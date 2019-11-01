 Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості. ДОКУМЕНТ

Спроби назвати Азов "терористичною організацією" або "насильницьким іноземним угрупованням білих супрематистів" "болем відгукується в серцях українських військових і добровольців, які захищають країну від окупантів". Так пишуть у відповіді американським колегам, які поставили підписи під зверненням до Держдепу про визнання підрозділу "терористичним", 39 нардепів Ради, передає Цензор.НЕТ.
Парламентарії наголошують: в умовах війни будь-яка критика військових має бути аргументованою, а докази їхньої причетності до правопорушень - беззаперечними.
Вони заявили, що в листі конгресменів і у відкритих джерелах не знайшли підтверджень причетності "Азова" до терактів у Новій Зеландії, до вербування американських громадян або до інших злочинів, про які пишуть держсекретареві США.
Нардепи закликали колег до стриманості, неупередженості, відкритості та щирості під час розгляду ситуації, що склалася, а також порадили більш скрупульозно досліджувати тему.
У Раді обіцяють звернутися до всіх правоохоронних органів України з проханням ретельно розслідувати зазначені в листі припущення - з подальшим оприлюдненням результатів.
Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
Чтобы его дискредитировать?
Нет того средства, чтобы отмыться от такой совместной с лядями Коломойского деятельности.
Шолбты на...
natribu.org
Так тебе понятно, лапоть ?
Ссылочку не дадите?
ПыСы. Только, чур, видео, как отпускают Ефремова не предлагать.
- в Украине за пять последних лет были осуждены около 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание со ссылкой на Главную военную прокуратуру в понедельник, 30 сентября.
За эти годы всего были осуждены 9676 военнослужащих. ( всех военнослужащих , а не только лишь из числа добровольцев )...Реальное лишение свободы из них получили 1773 человека, 359 из них являются участниками антитеррористической операции (операции объединенных сил) на Донбассе - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что военные, в том числе участники боевых действий, отбывают наказание на основе обвинительных приговоров судов. .
От я,*****, фашист! Зигану на всякий случай.
По-друге, ці придурки справді хочуть відкритих звинувачень і оприлюднення зв'язків Бєліцкого,його заступників,що зараз керують полком і теперішніх військовослужбовців в зв'язках з нацистськими і терористичними організаціями ? Але ж це не секрет ! «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты
Остальные считают защитников террористами?
Одни реальные враги Украины, другие не хотят мараться общими с ублюдочными недоукранцами из СН делами.
Это тупая отмазка!
Если "Азов" признают, это де-факто признание ВСУ террористической организацией. С введением санкций о концом поддержки.
Ценность этого письма стремится к нулю на фоне провала внешней политики.
Делать громкие заявления про защитников и предавать этих самых защитников - кощунство.
"УУУ тыкает с добровольцем(азовцев)!!! УУУ"
потом этих же добровольцев-азовцев думают признать тер организацией
Свирк-Свирк
КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО ПУТИНА и трамп на крючке.