 "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що нині опрацьовуються кілька концепцій запровадження подвійного громадянства в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Однією з них, за словами міністра, є визнання подвійного громадянства на двосторонній основі.

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"Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі", - розповів чиновник.

Пристайко також не відкидає, що мати подвійне громадянство може бути дозволено для представників діаспори, які зараз мають статус "закордонного українця".

За словами глави МЗС, питання запровадження подвійного громадянства розробляється низкою державних органів, між якими нині тривають дискусії.

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"До цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС. Відбуваються дискусії між ними, і я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати наші напрацювання далі до депутатів", - пояснив міністр закордонних справ.