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 Суспільство
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 "Жовтий" режим на Донбасі оголосили для миттєвої реакції на небезпеки, - представник ЗСУ Попов

Командування операції Об'єднаних сил запровадило на Донбасі "жовтий" режим, що обмежує права громадян, для швидкої реакції на небезпеки, які можуть виникнути.

Про це Громадському розповів В'ячеслав Попов, начальник відділу Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "жовтий" режим дає військовим можливість "миттєво реагувати на правопорушення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецрежим "Жовтий": штаб ОС роз'яснив порядок перетину блокпостів представниками вітчизняних та зарубіжних ЗМІ

"Тому що згідно із Законом України, якщо не введено цей режим, потрібно пройти низку процедур, наприклад, для того, щоби затримати особу, яка не має при собі документів. Під час цього стану наші військові, наші органи контролюють ситуацію: наприклад, якщо вони бачать, що збільшилась кількість чоловіків від 25 до 40 років, які "говорят русским языком без акцента" чи навпаки, з яскраво вираженим московським, російським акцентом, це дає можливість миттєво реагувати на це", — сказав Попов.

Він додав, що це не є приводом "розводити паніку", а також порівняв цей режим із запровадженням військового стану в окремих регіонах України наприкінці 2018 року.

Нагадаємо, 30 жовтня штаб ООС запровадив "жовтий" режим, який передбачає певні обмеження в пересуванні територією та надає правоохоронним органам спеціальні повноваження. У штабі вважають, що попереднього режиму було недостатньо для гарантування національної безпеки і оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157203
 
   
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"ах вот оно как михалычь!"(С) а то все тут стали думать и гадать. и не угадали ))
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А зебобик на задние лапки встает и хвостиком виляет...когда ***** дает три зеленых свистка...или два？
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Этот режим обьявили...что бы журналисты не могли прехать ...посмотреть и рассказать всем...что войска отводят в чисто поле...в палатки ...на мороз....без окопов...блиндажей...и прочего...
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Ничего не понятно, то в десна с сепарами целуются, то желтый включают. Может пора просто занавес опустить и забыть до лучших времен о бамбасах и лугандонах. Заодно и визовый режим ввести, а не двойное гражданство.
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не вижу логики
если тама тишина шо аж войска отводят то нафиг цей режим
если же там повышенная опасность то какого зеленого хйла войска отводят
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та невже, миттєва реакція, тікати подалі?
Про обмеження, до речі, не збрехали. От тільки обмежили, аби громадяни не опиралися, не захищалися і не заважали нелоху здавати Україну "Жовтий" режим на Донбасі оголосили для миттєвої реакції на небезпеки, - представник ЗСУ Попов - Цензор.НЕТ 6737 .
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