 Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік Кам'янки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- тричі в районі Водяного, що на Приазов'ї - з озброєння БМП-1, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

- біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- неподалік Світлодарська - з автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Південного - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Троїцького - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новотошківському - з мінометів калібру 82 мм.

"Учора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один - зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли позиції українських сил біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.