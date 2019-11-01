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 Політика України, Суспільство
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Все про:роумінг (12) безвізовий режим (796) Пристайко (226)

 Пристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що найближчим часом українцям планують додати до безвізу вільний роумінг у країнах-членах ЄС, а також спростити обіг товарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами глави МЗС, постійно ведеться робота щодо розширення співпраці з Євросоюзом, зокрема щодо вільного роумінгу для українців у Європі.

"Ми хотіли б, щоб до нашого безвізового режиму, яким дійсно майже 3 мільйони українців скористалися, вже відчули на собі, як це, коли ти береш паспорт, купуєш квиток і вже летиш, додався ще й вільний роумінг. Це те, чим насолоджуються всі європейські країни і чого українцям усе ще бракує. Ви самі бачите, наскільки високі ціни, як тільки ми перетинаємо кордон України. Ми хотіли би, щоб українці мали як вільний перетин, так і вільні комунікації", - зазначив Пристайко.

Також, як переконує міністр, Україна "впритул підійшла для так званого промислового безвізу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Молдова домовляються про безкоштовний роумінг, - Пристайко

"Це можливість для наших компаній постачати товари зі значно простішими стандартами, для того, щоб наші товари заходили (до ЄС) більш вільно. Ми постійно працюємо над справедливим розподілом квот на ринках ЄС, тобто дати нашим виробникам, українським компаніям можливість пробиватися там. Ви знаєте, що нам вдалося переорієнтувати нашу економіку і фактично понад 60%, за різними оцінками - 62% нашого експорту ідуть на 500-мільйонний ринок ЄС", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157182
 
 
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ни, це тильки для селюков новсти яки крим своий свиноферми никуди в житти не виезжали и не знають шо роуминг свободный уже давно есть 2 грн мин у киевстар например по европе Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 7453
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зайди на киевстар например и увидишь сколько там свободного роуминга уже сделано при попередниках Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 484
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Та не?! Какая зрада?!

Мы хотим!!! Это однозначно победа!

И неважно превратится ли хотим в сделали.

Пля, вы конченые, зелебобики?!
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Плюс молочні ріки та кісельні береги. Лише виконайте всі забаганки Путлєра.
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Так он и сейчас свободный.. что за пургу они несут?
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Может он хротел сказать про бесплатный роуминг? Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 8434
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бесплатного ничего не бывает, это тоже самое что захотеть бесплатную связь внутри Украины.. это новость для зебилов лохов, вроде громко сказано, но там из за отсутсвия мозгов и низкого IQ поверят тому, что давно уже есть
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Ну я думаю имеется в виду, что тарифы будут в расценках как в Украине даже в роуминге.
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Чем?

От "мы хотим" до "мы сделали" пропасть.

Реально, откуда столько зелёных соплей радости?
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Спасіба зекоманді за роумінг! Спасіба зе команді за інтернет! Як я раніше був без них, не розумію.
Сьогодні в них в планах сонце відкривать? Чи місяць? Чи може колесо будуть презентувати?
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