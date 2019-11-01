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 Політика України
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Все про:подвійне громадянство (36) Пристайко (226)

 "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства

Міністр анонсував: до дискусії з питання подвійного громадянства залучатимуть і нардепів

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що нині опрацьовуються кілька концепцій запровадження подвійного громадянства в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Однією з них, за словами міністра, є визнання подвійного громадянства на двосторонній основі.

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"Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі", - розповів чиновник.

Пристайко також не відкидає, що мати подвійне громадянство може бути дозволено для представників діаспори, які зараз мають статус "закордонного українця".

За словами глави МЗС, питання запровадження подвійного громадянства розробляється низкою державних органів, між якими нині тривають дискусії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні треба узаконити подвійне громадянство, за винятком подвійного громадянства з країною-агресором, - віцепрем'єр Кулеба

"До цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС. Відбуваються дискусії між ними, і я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати наші напрацювання далі до депутатів", - пояснив міністр закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157187
 
 
 Топ коментарі
 
Готують місце для реінтеграції донбасяу?
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Пристайко местами сложный местами интересный, но слушая его понимаешь что его место возле « параши» а не в кресле министра иностранны дел. Ну какой препиздент такая и команда
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узаконивают кацапские паспорта в дыре ?
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Першик кроком зєлєпутєй повинне стати рішення про надання звання почесного громадянина України Володимиру Володимировичу П.
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Похоже у членороялиста ЗЕмоника имеется ещё одно или два гражданства: израильское и ***************. А Конституцию могут подрегулировать даже задним числом
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Протягом 5 попередніх років у нас був президент, який ніколи не розглядав відступ наших захисників і здачу територій як умову для "уявного миру".

Тепер новий президент жертвує відвойованими поселеннями, укріпленнями і стратегічно важливими ділянками фронту заради гарантій від тих, хто ніколи їх не дотримував.
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Сам ты клоун. После петингого прекращения огня мы потеряли Донбас в 2014 году.
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по тебе и так видно, мог об этом не сообщать.
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А где ты меня видел, игорюня? У себя в зеркале?
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Пристайко местами сложный местами интересный, но слушая его понимаешь что его место возле « параши» а не в кресле министра иностранны дел. Ну какой ********** такая и команда
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все ихние высказывания зависят от . чистоты кокса
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"сложный" и "интересный" слуга в украинского народа..."сложный" -для Украины и "интересный" ,для рашиста ,для выполнения его задания.втюхать граждан с паспортами ордло .которые рашист выдал,- Украине
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надо ещё рассмотреть концепцию многожёнства.. "Концепции иногда сложные, иногда интересные", - Пристайко о возможности введения двойного гражданства - Цензор.НЕТ 8914
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Отличный вариант для продажи земли иностранцам и увиливания от службы в армии.
Евреи будут счастливы.
Спасибо сынку енерала КГБ. Контора рулит!
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В основном, эта "дискуссия" ведется среди лиц еврейской национальности и паразитов, нагулявших жирок возле государственного корыта Украины и готовящих "запасной аэродром" для экстренной эвакуации.
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Иногда сложно, а иногда даже интересно угадывать, где окадутся жти новые лица. На каштане или на липе?
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Якщо не буде справжнього кордону на півночі і сході України і найжорстокішого візового режиму з окупантами а також враховуючи кількість різного роду "хохлів" "ватников" "сепаров" і взагалі "любителей руского мира" в нашій країні яким "главное чтоб НАТО не напало" - подвійне громадянство тільки прискорить і полегшить ***** ліквідувати Україну як незалежну державу! Це зрозуміло всім адекватним українцям - а на питання чому це не зрозуміло новоспеченим "слугам" народу шукайте відповідь самі!
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с введением двойного гражданства можно ставить крест на Украине как государстве. Это будет просто территория для проживания и зарабатывания денег. Все депутаты сразу достанут кипрско-израильские паспорта...заробитчане - росийско-венгерско-польско-румынские....Чуть попался на взятке - сразу за рубеж...не попался-кради дальше...конец стране. Как и мечтал ***..о
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В депутатів і заробітчан і без цього по кілька громадянств.
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Це все "гнилий базар".
Подвійне громадянство, а вірніше багаторазове громадянство - воно або дозволене, або ні.
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А давайте прямо, без прелюдий перейдем к обсуждению вопроса двойного суверенитета над территорией Украины.
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Теперь самое главное, как всех удравших от Майдана и правосудия легализовать? "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства - Цензор.НЕТ 8082
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Виродки, припиніть свої задуми щодо подвійного громадянства. Невже пристайківському ґебнюкові-батькові мало тут колег із ФСБ?
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Чергове відволікання від зебілів--розмови про громадянство. Іде війна,провал дипломатії на міжнародній сфері.а ці клоуни .вже і до громадянства добрались. Навіть посла в США не призначать. Ідіоти,яких вибрали такі ж.
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Пристайко, а ты анекдот старый, знаешь, про чукчу-академика?

Решили чукчи заиметь своего академика. Собрались в юрте, поели копальхена, посовещались, и говорят одному - "Ты у нас будешь почётным академиком чукотского народа........
-Тот от вечает:
- Согласен........ По "чётным" - буду академиком, а по "нечётным" - рыбу ловить и моржа бить...
Так и у тебя - По "чётным" донбасситы будут ВСУшниками, нацгвардейцами и "Правосеками", а по "нечётным" - сепаратистами...
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Да ну на. Украина не должна быть местом где всякие проходимцы добывают деньги и сразу же сваливают в страну где у них другое гражданство есть.
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Під час війни, ви серйозно пі....раси.
Чи гниди ви на випад коли будете тікати на расєю хочетзмати , ще одне громадянство..
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