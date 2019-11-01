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 Політика України
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Все про:ВР (5981) бешкет (425) Яременко Богдан (62) Іонова (13)

 Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Марія Іонова заявила, що нардеп Богдан Яременко після скандалу з інтимним листуванням не може очолювати парламентський комітет і має скласти мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці  Facebook.

"Богдан Яременко покинув залу під час мого виступу. Акцентую на тому, що ми з повагою ставимося до особистого простору кожного. Але коли він залишається за дверима роботи. Переписки сексуального характеру (навіть якщо й потім названа спланованою провокацією) – точно не те, чим має займатися народний обранець, більше того, керівник комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва у ВР", - написала Іонова.

Іонова наголосила, що людина, яка нехтує законодавством та ставиться з неповагою до інституту парламенту не може представляти Український парламент на міжнародній арені: "Відповідно до загальновизнаних у світі стандартів етики професійного дипломата він мав би добровільно скласти повноваження Голови Комітету, якщо не скласти мандат!".

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"Але за останні місяці всі обіцянки , які були надані під час виборів, пішли в смітник", - резюмувала нардепка.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157189
 
   
 Топ коментарі
 
Добровольно от корыта этот жирный блядун не отползет..никогда...где же он столоваться будет...
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как же сложит . ему с мандатом не каждая дает а без мандата вообще о сексуальной жизни можно забыть Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат - Цензор.НЕТ 9639
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В нормальной европейской стране эта жирная Чубака давно бы стала никем.
Но у нас - это ценный зебильный кадр...
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Я так понял - европейские нормы морали - не для тебя...
Шляшко, это ты!!!!???!!!
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надо не попадаться - а если попался нехер всех подставлять - вот так поступают и не мужики ,а мужчины
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Напевно ти і є та проститутка , котрій він писав ??
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Который день пошел, а этот аналострадалец все еще во власти.
Наверное, что-то в нем близко Зебилу. Иначе - никак....
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я даже не пойму шо мы обсуждаем - есть общеизвестная практика - как говорят - англо -саксы - можно все ,но не попадаться - тогда все - он должен просто уйти,ну если есть хоть чуть чуть совести - надо было не попадаться(я уже не говорю шо не делать это ему считаеться ))))))
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грязное животное,да разве он народные проблемы решает?приполз хряк за привилегиями и баблом
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Этот сексуально озабоченный избирался в Киеве, в округе, где до этого был депутатом Андрей Ильенко, очень грамотный и порядочный депутат, правда член партии "Свобода", но работал он хорошо и был без всяких националистических задвигов.
Андрей и на этих выборах баллотировался, но киевляне ему предпочли этого мудака.
Вот вам и результат манипуляций общественным сознанием, проведённых самым честным бениным каналом Г+Г.
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быдло само не сложит ...гнать таких нужно подальше от политики
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Якщо складе мандат- за що тоді його дівчата будуть любити?
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Горохові, захищайте рідного депутата, ніяких табу!😁
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Да... Порохоботов, идиотов много, а нормальных мужиков здесь маловато Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат - Цензор.НЕТ 6834
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