 У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 31 жовтня сказав Даніель Зайберлінг, директор представництва Фонду Ганса Зайделя в Києві.

На його думку, в Європі забули, що економічна стабілізація після Другої світової війни на континенті була досягнута значною мірою завдяки США. Сьогодні ж, як зазначив Зайберлінг, у більшості країн Європейського Союзу курс на зближення з РФ більш популярний, ніж орієнтація на збереження хороших відносин зі США.

"У 70-х роках у Німеччині була популярною пісня, де є слова про те, що російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Економічні успіхи були затьмарені чорною хмарою російської загрози. Ось ця пам'ять вже стерлася в головах багатьох німецьких політиків. Ми хочемо бачити в Росії раціональність. Але хочемо ми того, чи ні, Росія не змінить своє ставлення до світу та України", - сказав він, наголосивши на важливості таких майданчиків для обговорення, як Львівський форум.

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