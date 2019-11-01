 Упродовж двох років звільнено 1 157 суддів, - глава ВСП Овсієнко

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Із 2017 по 2019 року станом на 28 жовтня, зокрема, було звільнено 1157 суддів", - розповів Овсієнко.

За його словами, за загальними обставинами, а саме - у зв’язку з неспроможністю виконувати свої повноваження за станом здоров’я, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням чи у відставку було звільнено за вказаний період 836 суддів.

Окрім того, у зв’язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку за два роки було звільнено 268 суддів, за порушення судових вимог щодо несумісності - 18 суддів.

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Водночас за вказаний період звільнено 35 суддів, які не підтвердили здатність здійснювати правосуддя за результатом кваліфікаційного оцінювання.

"Тому ця цифра є доволі суттєвою, вона показує, наскільки істотним і стрімким є відтік кадрів із суддівського середовища і суддівської системи", - додав Овсієнко.