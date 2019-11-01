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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3437) імпічмент (139) США (5740) Трамп (2188)

 "Це був хороший телефонний дзвінок", - Трамп хоче зачитати стенограму розмови із Зеленським громадянам США

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зачитати стенограму своєї телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американському народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю The Washington Examiner.

"Це був хороший телефонний дзвінок. В якийсь момент я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна в прямому ефірі, і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні її почути", - сказав Трамп в інтерв'ю The Washington Examiner.

Він також зазначив, що не збирається співпрацювати з демократами в розслідуванні в межах процедури імпічменту.

"Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів", - заявив Трамп.

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За його словами, все це розслідування - "шахрайство, обман".

"Усі знають, що я не зробив нічого поганого. Білл Клінтон робив все неправильно, Річард Ніксон робив все неправильно. Я не буду згадувати Ендрю Джонсона, тому що це було трохи раніше мого часу. Але вони всі робили неправильні речі. Я не зробив нічого поганого", - сказав президент США про попередніх американських лідерів, щодо яких була ініційована процедура імпічменту.

Він також додав, що питання виділення військової допомоги Україні розглядалося тривалий час через ситуацію з корупцією в країні.

"Ми даємо їм гроші, ми даємо їм зброю. Ми зобов'язані дивитися на корупцію", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157192
 
 
 Топ коментарі
 
Пользователи ответили Трампу на его коллаж про награждение овчарки, учавствовавшей в уничтожении высокопоставленного террориста. "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9579
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"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 5570"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 606

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"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9807

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Нас тут большинство! Где-то 73%! - кричали пациенты главврачу психбольницы.
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уже поздно чубатому выступать по телевизору. раскусили его шашни с русней в госдепе.
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Трамп навіщо тобі??? Ти громадянам США теж хочеш признатись в тому що ти на роялі грати можеш?
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У рыжего клована из США, каша в голове не хуже чем у Зе пианиста.Утешения в этом мало, но признаться тенденция именно такая. "Це був хороший телефонний дзвінок", - Трамп хоче зачитати стенограму розмови із Зеленським громадянам США - Цензор.НЕТ 5849
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Да что ж такое... Вокруг клоуны-кретины)))))
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Это типичное мышление пациента в палате спецбольницы (до укольчика). Все вокруг клоуны и кретины, одни 8% - избранные.
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Нас тут большинство! Где-то 73%! - кричали пациенты главврачу психбольницы.
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Да, в 2014 эти же пациенты выбрали порохняву свыню и кричали, что их большинство, ничего не напоминает?
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какие то вы, зебанутые, теперь ущербные что ли...многие из вас предлагают даже закопать топор войны, обьединиться и спасать Украину от зели... Где ж ваш запал победобесия делся?)))
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А телефонограми розмов з путіним він не хоче нам всім зачитати, цей пес!
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Пользователи ответили Трампу на его коллаж про награждение овчарки, учавствовавшей в уничтожении высокопоставленного террориста. "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9579
Смотреть ниже


"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 5570

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 4372

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9807

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щось, Донні, все більше нагадує віктора фйодоровича
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Хуже.. Это гибрид Хвёдоровича, Хрущова и Кличко.
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"Надо тебя больше леди делать" ...сказалТрамп во время разговора.
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уже поздно чубатому выступать по телевизору. раскусили его шашни с русней в госдепе.
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Та у них там тоже есть свое "зестадо", разве что процент ниже, чем у нас.
Вот для него он и вешает лапшу.
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Вовка, начинай истерить, что ты не давал согласия.
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аудиокниги - перспективное направление диджитализации
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Сядет перед камином и всем жителям США скажет "наступило время о#уительных историй..."
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Зеленский, давай мочи Трампа, ему должен быть импичмент полюбому!
ну а потом и тебе...
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та не. штейна раньше народ сковырнет. за его мыролюбство.
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проба №2 ...набагато простіше аудіозапис прокрутити ...нам цікаві відповіді "моніки" ...ставити питання Трампу "їй" ніхто не дозволяв ... ну хіба що міг спитати чи є у Білому Домі "піаніно"
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Заодно расскажи своим гражданам, что ты там подкорректировал.
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Зе намекнули что он дескать, not completely lady и мем разошёлся по партии.
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