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Все про:Львів (1120) НАТО (2146) Форум (32) Ілдем Таджан (2)

 Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО, - помічник Генсека НАТО Ілдем

НАТО готове до подальшого розширення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.

Ілдем наголосив, що нинішня співпраця України і НАТО відбувається по лінії декларації, ухваленої на Бухарестському саміті в 2008 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні країни підтримали територіальну цілісність України, ставши, таким чином, мішенями для РФ, - помічник Генсека НАТО Ілдем

"Ми очікуємо, що Україна продовжуватиме концентруватися на внутрішньому порядку денному в проведенні реформ. Ці реформи відіграють важливу роль в євроатлантичній ситуації. Але що ще більш важливо - ці реформи є важливими для самого населення України", - сказав він, особливо наголосивши на необхідності боротьби з корупцією та посилення верховенства права.

"Політика відкритих дверей залишається і це історія успіху НАТО", - сказав посол, нагадавши про нещодавній вступ до альянсу Північної Македонії.

"Час від часу ми будемо чути думки, чи не втомилося НАТО від постійного розширення. Але це не так. Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО", - додав він.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157205
 
   
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Готов за 1 дол в год сдать 25 соток под Киевом для размещения елементов ПРО НАТЫ!))))
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Двері то відкриті. Однак як пишеться в Корані: "Легше верблюду пройти через вушко голки, ніж Україні вступити в Нато".
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кто с мечом к нам придёт от меча и погибнет. и в НАТО ето понимают
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Поменяйте швейцара на входе на не мадяра.
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Поки Моніка в нато не йде, а рачкує. В обох смислах.
(Гарне слово для ******** ситуації в Україні- покимоніка... )
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...Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д`Ивуара, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".Об этом он сказал в интервью правому журналу Valeurs Actuelles.
Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - заявил президент Франции корреспонденту издания.
Макрон добавил, что хочет всеми силами бороться против "параллельных обществ" и нелегальной миграции.
Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих в 2022 году выборах президента. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этой гонке.
В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338271-makron_rasskazal_hurnalistam_o_nelegaljnyh_ukrainskih_bandah_perepravljajushchih_migrantov_v_evropu
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