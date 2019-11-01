 Рибу з токсинами ботулізму виявили в одному із супермаркетів Києва, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Після захворювання на ботулізм жителя Києва, який купував рибу в супермаркеті за адресою м.Київ, вул. Полковника Потєхіна, 2, Держпродспоживслужба під час позапланової перевірки взяла в магазині зразки харчових продуктів.
За результатами лабораторних досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (експертний висновок № 014336 д.к./19 від 30.10.2019) виявлено ботуліністичні токсини у зразку проб "Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку", виробник ТОВ "ТАМАКО ІНВЕСТ" (вул. Різдвяна, 2 А, селище Хутори, Черкаський район Черкаської області), дата виробництва 24.09.2019 термін придатності до 23.12.2019", - йдеться в повідомленні.
Відомство зобов'язало керуючого магазином тимчасово призупинити реалізацію рибної продукції, а саме товстолобика в'яленого патраного, і усунути виявлені порушення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік потрапив у реанімацію з ботулізмом після вживання копченої риби, купленої в київському супермаркеті.
Вы зайдите с проверкой в Новус в Борисполе, например, и посмотрите в каком виде там рыба свежемороженная. Покупаешь, приносишь домой, размораживаешь, ложишь на сковороду, а она как тряпка расплывается, рыхлая... сразу выбрасываешь, так было не один раз уже, рыбу больше не беру в супермаркетах. Мессия.
Зеленский, быстро отреагировал на мой запрос. Гончарук, Рябошапка. Я вам покажу что нужно стране, а не то что вы предлагаете.