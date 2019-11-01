 Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, зменшення тиску на бізнес і зменшення кількості пластикових пакетів

Робота парламенту почнеться з години запитань до уряду і депутатських запитів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Потім Рада розгляне постанову про проведення парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обороту земель сільськогосподарського призначення", а також постанову про заслуховування звіту глави Антимонопольного комітету.

У першому читанні парламент планує розглянути законопроєкти:

- 2179, про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження;

- 2189, про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад;

- 2164, щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування;

- 2165, про порядок зміни обвинувачення в суді;

- 2042, про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту та електроенергетики;

- 2233 і альтернативні, про ринок електроенергії;

- 2172, про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду;

2051 -, про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу.

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У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

- 1041, про запровадження середньострокового планування розвитку і підтримки автомобільних доріг;

- 2161, про оперативно-розшукову діяльність Держприкордонслужби;

- 1152-1, про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків і оборот фальсифікованих ліків;

- 0942, про розвиток і підтримку малого і середнього підприємництва (комітет пропонує зняти з розгляду);

- 0945, про спрощення ліцензування в сфері зовнішньоекономічної діяльності (комітет пропонує зняти з розгляду);

- 0953, про гармонізацію законодавства в сфері порівняльної реклами з правом ЄС.

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