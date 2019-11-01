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 НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Дії Росії на морі і мілітаризація чорноморського регіону є великою загрозою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.

"Як ви можете побачити, НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше. З метою протидії російській агресії та безпеки регіону", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157208
 
 
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Еще больше это сопровождение караванов в водах общего пользования с защитой их от кацапских фашистов.А реально пока только ритуальные танцы с одной стороны и полное игнорирование всех законов и безнаказанное пиратство с другой
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