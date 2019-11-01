 "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що нині опрацьовуються кілька концепцій запровадження подвійного громадянства в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Однією з них, за словами міністра, є визнання подвійного громадянства на двосторонній основі.
"Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі", - розповів чиновник.
Пристайко також не відкидає, що мати подвійне громадянство може бути дозволено для представників діаспори, які зараз мають статус "закордонного українця".
За словами глави МЗС, питання запровадження подвійного громадянства розробляється низкою державних органів, між якими нині тривають дискусії.
"До цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС. Відбуваються дискусії між ними, і я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати наші напрацювання далі до депутатів", - пояснив міністр закордонних справ.
Тепер новий президент жертвує відвойованими поселеннями, укріпленнями і стратегічно важливими ділянками фронту заради гарантій від тих, хто ніколи їх не дотримував.
Евреи будут счастливы.
Спасибо сынку енерала КГБ. Контора рулит!
Подвійне громадянство, а вірніше багаторазове громадянство - воно або дозволене, або ні.
Решили чукчи заиметь своего академика. Собрались в юрте, поели копальхена, посовещались, и говорят одному - "Ты у нас будешь почётным академиком чукотского народа........
-Тот от вечает:
- Согласен........ По "чётным" - буду академиком, а по "нечётным" - рыбу ловить и моржа бить...
Так и у тебя - По "чётным" донбасситы будут ВСУшниками, нацгвардейцами и "Правосеками", а по "нечётным" - сепаратистами...
Чи гниди ви на випад коли будете тікати на расєю хочетзмати , ще одне громадянство..