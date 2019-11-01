EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  975  31
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (8423) Правоохоронні органи (331) Троян (155) розведення сил (31)

 У поліції вистачає сил для забезпечення порядку в місцях розведення, - Троян

У Міністерства внутрішніх справ вистачає сил для забезпечення порядку в усіх населених пунктах, де відбудеться розведення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" по скайп-зв'язку заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, відповідаючи на запитання.

Зокрема, Трояна запитали, чи вистачить у поліції сил та засобів утримувати порядок, з огляду на напружену ситуацію, якщо в результаті масштабного розведення таких населених пунктів, як Золоте і Катеринівка, буде не 2, а 32.

"У Міністерства внутрішніх справ, повірте, вистачить спроможності та сил на забезпечення порядку. У нас вистачить. За нашими розрахункам, всього вистачає", - сказав Троян.

Також читайте: Євросоюз вітає розведення сил в Золотому

Коментуючи ситуацію в Золотому, він також відповів на запитання, чи є у правоохоронців план "Б" на випадок, якщо будуть стріляти або відбуватимуться різноманітні непередбачені ситуації: "Що стосується планів ворога, то повірте, у нас вистачить сил і засобів дати відсіч" .

"У нас тут перебувають посилені патрулі, мобільні групи, Нацгвардія, ще є групи швидкого реагування, і на будь-який виклик приїжджає слідчо-оперативна група. Також у нас працює відділ поліції, який відкритий у центрі самого Золотого. В Катеринівці така сама ситуація: є патрулі, і ми працюємо кожного дня, я звідси не виходжу", - зазначив заступник глави Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого. ЕКСКЛЮЗИВНА КАРТА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Розведення військ у районі населеного пункту Петрівське має розпочатися 4 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157183
 
 
 Топ коментарі
 
Він це серйозно вважає чи приколюється?😕
 показати весь коментар
 
Знаете , пора менять и презика , и его слуг .
Не оправдал ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да тут не до приколов. Не зря антиукраинская зелёная чума оставила министром собакова.
 показати весь коментар
 
 
Знаете , пора менять и презика , и его слуг .
Не оправдал ...
 показати весь коментар
 
 
За него .
Признаюсь . Просто Пэдра терпеть уже сил не было .
 показати весь коментар
 
Розумію. Ну, як кажуть- у кожного свої переконання.
 показати весь коментар
 
Говорили два патруля в Катериновке и четыре в Золотом-4. Допустим пусть усиленные по 4 человека...пусть по пять. 30 полицейских патрулируют. Взвод? С лёгким стрелковым? Достаточно?
 показати весь коментар
 
 
Ну у квітні 2014 вистачило, чому ж зараз не вистачить?
 показати весь коментар
 
Выстачило для чого? Щоб здати ці села іхтамнєтам-обдолбєнцам?
 показати весь коментар
 
Вистачить?30 нинішніх українських поліцейських один відморозок з автоматом розгонить як кошенят.
 показати весь коментар
 
Цікаво, а порядок за Трояном це як? Я к пригадаю пів року порядку 2014-го в Краматорську, то якось сумно стає.
 показати весь коментар
 
 
С добрым утром! Сегодня последний день, на этой неделе, вы зарабатываете на проституток для слуг народа)
 показати весь коментар
 
 
Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, !!"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.
 показати весь коментар
 
ЄС вже хоче зняти санкції з *****. Тому й вітає цю капітуляцію.
 показати весь коментар
 
 
Ви думать как Януковия - что Европа это плохо !
 показати весь коментар
 
Але свої поради Європа хай запхає собі...,ну знаєте куди.
 показати весь коментар
 
Ні, потрібно розділяти мух і котлети. На даний момент ЄС зацікавлений у припиненні бойових дій (а не відновлення тер. цілісності), бо санкції, збитки, дискомфорт. А от у питаннях законотворчості послухати варто.
 показати весь коментар
 
Зелень головою відповідає за "розведення", нехай не думає,якщо ,щось піде не так уникнути кари.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Головне щоб в них вистачило сил спровадити звідтіль різних проплачених "ахтивістів" з "витиранами".
 показати весь коментар
 
тебе рогатий не повинно це турбувати, йди оно ягель гризи!!!!)
 показати весь коментар
 
 
Квітень 2014 року це довів. На поліцію можна покластись- вони як граніт.
 показати весь коментар
 
 
Недочитав до вашого цього коментаря, то там вище не зрозумів сарказму, даруйте.
 показати весь коментар
 
 
А Джавеліни є? Бо як нема, то порядку там точно не буде.
 показати весь коментар
 
ага, наведуть та збережуть спокій... розміши гоміка краще...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору