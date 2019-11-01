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Все про:Мінздоров'я (1007) дифтерія (30) Радуцький Михайло (33)

 Найближчим часом в Україну доставлять ще 150 флаконів протидифтерійної сироватки, - Радуцький

ПРООН доставить в Україну додатково ще 150 флаконів протидифтерійної сироватки найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"У нас зараз є 200 флаконів, 150 ми очікуємо найближчим часом. За інформацією Центру громадського здоров'я, є підтвердження про надання ще цього року такою організацією, як ПРООН, 150 доз сироватки", - зазначив Радуцький.

Він зауважив, що вакцин в Україні вистачає і закликав українців обов'язково робити щеплення від дифтерії.

"Якщо ми хочемо, щоб не було епідемії, то потрібно вакцинуватися. Це єдиний спосіб, який не допустить епідемію в країні", - сказав Радуцький.

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За його словами, є індійська, болгарська вакцини, а також "харківська, дуже високої якості".

Він вважає, що Україна ще не підійшла до епідемічного порогу захворювання на дифтерію. За останній місяць зафіксовано 21 випадок захворювання на дифтерію, з яких п'ять підтверджені лабораторно, а решта - клінічно.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157181
 
 
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