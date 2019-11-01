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 Політика України
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Все про:ВР (5981) Кабмін (3247)

 Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів

Сьогодні на порядку Верховної Ради - година запитань до уряду, вісім законопроєктів у першому читанні і шість - у другому читанні.

Робота парламенту почнеться з години запитань до уряду і депутатських запитів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Потім Рада розгляне постанову про проведення парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обороту земель сільськогосподарського призначення", а також постанову про заслуховування звіту глави Антимонопольного комітету.

У першому читанні парламент планує розглянути законопроєкти:

- 2179, про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження;

- 2189, про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад;

- 2164, щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування;

- 2165, про порядок зміни обвинувачення в суді;

- 2042, про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту та електроенергетики;

- 2233 і альтернативні, про ринок електроенергії;

- 2172, про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду;

2051 -, про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу.

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У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

- 1041, про запровадження середньострокового планування розвитку і підтримки автомобільних доріг;

- 2161, про оперативно-розшукову діяльність Держприкордонслужби;

- 1152-1, про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків і оборот фальсифікованих ліків;

- 0942, про розвиток і підтримку малого і середнього підприємництва (комітет пропонує зняти з розгляду);

- 0945, про спрощення ліцензування в сфері зовнішньоекономічної діяльності (комітет пропонує зняти з розгляду);

- 0953, про гармонізацію законодавства в сфері порівняльної реклами з правом ЄС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157212
 
   
 Топ коментарі
 
- Чому в Раді купол круглий?
- А де ви бачили квадратний цирк?
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Ну що "хохли" зустрічайте - ще один "блудний син" Калетник з банди проФФесора повернувся в Україну і до нього як і до всіх інших в наших правоохоронних органів питань немає! Говорять що і сам проФФесор вже валізи пакує і вертоліт замовляє щоб повернутись. А ще пару років тому це вважалось "казкою"!!!
Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, уменьшении давления на бизнес и уменьшении количества пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 7591
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Какие органы рыночного контроля,это кубло грязных взяточников и не более,распускайте эти органы,а содержимое к черту на свалку.
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На чей именно бизнес уменьшение давления?
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- Чому в Раді купол круглий?
- А де ви бачили квадратний цирк?
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А о ****** когда будет закон？ один бородатый товаришЧ сильно интересуется...аж сперма в голову бьет...😀
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Рассмотрите еще вопрос уменьшения любителей анала во фрикции СН
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А ХТО там любитель анала? Чи ти, як завжди - що небудь аби не в касу? Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 1276
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Сам із собою здороваєшся? Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 6871 Допрацювався На питання відповідь буде? Ні? Тоді гуляй, нагуляний
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Истерично-туповатый ЗЕбот. У Пеци были лучше. Креативнее...
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В нашій дискусії тупість демонструєш якраз ти) Крім плювків лайном на більше не здатен, убогий? Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 2388 Ще раз питаю - відповідь на моє запитання буде? Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 6549 Чи ти, як троль-школота, будеш до останнього лайном кидатися, щоб замилити той факт, що ти порожня балаболка? Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 219
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Ну що "хохли" зустрічайте - ще один "блудний син" Калетник з банди проФФесора повернувся в Україну і до нього як і до всіх інших в наших правоохоронних органів питань немає! Говорять що і сам проФФесор вже валізи пакує і вертоліт замовляє щоб повернутись. А ще пару років тому це вважалось "казкою"!!!
Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, уменьшении давления на бизнес и уменьшении количества пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 7591
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Якщо ти не в упор не бачиш, як мінімум ДВА обєкта на фото, які було криво туди вставлені, то це ТИ тупий валянок Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 8071
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Типова відповідь 8%иліти) Шкода, що ви не здатні зрозуміти, які ви кумедні Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів - Цензор.НЕТ 3276
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сейчас онанисты и слуги проституток нам наголосуют законов
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Какие органы рыночного контроля,это кубло грязных взяточников и не более,распускайте эти органы,а содержимое к черту на свалку.
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