 Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи

Про це він сказав в інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - заявив президент Франції кореспонденту видання.
Макрон додав, що хоче всіма силами боротися проти "паралельних суспільств" та нелегальної міграції.
Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.
Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".
Во Франции в городе Марсель шесть человек в результате стрельбы в баре были ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.
По данным издания, неизвестный открыл стрельбу в баре Terminus в 15-м округе Марселя около 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).
Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.
Один из пострадавших госпитализирован с серьезными ранениями.
https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-strelby-bare-raneny-6-chelovek-1572566375.html
Издание отмечает, что с начала 2019 года во французском департаменте Буш-дю-Рон, в том числе в Марселе, были убиты 10 человек.
Напомним, во Франции в городе Байонна пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, двое получили ранения. Около 14:30 по местному времени. 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.
мо не то место?
Інша річ- Німеччина, "ворог" Хранції
.Що *жабоїди * і прекрасно роблять .
..
-Конечно , владимвладимирыч. Оьгаживать украинцев? Да не вопрос!
вот такие успехи зеленой моники
А ведь это голословное обвинение, это плевок в лицо вовсе не клоуну, которому сейчас приспичило зачем-то встречаться в нормандском формате с Макроном и людоедом Путлером,это плевок в адрес Украины и украинцев.
Впрочем, во Франции издавна сформирована традиция относится к Украине враждебно и предубежденно, постаралась для этого и беглая из Россия белая эммиграция, да и сами французы, особенно французские либералы, влюбленные в страну Ленина-Сталина. Крайности сходятся, и этот тот случай. Если Россия сейчас это коллективный Путин (или, как сформулировал новую религию Мордора один из придворных кремлевского карлика Володин "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"), то Франция в каком-то смысле, это коллективный Макрон, и Макрон говорит то, что хотят от него слышать французские правые и левые. Не понимаю только, почему Макрон и на Болгарию "наехал", болгары то в чем перед француским охлосом провинились, чтобы на них зарабатывать политические очки?