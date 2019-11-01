 Українці не платитимуть за відновлення непідконтрольної території, РФ має виплатити репарації, - Криклій

Про це заявив в ефірі телеканалу "1+1" міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки ми можемо говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону. Щодо того, чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, ні. Це апріорі неможливо. Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти і відновлювати цей регіон", - сказав він.

Міністр зазначив, що без доступу до окупованої території складно говорити про необхідні засоби на відновлення цього регіону, адже потрібно провести ревізію та аудит.

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