - АТБ-Маркет. Наша сотрудница как-то брала фарш в АТБ на Троещине, на какой-то праздник, весь и выбросила.
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