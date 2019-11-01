 Західні країни підтримали територіальну цілісність України, ставши, таким чином, мішенями для РФ, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.

"Колись вірили, що міжнародний ліберальний порядок, який базується на праві самовизначення, стане шляхом до вирішення всіх викликів. Але в 2008 і 2014 роках, коли грузинська та українська цілісність зазнали удару, ми винесли урок, що цей порядок не є рішенням", - зазначив він.

За словами Ілдема, кібератаки й агресивна дезінформація - одні з головних викликів на сьогодні.

"У 2014-му ми були здивовані і були не готові до обсягу гібридних загроз, з якими зіткнулася Україна та інші країни. Росія використала наратив "зелених чоловічків"... Західні країни підтримати територіальну цілісність України, таким чином, ставши мішенями. Бундестаг і органи влади Франції пережили кібератаки ... У 2019-му ми краще підготовлені. Ми знаємо різні форми кібервійни і вміємо реагувати. НАТО підняло рівень розвідки і поліпшило аналітичні дані", - сказав посол, зазначивши, що НАТО почало також карати винних в кібер- і гібридних атаках, як приклад навівши ситуацію з "Новачком", - уточнив він, додавши, що Україна також значно краще сьогодні відбиває інформаційні атаки.

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"Росія втрачає довіру. Ми знаємо, що сталося в Криму, і що сталося з рейсом МН-17. Ми повинні ставитися до дезінформації сьогодні. Але ми не можемо боротися з дезінформацією шляхом контрпропаганди. Потрібно розвінчувати міфи. За 5 років ми навчилися це робити", - уточнив Ілдем.

Представник НАТО нагадав, що кілька років по суті не відбувається практичного співробітництва між РФ і Альянсом.

"Ми будемо застосовувати більш сильні методи стримування і противаги, але також будемо розраховувати на діалог. Ці правила з 1968 року. Коли є таке напруження, потрібно мати шлях до його зняття".

Ілдем сказав, що кілька разів збиралася рада за участю НАТО і Росії, і це завжди закінчувалося засудженням Росії.

Він повідомив, що країни НАТО виділять Україні 40 млн євро на кібербезпеку і реабілітацію для колишніх ветеранів.

Посол Ілдем назвав недавній візит Генерального Секретаря НАТО Столтенберга в Україну дуже вдалим.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" почав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Велика Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.