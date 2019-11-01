 Окупаційний суд Криму заарештував на два місяці закарпатця, який хотів в'їхати на півострів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Россия", про це повідомила пресслужба прикордонного управління ФСБ РФ.

Зазначається, що 34-річний житель Закарпатської області намагався потрапити в окупований Крим через пункт пропуску "Армянськ". Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіку "заборонений в'їзд у Росію" до вересня 2020 року. Причина заборони не вказана.

"Щоб перетнути державний кордон, чоловік навмисно змінив свої установчі дані, звернувшись до міграційної служби України та оформивши новий паспорт", - йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч.2 ст.322 КК РФ (перетин російського держкордону під час в'їзду в РФ іноземним громадянином, в'їзд якого завідомо для винного не дозволений).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

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