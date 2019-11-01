 Лише одне місто в Україні не готове до опалювального сезону, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "1+1" в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна готова до опалювального сезону. Єдине місто на сьогодні, про яке мені відомо, на жаль, м.Новий Розділ. Це місто у Львівській області", - сказав Гончарук.

За його словами, зараз міністерка розвитку громад і територій України Олена Бабак намагається вирішити цю проблему.

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