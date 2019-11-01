 "Це був хороший телефонний дзвінок", - Трамп хоче зачитати стенограму розмови із Зеленським громадянам США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю The Washington Examiner.

"Це був хороший телефонний дзвінок. В якийсь момент я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна в прямому ефірі, і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні її почути", - сказав Трамп в інтерв'ю The Washington Examiner.

Він також зазначив, що не збирається співпрацювати з демократами в розслідуванні в межах процедури імпічменту.

"Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів", - заявив Трамп.

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За його словами, все це розслідування - "шахрайство, обман".

"Усі знають, що я не зробив нічого поганого. Білл Клінтон робив все неправильно, Річард Ніксон робив все неправильно. Я не буду згадувати Ендрю Джонсона, тому що це було трохи раніше мого часу. Але вони всі робили неправильні речі. Я не зробив нічого поганого", - сказав президент США про попередніх американських лідерів, щодо яких була ініційована процедура імпічменту.

Він також додав, що питання виділення військової допомоги Україні розглядалося тривалий час через ситуацію з корупцією в країні.

"Ми даємо їм гроші, ми даємо їм зброю. Ми зобов'язані дивитися на корупцію", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".