 У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 31 жовтня сказав Даніель Зайберлінг, директор представництва Фонду Ганса Зайделя в Києві.
На його думку, в Європі забули, що економічна стабілізація після Другої світової війни на континенті була досягнута значною мірою завдяки США. Сьогодні ж, як зазначив Зайберлінг, у більшості країн Європейського Союзу курс на зближення з РФ більш популярний, ніж орієнтація на збереження хороших відносин зі США.
"У 70-х роках у Німеччині була популярною пісня, де є слова про те, що російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Економічні успіхи були затьмарені чорною хмарою російської загрози. Ось ця пам'ять вже стерлася в головах багатьох німецьких політиків. Ми хочемо бачити в Росії раціональність. Але хочемо ми того, чи ні, Росія не змінить своє ставлення до світу та України", - сказав він, наголосивши на важливості таких майданчиків для обговорення, як Львівський форум.
1. Редко какой танковый батальон мог от объявления тревоги завестись в полном составе и выдвинуться на нулевку за 15 минут.
2. Танковый бой это не ралли.Если переть в лоб без артподготовки и/или отработки штурмовой авиации то будет бобо даже в танке.
3. По границе ФРГ с ГДР был проложен трубопровод с жидкой взрывчаткой. Если на любом пункте границы увидели бы приближение советских танков, то нажатие кнопки приводило к детонации по всей длине и по всей границе возникал противотанковый ров шириной и глубиной около 6-8 метров. Возможно, и в ЗБ было что-то подобное.
ПС Для гибридной войны эта штука не годится.
Er ist wieder da 2015
фэнтези, драма, комедия
"О чём говорят фотографии
Фотографии, сделанные разведывательными самолётами люфтваффе в дни сразу после битвы при Прохоровке, сообщает Витли, точно показывают место битвы, в которой на фронте всего в 3 км сражались друг с другом советская 5-я гвардейская танковая армия и немецкая танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». При внимательном анализе этих фотографий британский историк из Университета Восточной Англии в Норидже и обнаружил, что 5-я гв. ТА потеряла около 235 боевых машин. При этом «потери немецких танков были сравнительно ничтожны: всего 5 в конечном итоге списанных боевых танков (в том числе четыре Pz IV)». «Все остальные повреждённые танки находились на безопасных огневых позициях (т. е. за линией противотанкового рва) и были отремонтированы», - утверждает исследователь.
В подтверждение фотоаргументам Витли приводит также те соображения, что «с 13 июля советские перешли в оборону». Впрочем, когда «Лейбштандарт» предприняла ограниченную атаку 13 июля в попытке найти слабое место в советской обороне, эта «атака была прервана, как только танки были встречены противотанковым огнём».
Выводы англичанина просты: «Учитывая наши знания об относительных потерях, понесённых обеими сторонами, и расположение танков на поле боя, понятно, что фотографии доказывают, что советские потерпели крупное поражение и потеряли огромное количество танков в процессе этого… Хорошо видно, что 31-я танковая бригада погибает вблизи противотанкового рва, а 25-я танковая бригада получает поражение между железнодорожной насыпью, совхозом «Сталинский» и лесом». «Поэтому эта статья подтвердила гибель большинства нападавших соединений 5-й гвардейской танковой армии во время боя под Прохоровкой 12 июля 1943 года», - довершает картину Бен Витли."
http://agitpro.su/v-germanii-reshili-chto-v-kurskoj-bitve-pobedil-gitler/