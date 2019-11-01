 Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.

Ілдем наголосив, що нинішня співпраця України і НАТО відбувається по лінії декларації, ухваленої на Бухарестському саміті в 2008 році.

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"Ми очікуємо, що Україна продовжуватиме концентруватися на внутрішньому порядку денному в проведенні реформ. Ці реформи відіграють важливу роль в євроатлантичній ситуації. Але що ще більш важливо - ці реформи є важливими для самого населення України", - сказав він, особливо наголосивши на необхідності боротьби з корупцією та посилення верховенства права.

"Політика відкритих дверей залишається і це історія успіху НАТО", - сказав посол, нагадавши про нещодавній вступ до альянсу Північної Македонії.

"Час від часу ми будемо чути думки, чи не втомилося НАТО від постійного розширення. Але це не так. Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО", - додав він.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.