 Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

"Богдан Яременко покинув залу під час мого виступу. Акцентую на тому, що ми з повагою ставимося до особистого простору кожного. Але коли він залишається за дверима роботи. Переписки сексуального характеру (навіть якщо й потім названа спланованою провокацією) – точно не те, чим має займатися народний обранець, більше того, керівник комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва у ВР", - написала Іонова.

Іонова наголосила, що людина, яка нехтує законодавством та ставиться з неповагою до інституту парламенту не може представляти Український парламент на міжнародній арені: "Відповідно до загальновизнаних у світі стандартів етики професійного дипломата він мав би добровільно скласти повноваження Голови Комітету, якщо не скласти мандат!".

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"Але за останні місяці всі обіцянки , які були надані під час виборів, пішли в смітник", - резюмувала нардепка.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.