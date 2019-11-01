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Все про:конвой (69) ОБСЄ (2299) Росія (20318) США (5740) Кеміан (3) Цимбалюк Євген (1)

 США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі

Існують сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас, адже існує взаємозв’язок між їхнім прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 31 жовтня.

"Минулого тижня Росія знову направила конвої в Україну, які фіксувала спостережна місія ОБСЄ на кордоні. На жаль, місія (Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк". – Ред.) не змогла визначити вміст цих транспортних засобів, і ми серйозно сумніваємось у їхній "гуманітарній" природі, як про це стверджує Росія", - заявив він.

Американський дипломат вказав на те, що на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки у середу було детально продемонстровано про існування "очевидного взаємозв’язку між попередніми такими "гуманітарними конвоями" та сплеском атак і обстрілів на Донбасі з боку керованих Росією сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко

Під час засідання делегація Євросоюзу в ОБСЄ заявила про те, що російські "гумконвої" на Донбас порушують суверенітет, територіальну цілісність України та основні міжнародні гуманітарні принципи. Згідно із заявою ЄС, гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, а тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернув увагу присутніх також на те, що у своєму нещодавньому звіті СММ ОБСЄ зафіксувала, як так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Дипломат наголосив, що зростання кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, що фіксує СММ ОБСЄ у своїх останніх звітах, прямо пов’язано з цими регулярними поставками з території РФ.

Представник України наголосив, що неконтрольована ділянка українсько-російського кордону на Донбасі залишається "коренем проблеми": "Допоки український уряд не відновить повний контроль над державним кордоном, Росія використовуватиме це для продовження незаконних поставок своїм гібридним збройним формуванням на Донбасі".

Як повідомлялося, під час засідання Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернув увагу присутніх також на те, що у своєму нещодавньому звіті СММ ОБСЄ зафіксувала, як так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Як відомо, у п’ятницю, 25 жовтня, з Росії на непідконтрольну уряду України територію Донецької області зайшла колона у складі 27 транспортних засобів без номерних знаків, серед яких були "швидкі", трактори, грейдери та самоскиди.

Напередодні, 24 жовтня, на окупованій території Донбасу зайшов інший російський конвой у складі 16 вантажівок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157202
 
   
 Топ коментарі
 
Офигеть... Понадобилось почти шесть лет, чтобы наступило прозрение. США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 3689
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Зелепуху думає, що то вони зброю не завозять, а вивозять)))) Розводьте далі війська, предурі....
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Це не "прозрЄніє", лише сумніви США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 320
До "прозрЄнія" треба, щоб кацапи відкрито заїжджали танковими колонами. Та й то я не певен, що прозріють.

Утім, вони про все добре знають може ліпше за кацапню, бо мають для того технічні та розвідувальні засоби. Це, напевне, попередження кацапам, мовляв, раніше ви завозили 10тон боєприпасів, а зараз уже 30тон., поясніть для чого.
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Офигеть... Понадобилось почти шесть лет, чтобы наступило прозрение.
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Це не "прозрЄніє", лише сумніви США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 320
До "прозрЄнія" треба, щоб кацапи відкрито заїжджали танковими колонами. Та й то я не певен, що прозріють.

Утім, вони про все добре знають може ліпше за кацапню, бо мають для того технічні та розвідувальні засоби. Це, напевне, попередження кацапам, мовляв, раніше ви завозили 10тон ***********, а зараз уже 30тон., поясніть для чого.
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Для того щоб вони прозріли,***** повинен їздити на танку по берліну і парижу США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі - Цензор.НЕТ 8863
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Да какое там прозрение . Они в ладоши хлопают нашему отводу войск . И то , что с начавшимся отводом , активизировались белые камазы , якобы прозревшие связи не видят .
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Не только сомневаетесь но и ЕЩЕ ОЗАБОЧИВАЕТЕСЬ
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Дійшло аж на шостий рік окупації і що - чергове ну дуже глибоке занепокоєння нам чекати???
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Зато в Сирии после химатаки есть кому в тот же день кричать и бомбить асадовцев. Хотя теоретически они могли и быть ни при чем. видят только что хотят и что отвечает их "интересам"(за пол-мира то)
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Сирию наказывать безопасно, а у рашки свои баллистические ракеты имеются - и она в ответ на наказание не применет ответить.
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Зелепуху думає, що то вони зброю не завозять, а вивозять)))) Розводьте далі війська, предурі....
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І це через 5,5 років війни. вони "серьезно сомневаются ". Тьху.
Втім, чого чекати від розжижених мізків. Хіба що чергового серйозного занепокоєння.
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ось він план руSSкого міра: відведення військ, зразу ж поперла "гуманітарна допомога" зі зброєю до терористів...
потім партнов прибув на розвідку...вийшов Бандит єфремов на волю, потім висери лукаш і гордонів по-телебаченню, потім Злодій калєтнік...свати на чолі з Гнидою дабранрававим почали далі зомбувати біомасу, чекаємо клюєвих, азірова з захарченком і..... звичайно ж праФФессора!
це точно много ходовОчка путена...
а взагалі, я знову ж, в 3052-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Я вот тоже - смотрю на эти гум-конвои... смотрю-смотрю...смотрю-смотрю..смотрю-смотрю..Нет! Не нравятся!! Ну что это за расцветка?!!! Вот и приматам в Луганде не нравится - возбуждаются от этого цвета, гримасничают, кривляются, приседают - кричат и начинают палить.
Надо еще лет 5 понаблюдать за этим конвоями. Возможно есть какая то связь.
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Якась у вас знов "р@машка".Хіба цемах цього не розповів, чи інші "іхТамнєтЬі".
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Мля, уже и слепые, и глухие и, даже, упоротые не сомневаются! ОБэСэЕ- явно родственники жирафа!
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