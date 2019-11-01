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Все про:обстріл (5661) Донбас (13481) операція Об'єднаних сил (1715)

 Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

31 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Кам'янки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Водяного, що на Приазов'ї - з озброєння БМП-1, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
- біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- неподалік Світлодарська - з автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Південного - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Троїцького - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківському - з мінометів калібру 82 мм.

"Учора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один - зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли позиції українських сил біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157180
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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Слава богу, что обстрелы не в зонах отступления ВСУ, а то так можно было бы и капитуляцию зеленских сорвать, чего доброго.
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Дмитро Корчинський

59 хв.

Знову двоє поранених, один боєць дуже важкий - травматична ампутація нижньої кінцівки.
За останні три місяці 90 поранених, жодного борта з пораненими в Центральний військовий госпіталь , де самі кращі військові лікарі, де допомогають професори медичних наукових інститутів. За 5 років війни такого ще не було, чому ховають поранених , чому їх позбавляють високоспеціалізованої допомоги національних медичних закладів України ?

Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2680
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Глава МИД Украины выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ноябре.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает ТСН.
Он также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.
"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение на трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.
Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.
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Если бы в Украине был нормальный главнокомандующий, то уже бы собрали миллионную армию, запустили бы военную пропаганду, как в других странах, как США например с Дядей Сэмом, что - сынок ты нужен родине и т.п. Чтобы люди шли в армию ибо Украине, чтобы быть независимой нужна большая армия! И когда будет большая армия, тогда зачистить Донбасс будет дело нескольких дней! Сказать жителям Донбасса, что у вас есть 3 дня, чтобы выехать с территории Донбасса, потому что начнется штурм и зачистка. И послать из миллионной армии послать половину на зачистку и даже РФ не пойдет им помогать, а те, кто будет в Донбассе, то они начнут убегать потому что это будет суицид противостоять армии превышающий по количество больше, чем в 10 раз, а при надобности и до 20 раз можно послать.
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ЄС зхвалив розведення сил. Так що припиненню безглуздої кровавої бійні на Донбасі - бути.
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Війна українців з російськими окупантами є безглуздою війною???
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ми відходим а нам ще у спини стріляють,такого позору армія ще не відчувала ніколи за всі пять років війни
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