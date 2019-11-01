 Лише одне місто в Україні не готове до опалювального сезону, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "1+1" в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна готова до опалювального сезону. Єдине місто на сьогодні, про яке мені відомо, на жаль, м.Новий Розділ. Це місто у Львівській області", - сказав Гончарук.
За його словами, зараз міністерка розвитку громад і територій України Олена Бабак намагається вирішити цю проблему.
Главный Зебил страны первым делом же поувольнял губернаторов и заблокировал финансирование местных бюджетов, а ремонт теплотрасс и т.п. хрень идет именно из местных бюджетов!!!
Но вангую,. все равно начнут валить на прошлую власть, что мол они не подготовились к зиме а бедной и несчастной зе-команде разгребать
А вот тут совсем непонятно. С какого местные бюджеты должны проводить ремонты частным предприятиям, поставляющим тепло? Ведь в цену отопления включены расходы на обслуживание теплотрасс. Мало того, еще и плюс отдельно хотят плату взимать за само подключение дома к теплотрассе даже если ты нифига не берешь тепла. Т.с. за возможность получения. И после всего этого еще и из бюджета их ремонтировать? Интересная фигня получается. Другой коленкор может быть, если большие долги висят за громадой перед теплоснабжающей компанией, но это никоим образом не касается работоспособности теплотрасс и их плановых ремонтов и обслуживания.
Це означає -лише в цьому місті зреагували на цю дію..Значить ПОвірили ЗЕ !! )))
1 ч. ·
В 2018 заробитчане перечислили домой, в Украину, почти 11 млрд долларов.
В этом ожидается 12 млрд (10% ввп). «Зелёное» правительство отчитается с помощью заробитчанских денег об «успехах» и «росте» экономики.
Вместо того, чтобы всеми возможными способами, как то:
- снижение налогов для отечественного бизнеса;
- его целевое дешевое кредитование отечественными банками;
- защита отечественного производителя от экспансии импорта;
- кредитные и налоговые льготные периоды при открытии своего дела;
- полный запрет на вмешательство правоохранителей в деятельность бизнеса;
- пересмотр квот с ЕС для выравнивания импорта-экспорта и равных возможностей для наших предпринимателей;
- увеличение соцвыплат и индексация для возврата утраченной при порошенко платёжеспособности людей, что повлечёт всплеск потребления на отечественном рынке; -
власть не делает и даже не пробует ничего похожего, а просто констатирует цифровые факты и рисует ненужные графики. Украинцы же продолжают уезжать, Украина стареет и обезлюживается, становясь удобным, расчищенным от ненужного населения плацдармом для экспансии иностранного технологического капитала.
Так в 21 веке, специально созданными условиями, при пособничестве местной власти,
а не войной, захватываются территории и нацбогатства других стран.