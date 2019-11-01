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Все про:Франція (793) міграція (94) інтерв'ю (44) Макрон Емманюель (313)

 Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що віддасть перевагу легальним мігрантам із Гвінеї та Кот-д'Івуару, а не "нелегальним українським чи болгарським бандам".

Про це він сказав в інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - заявив президент Франції кореспонденту видання.

Макрон додав, що хоче всіма силами боротися проти "паралельних суспільств" та нелегальної міграції.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

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Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157178
 
 
 Топ коментарі
 
макрон знатный сказочник - Дид Панас перед ним меркне....
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если кто был в Париже, тот знает, что встретить в центре Парижа чистокровного француза невозможно, - одни арабы,негры, а город окружен вооруженными толпами нелегальных болгарских и украинских банд во главе с Жанной Д"Арк, в смысле, с Марин Ле Пен. Поэтому Макрон боится выходить на улицу и все время сидит в пуленепробиваемом кресле бывшего Императора Наполеона Бонасье.
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Нет президента в Украине, и все кому не лень будут вытирать ноги об Украину .
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Болгария, Румыния не входят в Шенгенскую зону. Еще не заслужили.
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Ось вам свіже повідомлення. Там не було українців.
Во Франции в городе Марсель шесть человек в результате стрельбы в баре были ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.

По данным издания, неизвестный открыл стрельбу в баре Terminus в 15-м округе Марселя около 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

Один из пострадавших госпитализирован с серьезными ранениями.
https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-strelby-bare-raneny-6-chelovek-1572566375.html

Издание отмечает, что с начала 2019 года во французском департаменте Буш-дю-Рон, в том числе в Марселе, были убиты 10 человек.

Напомним, во Франции в городе Байонна пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, двое получили ранения. Около 14:30 по местному времени. 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.
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Вот так и работают типичные социалисты. Ведь он не может сказать про банды выходцев из Африки-назовут расистом, а про «белый нигеров» можно врать безнаказанно. А то, что из Франции в буквальном смысле убежала целая куча евреев никто не говорит. Их наверное бандеровцы замучили.
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...и пресса подхватила- «важно общение президента с нацией»! Президент не боится обсуждения острых проблем-«украинских банд»! Все довольны.
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Франции явно не хватает Шарля Андре́ Жозе́ф Мари́ де Голля
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в Макрона, що всі родичі "чорноголові"? Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 8652
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Х**ло стремится вернуть Украину в стойло. Мышибратья.
Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 4388
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тому що, дрова по газовій трубі не проходять Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи - Цензор.НЕТ 2451
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Читать было интересно, пока админ не проснулся и не начал как обычно всех банить. Ну будут тут писать одни патриоты, одно и то же, каждый день. Неужели от этого стране станет лучше. Никогда не понимал этого швондеризма.
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шановный, а вы на полит форруме разлекалова ищете?
мо не то место?
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Кремлёвская пропаганда имеет многовековую историю. На брехне основано всё "величие" Московии.
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Ха-ха-ха . Зєбіли це макрон до вас , з подачі кремля , тонкий натяк доносить . Тут головне кинути першого камінця , а далі само піде , а Болгарія пристебнута для того щоб не дуже кидалося в очі те що путін озвучив макроном перший крок по позбавленню України безвізу . А зєлєбєник розведе ручками і скаже :" Я вам нічого не обіцяв " .Лівквідація України Хабадом триває.
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Если Украина в его восприятии такая, то это значит, что Украине нужно работать над пропагандой Украины, как безопасной страны и нужно внутри страны навести порядок и всех бандитов пересажать. Потому что слышал и от немцев, что в Украину нельзя ездить туристам потому что ограбят и изнасилуют и убьют и т.п. И от американцев слышал, что в Украине опасно. Смотрел про Дубай и там так работает полиция и система безопасности в стране, что там если происходит плохое что то, то их органы просят стереть записи и делают так, чтобы новость не попала в СМИ и т.п. Так им удается страну в рейтинге держать, как самую безопасную страну мира для туризма и т.п. А у нас мафия управляет полицией и даже есть правда в этих словах. Во власти все время мафии то Днепровская, то Донецкая и они меняются всю историю. Аваков тоже с мафией связан, все меры тоже связаны с мафией и Труханов даже в списке интерпола был, как член мафии и его в Болгарии объявляли в розыск. У нас страна бандитов, ОПГ и мафий. Сначала думал написать, что вот такие у нас херовые союзники, но потом попробовал посмотреть, как нас видят люди другие и понял, что херово все! Украине, чтобы стать нормальной страной, то в стране должен заработать институт правосудия! Бандитов нужно сажать беспощадно и независимо от статусов! Пока у власти мафии и организованная преступность, то до тех пор в стране будет отсутствовать правосудие!
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Это Аваков в розыске Интерпола был, а не Труханов. Зато он теперь министр МВД.)
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действия украины на европу никак не влияют, можно как угодно петь о своей безопасности и привлекательности, но если с капитолийского холма дали команду фас - свора начнет рвать, а на азов напомнить откуда атака пошла ?
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Впечатлительные конгрессмены(большинство которых евреи) начитались опусов Белого Вождя Белецкого про поход против мирового сионизма и прочего недочеловечества.
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Хранція ніколи не була прихильнецею України, а тільки виключно параші ще з 1812 року, коли їх "нагнули" з "Банапартем" до глибини 2 м Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 3902
Інша річ- Німеччина, "ворог" Хранції
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Я тільки за! Лягушатники не заслуговують на існування, нехай їх асимілюють нєгри
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Украина одна из самых белых стран мира!
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да какая тебе арийская кровь в жидовицкой франции
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"Чорна хвиля" вже безповоротно накрила Хранцію, "атступать некуда, позади Масква" Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 4481
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Доброго ранку , Україно без брехуна і йолопа порошенка , а також без телепня януковича !
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Народ вже зроумів, що колишня Банда Петра Путіна перевертнів тепер ЕСсучені під патріотичними гаслами , хочуть і далі мародерити країну як і їх колеги з сусіднього мордору.
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Из какого кацапского часового пояса пишешь в без десяти пять утра?
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Змилуйся, не трогай його, він всю ніч не спав "ківу" Яременка ублажав, це його останні конвульсії оргіазму корчать
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Кроме мигрантов из Кот-д"Ивуар,Гвинеи он предпочитает дряхленьких бабусь.
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Скоро зажратые и продажные европейцы будут просить убежища в украинцев . Негры и арабы их выживут. Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 9158
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Траханье старой бабы Макрону оставляет психические травмы. Чего от него ждать адекватности ?
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Это банды с гор кавказа, которые просто купили Украинское гражданство. Последние 5 лет главбарыга так патриотично правил что черых наехало очень много, зато Украинцев уехало более миллиона. Потом эта чернота совершает преступления, но виновата уже Украина, ибо нех было давать им гражданство
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А один "чёрный" имел небывалую поддержку у "наріда", когда со своими " советниками по культуре" имптчментастил полгода в Киеве.
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Пока в Украине не заработает правовая система критики не избежать, а то что даже во власти сидят люди с криминальным прошлым известно и на западе. "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума на себя оборотиться".
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Хай з раши під....приймає
.Що *жабоїди * і прекрасно роблять .
..

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тобто переправили те, що вкрали в кацапів ?
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Может он хотел сказать, донецкие банды?
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абсолютная правда. у нас завозят пачки арабов и негров под видом студентов вузов (такую схему намного проще проворачивать через украину, где обучение стоит 3-4 штуки долларов, а не 30 как в европе), а потом уже переправляют в европу. крышуется это все сбу-шниками. у самого несколько таких знакомых. и статьи на эту тему есть. так что тут макрон прав
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Альйо! Так виходить що "українські банди" чорних в Хранцію поставляють. Ну все так як хоче Макрон! Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 4347
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Франция предпочитает негров. Жаль французов.
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-А на что ты готов, чтоб больше не было протестов "жёлтых жилетов"? Совестью торгонёшь?

-Конечно , владимвладимирыч. Оьгаживать украинцев? Да не вопрос!
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Ті, хто має тривалий досвід спілкування з лягушатниками, наприклад по роботі, чудово знають, що французи відверто неприємний народець... Імідж їм створили книжки 19-го сторіччя і кіно. Насправді вони ЗОВСІМ не такі. І цю думку поділяли не тільки знайомі українці, але й поляки, шведи, ірландці, з якими я працював.
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Французы унаследовали от общества Короля-Солнца общительность и коммуникабельность, нечто подобное было во времена хрущёвской оттепели, но это жалкое подобие, пародия на прогрессивное развитие котороя я упомянул.
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Апщітельнасть і камунікабінасть це одне і те саме) Французи пихаті і зарозумілі, в них вкрай неприємна манера ставитися ДО ВСІХ ІНШИХ зверхньо. І з комунікабельністю в них теж далеко не все так класно - першими на спілкування майже ніколи не йдуть, доброзичливості дочекатися майже неможливо.
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Это же нацизм и фашизм в чистом виде. Ох и настрой у него перед любимым Нелохом зеленым нормандском формате... Попробовал бы Макарон сказать про банду евреев...
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"нелегальные украинские или болгарские банды"


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В заголовке смещен акцент. Укр. и болг. бандами Макарон назвал самих мигрантов из Болгарии и Украины. А это уже прямое оскорбление народов этих стран. Придется ему извиниться. Если, конечно, У. и Б. не проглотят оскорбление, и не сделают вид, будто это их не касается.
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а это уже первый звоночек по отмене безвиза...
вот такие успехи зеленой моники
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И с этим чучелом зеленский хочет в нормандском формате встречаться аж из штанов выпрыгивает? Неужели по его нарративу не видно на чьей он стороне? А и да, макарон больше мигрантрв из гвинеи и кот ди вуара и париж станет самым безопасным местом на земле, лол
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Для француженок и некоторых Макронов,предпочтительнее африканские негры с длинными писюнами,чем болгары или украинцы с ихними коротышками.
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Там же російські і албанські банди, а не болгарські і українські. І важі алжірські, туніські та ін. африканський зброд. Мені португал колись сказав: я хочу, щоб до нас українці приїжджали, а не негри, ви націю відбілюєте.
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Ну що ви накинулись на Макарона?) Він заручник ситуації - в 2018 році ОФІЦІЙНО кількість народжених дітей у африканських та мусульманських сімях перевищила кількість новонароджених етнічних французів Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 5909 Минулого року вперше кількість афромусульманських дітей, які пішли до школи, зрівнялася з кількістю етнічних. Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 5909 Простий математичний розрахунок свідчить, що через 30 років (до 20150р.) Франція ГАРАНТОВАНО БУДЕ афромусульманською країною. Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 5909 Така ж більшість населення можливо на цей час сформується у Бельгії та Голандії... Оревуар, Франція, мархабА, Париж! Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу - Цензор.НЕТ 1439
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Наскільки приверне чорних і арабів,настільки відштовхне корінних французів (а їх поки що більше).То в ньому Зеленський іноді прокидається.
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курва ... я правильно написал на французском?
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Bolgari vet mozet tam svobodno zyt i rabotat vet EC strana.Neponiatno a ciom tut on bredit ocerednoj raz.
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И , конечно, конкретно этот французский жлоб не предъявил доказательства преступной деятельности во Франции хоть одной банды, состоящей из украинцев.

А ведь это голословное обвинение, это плевок в лицо вовсе не клоуну, которому сейчас приспичило зачем-то встречаться в нормандском формате с Макроном и людоедом Путлером,это плевок в адрес Украины и украинцев.
Впрочем, во Франции издавна сформирована традиция относится к Украине враждебно и предубежденно, постаралась для этого и беглая из Россия белая эммиграция, да и сами французы, особенно французские либералы, влюбленные в страну Ленина-Сталина. Крайности сходятся, и этот тот случай. Если Россия сейчас это коллективный Путин (или, как сформулировал новую религию Мордора один из придворных кремлевского карлика Володин "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"), то Франция в каком-то смысле, это коллективный Макрон, и Макрон говорит то, что хотят от него слышать французские правые и левые. Не понимаю только, почему Макрон и на Болгарию "наехал", болгары то в чем перед француским охлосом провинились, чтобы на них зарабатывать политические очки?
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