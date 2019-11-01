 Росія відкладає зустріч у "нормандському форматі", - представник США в ОБСЄ Кеміан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив тимчасовий повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 31 жовтня.

"Успішний початок розведення (в районі Золотого. – Ред.), а також триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській - це ще один доказ відчутних наслідків відданості адміністрації Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту. Ми віддаємо належне Україні за ці зусилля, включно зі схваленням у рамках Тристоронньої контактної групи так званої "Формули Штайнмаєра". На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру", - заявив він.

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Американський дипломат наголосив, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".

"Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, як це передбачено Мінськими домовленостями та мається на увазі у "Формулі Штайнмаєра", а минулого тижня знову відправила конвої в Україну", - зазначив і Кеміан.

Крім того, Росія та її "проксі" систематично обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів та підтверджуємо, що наші пов’язані з Мінськими угодами санкції щодо Росії залишатимуться в силі, допоки Росія повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей. Окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться чинноми, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - наголосив представник США в ОБСЄ.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.