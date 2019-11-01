 Росія відкладає зустріч у "нормандському форматі", - представник США в ОБСЄ Кеміан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив тимчасовий повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 31 жовтня.
"Успішний початок розведення (в районі Золотого. – Ред.), а також триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській - це ще один доказ відчутних наслідків відданості адміністрації Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту. Ми віддаємо належне Україні за ці зусилля, включно зі схваленням у рамках Тристоронньої контактної групи так званої "Формули Штайнмаєра". На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру", - заявив він.
Американський дипломат наголосив, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".
"Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, як це передбачено Мінськими домовленостями та мається на увазі у "Формулі Штайнмаєра", а минулого тижня знову відправила конвої в Україну", - зазначив і Кеміан.
Крім того, Росія та її "проксі" систематично обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".
"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів та підтверджуємо, що наші пов’язані з Мінськими угодами санкції щодо Росії залишатимуться в силі, допоки Росія повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей. Окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться чинноми, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - наголосив представник США в ОБСЄ.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.
Насправді,при голосуванні на цих виборах за Президента України,в бюлетені були тільки такі дві пропозиції для голосування;
Голосую.-
1. За Порошенка.
2. Я дєбіл!
И нашего предателя восхваляют в рашке (уже начали)
Алексей Арестович
21 ч. ·
- Все, что делают зелёные до встречи в Нормандском формате, делается для того, чтобы угодить Путину и он на него явился.
Например, они отказываются подавать повторную заявку на вступление в НАТО.
Все, что история сделает с ними, зависит от того, что они привезут со встречи в Нормандском формате.
Например, первичную заявку в Ростов.
Через год украинцы вдруг обнаружат что 70% земли уже продано иностранцам, ВПК продана прокладкам РФ, а ж/д пути проданы Китаю для их шелкового пути в ЕС, а все наши леса проданы в концессию западным фирмам на 90 лет!!
Зеля уйдет а украинцы будут как всегда материть попередников и пойдет по миру как цыгане - прое**шие свою страну и землю.
Эта страна уже не ваша!
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Единственный вариант спасения Украины от аннексии РФ и дерибана олигархов и ТНК - это жесточайшая диктатура националистов, изгнание колоборантов и предателей и возврат госсоббственности в народное пользование. Милитаризация экономики и освобождение от всех налогов малого с среднего бизнеса.
Власть создает для России возможность не возвращать Украине $3 млрд долга - политолог Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии
А теперь внимательно следим за руками.
С такого призыва начал сегодня свой пост в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
31 октября Рада утвердили выделение газотранспортной системы из «Нефтегаза» в отдельного оператора. Якобы это выполнение европейских директив.
Этот закон истерично продвигал Зеленский, Коломойский, Кабмин, вся фракция «Слуги народа».
Однако, как я постоянно говорю, не все в стране идиоты. Поэтому некоторые понимают, зачем надо было такое быстрое разделение функций «Нефтегаза».
А тут все просто. Коломойский-Зеленский выполняют задачу Кремля по подписанию нового транзитного контракта на российских условиях. И без привязки к выплате Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) 2,5 млрд долларов Украине по решению Стокгольмского арбитража.
Иными словами, создается новый оператор ГТС, который заключает контракт с «Газпромом». А «Нефтегазу» потом никто никаких денег не возвращает за невыполнение «Газпромом» обязательств по прежнему контракту.
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А еще можно и «Нефтегаз» ликвидировать, чтобы вообще некому было деньги возвращать.
Мало того, именно благодаря новому оператору ГТС можно и заключить новый контракт по закупке российского газа. Мол, оставим суды в прошлом, начнем с «чистого листа» и прочее бла-бла-бла.
Как я и постоянно говорю, все, что происходит в Украине, идет только по российским сценариям. А все наши президенты «выбираются» только с согласия Москвы, выполняя кремлевские команды. Один только Янукович решил поиграть в самостоятельность и поторговаться - и пришлось за это бежать из страны…
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Если отбросить в сторону утверждения Дмитрия Корнейчука о связке «Коломойский-Зеленский», то главный посыл его текста - справедлив.
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Причем, подобные мнения ранее озвучивались и другими экспертами.
Действительно, Россия давно уже выставила условие, что Украина должна разделить «Нафтогаз» на несколько отдельных компаний - как того требует Европа. Якобы в Кремле очень хотят соблюдения Украиной европейских правил (гы-гы)…
Ну а о том, что Киев должен простить Москве многомиллиардный долг «Газпрома» «Нафтогазу», Путин в последние дни уже несколько раз заявил открытым текстом…
Так что, действительно, теперь нудно «следить за руками»…
…
Верховная Рада вчера вечером приняла закон об анбандлинге «Нафтогаза» - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат.
Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.
Закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.
- Тимошенко: мы не дали украсть ГТС у украинского народа. Видео
В то же время, документ предусматривает создание отдельной компании - Оператора ГТС, на которую не может влиять «Нафтогаз».