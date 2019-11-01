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Все про:Львів (1120) США (5740) Форум (32) Європейський Союз (19)

 У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг

У Європейському Союзі і зокрема Німеччині політики забули про те, як у часи холодної війни перебували під загрозою з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 31 жовтня сказав Даніель Зайберлінг, директор представництва Фонду Ганса Зайделя в Києві.

На його думку, в Європі забули, що економічна стабілізація після Другої світової війни на континенті була досягнута значною мірою завдяки США. Сьогодні ж, як зазначив Зайберлінг, у більшості країн Європейського Союзу курс на зближення з РФ більш популярний, ніж орієнтація на збереження хороших відносин зі США.

"У 70-х роках у Німеччині була популярною пісня, де є слова про те, що російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Економічні успіхи були затьмарені чорною хмарою російської загрози. Ось ця пам'ять вже стерлася в головах багатьох німецьких політиків. Ми хочемо бачити в Росії раціональність. Але хочемо ми того, чи ні, Росія не змінить своє ставлення до світу та України", - сказав він, наголосивши на важливості таких майданчиків для обговорення, як Львівський форум.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157176
 
   
 Топ коментарі
 
Но желание ехать на танках до Берлина у русских только усилилось.
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Так они не устали от войны как зебилоиды да и там зебилоидов тогда не было!
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ГСВГ уже нет,значит танки до Берлина за 15 минут не доедут.
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Но желание ехать на танках до Берлина у русских только усилилось.
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Я там служил совместно с украинцами. Так что могли и быстрее.
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Могли. Но
1. Редко какой танковый батальон мог от объявления тревоги завестись в полном составе и выдвинуться на нулевку за 15 минут.
2. Танковый бой это не ралли.Если переть в лоб без артподготовки и/или отработки штурмовой авиации то будет бобо даже в танке.
3. По границе ФРГ с ГДР был проложен трубопровод с жидкой взрывчаткой. Если на любом пункте границы увидели бы приближение советских танков, то нажатие кнопки приводило к детонации по всей длине и по всей границе возникал противотанковый ров шириной и глубиной около 6-8 метров. Возможно, и в ЗБ было что-то подобное.
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Да не было такого трубопровода. Хотя идея интересная, попробуйте реализовать.
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Я об этом в еще конце 80-х читал.
ПС Для гибридной войны эта штука не годится.
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сейчас есть штуки гораздо интереснее, вот их и надо реализовывать
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Ти і зараз служиш ***** кремлівський холуй,навіть мови своєї зрікся,худоба.
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Тогда Брежнев был, а он вроде с Украины.
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А ніхто й не заперечував що в Україні були і є козли,але ж не в такій кількості як у вас. У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг - Цензор.НЕТ 5069 В сім"ї не без урода.А у вас теж нормальні є ,тільки в одиночних пікетах,на відміну від наших майданів.
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Да много генсеков было с Украины, а от нас ни одного.
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Бо ви прихвостні звикли кланятись пану і стояти раком,щоб вас дрючили. У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг - Цензор.НЕТ 2988
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У нас никогда не было панов, а все мы были(и есть) шляхтичи.
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Ви всі були ,є ,і будете продажним бидлом яке зреклося своєї віри мови і предків і прислужує *********** орді,вважаючи себе ріднею мордві, чувашії, чукчам і іншим чурбанам.Ганьба продажній мерзоті.
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брєжнєв був з набіріжних чєлнов, раSSія, завезений казачок після Голодоморів кремля....
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А зачем русским танкам было добираться до Берлина, когда они уже там стояли?
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Имели в виду Западный Берлин. Там их не стояло. (с)
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Если бы имели, то так бы и писали. И пели. И ходу до Западного Берлина, со всех сторон окруженного ГДР, было не 15 мин, а в десять раз меньше. Потому и боялись. Да и сейчас еще боятся, хоть и русских танков там уже давно нет.
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Решили в буквоедстве поупражняться? Тогда скажите, а где там были "российские танки" под флагом РСФСР? Если бы имели в виду "советские танки" то так бы и пели. У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг - Цензор.НЕТ 184
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я бы на месте Германии выразил озабоченность
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А на що укр танкам пертися на Берлін ?? Якщо на змагання натовські то танковий полігон де це відбувалось і відбувається далеко від Берліна
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Та судя по тому что происходит в мире, то в Германии скоро новый Гитлер появится.
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Смотрел недавно фильм немецкий. Не вспомню название, но сюжет такой, что Гитлер просыпается в современной Германии и люди начинают узнавать его на улицах и поддерживать как политика. Хорошая комедия с серьезным посылом
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Ну а что, история циклична. Гитлер это образно, это может быть другой человек но который будет как он.
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Он снова здесь
Er ist wieder da 2015
фэнтези, драма, комедия
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Может быть. Он хорошо подружится с пуйлом. И будет новый пакт Молотова-Риббентроппа.
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Лось, в 70 не было "российских" танков. А сесесере после войны никуда с европы и не уходила
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Да, современная Европа за исключением Польши и стран Балтии зажралась и забыла уроки истории. Потеряла инстинкт самосохранения. Значит будут работать законы Дарвина...
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я знову ж, в 3054-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Сейчас и танки особо не нужны - ракеты быстрее долетят
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это ж этот форум организовывала Сыроид с украинской стороны ..... Очень крутой форум получился ... Вообще не хватает в этом парламенте Самопомощи .... Вот бы была настоящая конструктивная оппозиция ... Они всегда если критиковали, то тут же предлагали и свой вариант решения и свои кандидатуры на посты
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До Берлина и в прошлый-то раз далеко не все доехали.
"О чём говорят фотографии
Фотографии, сделанные разведывательными самолётами люфтваффе в дни сразу после битвы при Прохоровке, сообщает Витли, точно показывают место битвы, в которой на фронте всего в 3 км сражались друг с другом советская 5-я гвардейская танковая армия и немецкая танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». При внимательном анализе этих фотографий британский историк из Университета Восточной Англии в Норидже и обнаружил, что 5-я гв. ТА потеряла около 235 боевых машин. При этом «потери немецких танков были сравнительно ничтожны: всего 5 в конечном итоге списанных боевых танков (в том числе четыре Pz IV)». «Все остальные повреждённые танки находились на безопасных огневых позициях (т. е. за линией противотанкового рва) и были отремонтированы», - утверждает исследователь.
В подтверждение фотоаргументам Витли приводит также те соображения, что «с 13 июля советские перешли в оборону». Впрочем, когда «Лейбштандарт» предприняла ограниченную атаку 13 июля в попытке найти слабое место в советской обороне, эта «атака была прервана, как только танки были встречены противотанковым огнём».
Выводы англичанина просты: «Учитывая наши знания об относительных потерях, понесённых обеими сторонами, и расположение танков на поле боя, понятно, что фотографии доказывают, что советские потерпели крупное поражение и потеряли огромное количество танков в процессе этого… Хорошо видно, что 31-я танковая бригада погибает вблизи противотанкового рва, а 25-я танковая бригада получает поражение между железнодорожной насыпью, совхозом «Сталинский» и лесом». «Поэтому эта статья подтвердила гибель большинства нападавших соединений 5-й гвардейской танковой армии во время боя под Прохоровкой 12 июля 1943 года», - довершает картину Бен Витли."
http://agitpro.su/v-germanii-reshili-chto-v-kurskoj-bitve-pobedil-gitler/
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