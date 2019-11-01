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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6713) швидкість (29)

 Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год. ПЕРЕЛІК

У столиці з 1 листопада на семи вулицях буде запроваджено обмеження максимальної швидкості руху автомобілів до 50 км на годину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в КП "Центр організації дорожнього руху".

"З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год. Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год", - йдеться у повідомленні.

Так, обмеження швидкості руху діятиме на: просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака); вул. Набережно-Рибальській (від Гаванського мосту до вул. Електриків); Наддніпрянському шосе; Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичному шосе (до вул. Академіка Заболотного); вул. Саперно-Слобідській (від вул. Грінченка до Південного мосту); просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Як нагадують у Центрі дорожнього руху, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 р №1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157185
 
   
 Топ коментарі
 
Вопрос, зачем???
Чтобы денег набить на штрафах?
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Да чего уже там мелочиться, нужно закон ввести "по улицам города водитель должен встать и толкать свое авто, или запрягать коня во главе авто" и скорость низкая и экология хорошая... дебилы!
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Вопрос, зачем???
Чтобы денег набить на штрафах?
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Только для штрафов, ибо на трёхполосных дорогах ограничивать движение до 50 км. могут только питорасы.
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Для всех или только для эскорта Зебила?
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Для всех 73 %зесептиконов и Украинцев,а для зедрочеров правила не писаны
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А разве в правилах не ограничили 50 по городу? Вроде был такой разговор. Или только обсуждали такое ограничение?
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А прочитать последний абзац сил не хватило?
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Да чего уже там мелочиться, нужно закон ввести "по улицам города водитель должен встать и толкать свое авто, или запрягать коня во главе авто" и скорость низкая и экология хорошая... дебилы!
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А еще сегодня, обещанные 1 ноября, новенькие дороги малороса зели папередники перерыли ямами
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Так это же ваш щирый реформатор Гойсман обицяв. Так шо дороги уже давно сделали Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год - Цензор.НЕТ 5648

Соевые мародеры не брешут же и поэтому у них така колоссальная поддержка на выборах
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ns zt ghfd
ты не прав
дороги по ночам хйло путин бомбит
а ямы засыпать нельзя а то лодка перевернется
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Дебіл приймає дебільні рішення. Коли вже команда Зе його пржене геть??
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запутинись агенты ФСБ работают
и так весь Киев в пробках
а теперь еще на 30 процентов уменьшают пропускную способность
развязки строить это чтото запредельное как полет на Марс
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А зачем им развязки?
Главное побольше ЖК настроить, для жлобов едущих в столицу)
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не жлобы а воры
кто на честную зп может купить кватиру
даже дупуттату не хватит
только воровать
мафия управляет Украиной
а Запад типа не видит и финансирует мафию
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давно пора возле дома мебели карманы длн бусов построить что тоже путин не дает
кличка нах в Ростов
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