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Все про:ОБСЄ (2299) Росія (20318) нормандська четвірка (646) Кеміан (3)

 Росія відкладає зустріч у "нормандському форматі", - представник США в ОБСЄ Кеміан

Українська влада показала свою прихильність до мирного врегулювання на Донбасі, проте Росія не демонструє аналогічного прагнення до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив тимчасовий повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 31 жовтня.

"Успішний початок розведення (в районі Золотого. – Ред.), а також триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській - це ще один доказ відчутних наслідків відданості адміністрації Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту. Ми віддаємо належне Україні за ці зусилля, включно зі схваленням у рамках Тристоронньої контактної групи так званої "Формули Штайнмаєра". На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить

Американський дипломат наголосив, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".

"Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, як це передбачено Мінськими домовленостями та мається на увазі у "Формулі Штайнмаєра", а минулого тижня знову відправила конвої в Україну", - зазначив і Кеміан.

Крім того, Росія та її "проксі" систематично обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів та підтверджуємо, що наші пов’язані з Мінськими угодами санкції щодо Росії залишатимуться в силі, допоки Росія повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей. Окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться чинноми, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - наголосив представник США в ОБСЄ.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157201
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем оно им, Зеленский и так у них на коротком поводке, будут обставлять новыми и новыми условиями.
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Вони готові зустрічатись не для переговорів, а виключно для підписання Зеленським угоди на умовах РФ, у Зеленського цугцванг, будь-який наступний крок погіршує його становище, не можна було йти на контакти з Путіним без західних партнерів, але "Беда коль пироги печёт сапожник, а сапоги идёт тачать пирожник."
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Що знову щось не так? Ще мало Зе-слуга "прогнувся"???
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Вони готові зустрічатись не для переговорів, а виключно для підписання Зеленським угоди на умовах РФ, у Зеленського цугцванг, будь-який наступний крок погіршує його становище, не можна було йти на контакти з Путіним без західних партнерів, але "Беда коль пироги печёт сапожник, а сапоги идёт тачать пирожник."
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Зачем оно им, Зеленский и так у них на коротком поводке, будут обставлять новыми и новыми условиями.
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зейло та його посіпаки тужаться, працюють, недосинають, повій заказують, а оно о як...
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Видимо ***** хочет таки раскрутить нелоха монику и на "табу".
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СельвуплеБліять@Selvuple·

Насправді,при голосуванні на цих виборах за Президента України,в бюлетені були тільки такі дві пропозиції для голосування;

Голосую.-

1. За Порошенка.

2. Я дєбіл!
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І на****я нам ці 73%, на Донбас їх, уйо****ів, там їх місце
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Ему та встрече и не нужна. Он ждет когда зелень дальше отведет войска, потом захватит юг Украины, и вот вам коридорчик в Крым и пуйло довольно.
И нашего предателя восхваляют в рашке (уже начали)
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Алексей Арестович
21 ч. ·

- Все, что делают зелёные до встречи в Нормандском формате, делается для того, чтобы угодить Путину и он на него явился.
Например, они отказываются подавать повторную заявку на вступление в НАТО.
Все, что история сделает с ними, зависит от того, что они привезут со встречи в Нормандском формате.

Например, первичную заявку в Ростов.
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Что еще сдать думает Зе чтоб встретились со мной великий ПУ как противно и гадко смотреть на присмыкание фигляра (назвать его президентом страны уже рука не поднимается ) он своей слабостью ставит страну на колени
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Пока патриоты отвлекаются на воспитание юного президента и его шоу, - олигархи и ТНК в турборежиме дерибанят нашу ГТС, стратегические педприятия, ж/д, землю...
Через год украинцы вдруг обнаружат что 70% земли уже продано иностранцам, ВПК продана прокладкам РФ, а ж/д пути проданы Китаю для их шелкового пути в ЕС, а все наши леса проданы в концессию западным фирмам на 90 лет!!
Зеля уйдет а украинцы будут как всегда материть попередников и пойдет по миру как цыгане - прое**шие свою страну и землю.
Эта страна уже не ваша!
***
Единственный вариант спасения Украины от аннексии РФ и дерибана олигархов и ТНК - это жесточайшая диктатура националистов, изгнание колоборантов и предателей и возврат госсоббственности в народное пользование. Милитаризация экономики и освобождение от всех налогов малого с среднего бизнеса.
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То нехай відкладує!! Це зараз стає вже більше потрібно їм, а ніж нам..... Бий ворога, його ж зброєю...
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я знову ж, в 3053-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Очередное подтверждение Зе продажей и сдачи интересов страні
Власть создает для России возможность не возвращать Украине $3 млрд долга - политолог Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

А теперь внимательно следим за руками.
С такого призыва начал сегодня свой пост в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
31 октября Рада утвердили выделение газотранспортной системы из «Нефтегаза» в отдельного оператора. Якобы это выполнение европейских директив.
Этот закон истерично продвигал Зеленский, Коломойский, Кабмин, вся фракция «Слуги народа».
Однако, как я постоянно говорю, не все в стране идиоты. Поэтому некоторые понимают, зачем надо было такое быстрое разделение функций «Нефтегаза».
А тут все просто. Коломойский-Зеленский выполняют задачу Кремля по подписанию нового транзитного контракта на российских условиях. И без привязки к выплате Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) 2,5 млрд долларов Украине по решению Стокгольмского арбитража.
Иными словами, создается новый оператор ГТС, который заключает контракт с «Газпромом». А «Нефтегазу» потом никто никаких денег не возвращает за невыполнение «Газпромом» обязательств по прежнему контракту.





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А еще можно и «Нефтегаз» ликвидировать, чтобы вообще некому было деньги возвращать.
Мало того, именно благодаря новому оператору ГТС можно и заключить новый контракт по закупке российского газа. Мол, оставим суды в прошлом, начнем с «чистого листа» и прочее бла-бла-бла.
Как я и постоянно говорю, все, что происходит в Украине, идет только по российским сценариям. А все наши президенты «выбираются» только с согласия Москвы, выполняя кремлевские команды. Один только Янукович решил поиграть в самостоятельность и поторговаться - и пришлось за это бежать из страны…
***
Если отбросить в сторону утверждения Дмитрия Корнейчука о связке «Коломойский-Зеленский», то главный посыл его текста - справедлив.
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Причем, подобные мнения ранее озвучивались и другими экспертами.
Действительно, Россия давно уже выставила условие, что Украина должна разделить «Нафтогаз» на несколько отдельных компаний - как того требует Европа. Якобы в Кремле очень хотят соблюдения Украиной европейских правил (гы-гы)…
Ну а о том, что Киев должен простить Москве многомиллиардный долг «Газпрома» «Нафтогазу», Путин в последние дни уже несколько раз заявил открытым текстом…
Так что, действительно, теперь нудно «следить за руками»…

Верховная Рада вчера вечером приняла закон об анбандлинге «Нафтогаза» - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат.
Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.
Закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.
- Тимошенко: мы не дали украсть ГТС у украинского народа. Видео
В то же время, документ предусматривает создание отдельной компании - Оператора ГТС, на которую не может влиять «Нафтогаз».
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а как же брехня зели что все так и жаждут встречи
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