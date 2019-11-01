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 Окупаційний суд Криму заарештував на два місяці закарпатця, який хотів в'їхати на півострів

Окупаційний суд Криму заарештував на два місяці громадянина України, якого затримали на кордоні півострова за "спробу незаконно потрапити на територію РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Россия", про це повідомила пресслужба прикордонного управління ФСБ РФ.

Зазначається, що 34-річний житель Закарпатської області намагався потрапити в окупований Крим через пункт пропуску "Армянськ". Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіку "заборонений в'їзд у Росію" до вересня 2020 року. Причина заборони не вказана.

"Щоб перетнути державний кордон, чоловік навмисно змінив свої установчі дані, звернувшись до міграційної служби України та оформивши новий паспорт", - йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч.2 ст.322 КК РФ (перетин російського держкордону під час в'їзду в РФ іноземним громадянином, в'їзд якого завідомо для винного не дозволений).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157210
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер спасітє-памагітє? Нехай щастить.
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Очень правильное решение.Пусть всех этих дебилов,любителей срусского мира арестуют.Зеля потом их обменяет.
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Це перший і чи не єдиний випадок коли я скажу - і правильно зробили що затримали тому що до таких дебілів по іншому не дійде куди вони пруться!!!
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Куди претеся в Мордор? Неначе їм там в мокшів медом помазано.
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Ну, більшість, при чому суттєва закарпатців голосували за Зєлєнского і слуг народа. Це про щось говорить? 😁 Як на мене, про відсутність критичного мислення і інстинкту самозбереження, що в сумі дає здоровий глузд. Саме відсутність здорового глузду вдруге підвела шановного закарпатця.
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Тепер спасітє-памагітє? Нехай щастить.
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нужен черный список - кого спасать не надо

из серии чей крым? - "крым крымский"
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Ну, тепер пцюуіин до наших справді героїчних полонених воїнів на обмін додасть ще й недалекого заробітчанина.
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Очень правильное решение.Пусть всех этих дебилов,любителей срусского мира арестуют.Зеля потом их обменяет.
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Только пусть меняет на "слуг народа".
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Будет дурачку наука....нехер шастать..
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Идёт отбор на новый обмен? Так вчера дрыстайко(вроде он) трындел?
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Це перший і чи не єдиний випадок коли я скажу - і правильно зробили що затримали тому що до таких дебілів по іншому не дійде куди вони пруться!!!
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кацапы формируют обменный фонд для очередного развода ЗЕбила.
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И президент конечно кинется его спасать прощая убийц украинских граждан.
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Ну так мы тогда сразу и говорили, что ***** за месяц-два новых наловит, но зе, дурачёк, уверен, что ***** порядочный.
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Ну в этих обменах не только зе но и по поучаствовал.
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Мне, шо один, шо второй просто пиарятся на теме пленных.
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Ну скоріш за все це - якийсь гастарбайтер, який свого часу порушив законодавство Росії і йому заборонили в'їзд.
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То заробитчанин у козломордых - таких не жалко.
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а только вчера зелепупы писали что составляются списки для обмена . вот и еще один кандидат сам приперся в Крым . теперь этого барана на какого то матерого террорюгу сменяют
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наверняка ватан и любитель шмария, для которого клятый Порох - это мародер, а рюзьге - это братушки.
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В таких случаях говорят-дурака и в церкви бьют. Окупаційний суд Криму заарештував на два місяці закарпатця, який хотів в'їхати на півострів - Цензор.НЕТ 6362
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Не повязали, а пригласили принять участие в кастинге.
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я бы таких не менял. патриот бы сейчас в Крым не поехал, если он там не живет.
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По тих хто їде в Крим, чи підерацію можна вести перепис дебілів в Україні.
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Пусть кацапы этого дебила посадят на бутылку. Может тогда другие идиоты задумаются о безопасности поездок на оккупированные территории
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Хунта схвалюе!
Зебилы, как там потепление с агрессором оппонентом? Окупаційний суд Криму заарештував на два місяці закарпатця, який хотів в'їхати на півострів - Цензор.НЕТ 6847
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