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 Політика України
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Все про:ВР (5981) Конгрес США (319) Азов (187)

 Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості. ДОКУМЕНТ

Нардепи коротко розповіли законодавцям США історію окремого загону спецпризначенців "Азов" - в/ч 3057 східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Спроби назвати Азов "терористичною організацією" або "насильницьким іноземним угрупованням білих супрематистів" "болем відгукується в серцях українських військових і добровольців, які захищають країну від окупантів". Так пишуть у відповіді американським колегам, які поставили підписи під зверненням до Держдепу про визнання підрозділу "терористичним", 39 нардепів Ради, передає Цензор.НЕТ.

Парламентарії наголошують: в умовах війни будь-яка критика військових має бути аргументованою, а докази їхньої причетності до правопорушень - беззаперечними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій

Вони заявили, що в листі конгресменів і у відкритих джерелах не знайшли підтверджень причетності "Азова" до терактів у Новій Зеландії, до вербування американських громадян або до інших злочинів, про які пишуть держсекретареві США.

Нардепи закликали колег до стриманості, неупередженості, відкритості та щирості під час розгляду ситуації, що склалася, а також порадили більш скрупульозно досліджувати тему.

Читайте: Звернення до Конгресу США на захист "Азова" вже підписали понад 30 нардепів, - Яременко

У Раді обіцяють звернутися до всіх правоохоронних органів України з проханням ретельно розслідувати зазначені в листі припущення - з подальшим оприлюдненням результатів.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 01

Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 02
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 03
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 04
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 05
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 06
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 07
Рада направила лист до Конгресу США щодо Азову: Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157190
 
   
 Топ коментарі
 
Партии Порошенко с Медведчуком воздержались, оно и понятно. Именно они распострняют в Штатах дурные слухи.
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Да Пецик сам з ними боровся. Скільки він за свою каденцію добробатів попересаджав? Я щє пам'ятаю как від Пецика вимагали амністувати добробатів.
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это одна партия, у них общие интересы.
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Потрібно терміново ратифікувати Римський статут. І тоді все стане на свої місця.
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А зачем ******* Чубаке дали подписать это действительно важное письмо?
Чтобы его дискредитировать?
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А чего ни один ПЭС не подписал обращение по "Азову"?
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Совместное с ананистами, предателями и недоукраинцами из СН письмо?

Нет того средства, чтобы отмыться от такой совместной с лядями Коломойского деятельности.
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Возможно, они просто не знали о существовании такого письма ?
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зато очень хорошо знают проституток, с кем общаются чужие депутаты.
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Игорёк, мне здесь совершенно неинтересны бредни питерских пропагандистов.
Шолбты на...
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...а по теме как всегда слабО! Методичка не позволяет.
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Извини, списками киевских *;ядей не интересовался. Равно как и фракция Пороха конкретных фамилий не знает.
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...зайди на соседнюю ветку, там твои порохоботы только плядей и обсуждают. Сюда бояться даже нос всунуть.
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Зайди вот сюда, и не возвращайся:
natribu.org Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 3945
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Главное, что председатель комитета кунилингуса и связей с проститутками подписал
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Кому письмо? Светочу демократии? От которого вы и кормитесь? хе-хе))
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Партии Порошенко с Медведчуком воздержались, оно и понятно. Именно они распострняют в Штатах дурные слухи.
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Ой а чого славко вакарчук не піписав? бо може не знав, чи ти зараз обзиваєшь ветеранів війни та волонтерів з єс зрадниками, воїн диванний
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по твоєму Яна Зінкевич зрадниця, іди до біса, воїн пера та копита
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Партии Порошенко с Медведчуком воздержались Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 9865
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Зачем мне тратить свое время? девушка с этой ФИО не на слуху, зачем тогда о ней писать?
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Затем что это депутат из партии Порошенко, ветеран АТО, получившая очень тяжёлое ранение.
Так тебе понятно, лапоть ?
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это одна партия, у них общие интересы.
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Да Пецик сам з ними боровся. Скільки він за свою каденцію добробатів попересаджав? Я щє пам'ятаю как від Пецика вимагали амністувати добробатів.
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А где можно посмотреть видео, как из борыжных застенков зеленский и Ко выпускают под овации и ликование те сотни тысяч патриотов, которых засадил туда офшорник?

Ссылочку не дадите?

ПыСы. Только, чур, видео, как отпускают Ефремова не предлагать.
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Да вот , хотелось бы узнать - А СКОЛЬКО . ?? По вашему , зраднюковскому ! А то прокуратура , в отчёте , выдаёт какие то странные цифры , -
- в Украине за пять последних лет были осуждены около 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание со ссылкой на Главную военную прокуратуру в понедельник, 30 сентября.
За эти годы всего были осуждены 9676 военнослужащих. ( всех военнослужащих , а не только лишь из числа добровольцев )...Реальное лишение свободы из них получили 1773 человека, 359 из них являются участниками антитеррористической операции (операции объединенных сил) на Донбассе - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что военные, в том числе участники боевых действий, отбывают наказание на основе обвинительных приговоров судов. Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 336.
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А ПЁСики не подписывали! Понятное дело - им насрать на репутацию украинских воинов.
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В мене питання тільки одне - чим ***** Трампа так міцно за яйця тримає що той готовий визнати "Азов" бандформуванням тому що в тому що це саме його кривавих лап справа жодних сумнівів немає!!!
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Маруха Федина уже начала дежурную истерику?
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минуточку, она была сонька федина до ПЕСа, а теперь она в графини себя записала и стала Софья Федына. Панимать нужно）
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Но как быть с факельными шествиями с полусвастиками на стягах ,с насилием над ЛГБТ,детьми,ксенофобией откровенной?Закрыть на на это глаза,как будто этого нет?.Нет уж.Американцы не дураки,их на мякине не проведёшь.А консультаций с послом Тейлором ,судя по всему не было?Пукнули в водичку.
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Шо, хитрожопый, обидно? Так это только начало...
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Що ти мелеш? Над тобою, падло, треба провести насіліє, як і над підарами ***************. ****, побачу, пеняй на себе.
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Это я участвую в факельных шествиях,Я гоняюсь за детьми и ЛГБТ?.Окстись!
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Я участвовал в факельных шествиях 2 раза... в пионерском лагере... на 22 июня!
От я,*****, фашист! Зигану на всякий случай.
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Падло кацапське, ти распятий мальчік, чи підар? Чи може ти епілєптічєская старушка? Тут лише ці три категорії можуть щось пердіти проти Азова. Опрєдєлісь, ****.
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Я обожаю Азов ,когда он на передовой,гоняет ватников,готовит молодую смену,борется с предателями,коррупцией,помогает пенсам,а вышеперечисленное у меня и не только вызывает отторжение.Извини.Азов вёдра дёгтя льёт на репутацию свою и Украины.
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Кто тебе дал право оскорблять людей? С твоих слов с азовом можно только пердеть, а не разговаривать?
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Интересно кто победит? 40 конгрессменов-демократов или 39 депутата?
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Из 39 подписей депутатов первая самая весомая. Можно было ограничиться только ей. 40 конгрессменов-демократов уже лежат.
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По-перше,Як конгрес сприйме листа,організованого і направленого прославленим на весь світ любителем стодоларових ласк BBC Trending Ukraine MP 'sorry' for prostitute chat in parliament
По-друге, ці придурки справді хочуть відкритих звинувачень і оприлюднення зв'язків Бєліцкого,його заступників,що зараз керують полком і теперішніх військовослужбовців в зв'язках з нацистськими і терористичними організаціями ? Але ж це не секрет ! «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты
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Посмотрят подписантов и вытрут жопы этой бумаженцией. Особенно бронебойные фамилии Ярёма с Лизонькой.
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Так с той стороны подписанты ничем не лучше. Например,главный из них - Ро Ханна. Пакистанский специалист по бандеровскому движению. Настоящий профессиональный историк. Хотите у него взять интервью по вопросам истории Украины ? Имейте ввиду: он вряд ли Украину вообще на карте найдёт.
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Оксюмрон - письмо унтерменшей-предателей в защиту националичтов.
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Поддержали меньше 10% ??
Остальные считают защитников террористами? Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 213
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Остальные могут иметь разные пристны для этого.
Одни реальные враги Украины, другие не хотят мараться общими с ублюдочными недоукранцами из СН делами.
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Мараться недопущением признания подразделения ВСУ террористами?
Это тупая отмазка!
Если "Азов" признают, это де-факто признание ВСУ террористической организацией. С введением санкций о концом поддержки.
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Это письмо - чистой воды пиар на фоне реальной сдачи интересов Украины.
Ценность этого письма стремится к нулю на фоне провала внешней политики.
Делать громкие заявления про защитников и предавать этих самых защитников - кощунство.
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Будет смешно если Вождя Белых Народов объявят в розыск как террориста.
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Слегка беспокоит первая депутатская подпись под обращением к конгрессменам. Чуток поспешили...
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Слегка ?? Да это зашквар . !! После секс-скандала с этим персонажем ( на рабочем месте , между прочим ) , какое к нему может быть доверие , у его американских коллег . !? Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 4834 .
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А где же федины, зинкевичи? Или пепа сказал фуфу подписывать такое?
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Пепа хитрый. Он усёк, кто первый поставил подпись, и решил не рисковать. Теперь похихикивает.
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Просто этот бутофорный патриотизм
"УУУ тыкает с добровольцем(азовцев)!!! УУУ"

потом этих же добровольцев-азовцев думают признать тер организацией
Свирк-Свирк
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А они про письмо знали ,, их кто то просил подписываться . ?? Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості - Цензор.НЕТ 5120 . При Пете никто не смел называть "Азов" террористами .
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Проршенко с Медведчуком воздержались. Общие интересы.
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это тот случай когда прошлая власть сильно запустила эту проблему ... всьо бросили на самотек ... теперь даже не знаю что поможет ...
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