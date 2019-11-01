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Все про:Світовий банк (85) ЄБРР (50) Гончарук_Олексій (221)

 Угоду про 300 млн доларів на ремонт доріг буде підписано вже цього місяця, - Гончарук

У листопаді українська делегація поїде в Брюссель підписувати угоду на 300 млн доларів.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Все взагалі починається з мрії. Меморандум з респектабельними організаціями, такими як Світовий банк, Банк реконструкції та розвитку - це дуже багато! Вони не підписуються під порожніми словами. Кращим підтвердженням цього є те, що в листопаді ми поїдемо у Брюссель підписувати угоду на 300 мільйонів доларів" - сказав Гончарук.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестфоруму RE: think. Invest in Ukraine та віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підписали Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми випалюватимемо такі речі напалмом, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157175
 
 
 Топ коментарі
 
А мне вот интересно, года Зебилам ссут в глаза, они от этого удовольствие получают, или просто промокнули салфеткой и пошли дальше за новой порцией?
Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3314

1 листопада....
ЗЕЛЕНА ГНИДА, ДЕ ДОРОГИ????!!!!!!
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дорогу вам на ростов бесплатно сворганим
так шо не переживайте
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дорогу вам на ростов бесплатно сворганим
так шо не переживайте
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ты сегодня уже бухал? или тока налило браги в свое корыто??
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Це смішні кошти,для такої великої держави.Краще у Валерійовича попросіть.
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Хорошее дело делаете, ребята. Но $300 млн. на дороги сейчас это почти ноль.
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Короче, пешком ходить будем, как и раннее, как в далёком детстве под стол. Так просто безопаснее.
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Дайте, не минайте.🤣 Треба зеуряду в Брюселі ходити з простягнутою рукою і будуть більші кошти.😅
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"Все вообще начинается с мечты..."
мечта сбылась - криворогатые хлопцы едут в ноябре за баблом )))
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не трогайте хоть мечту своими погаными ртами.
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А мне вот интересно, года Зебилам ссут в глаза, они от этого удовольствие получают, или просто промокнули салфеткой и пошли дальше за новой порцией?
Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3314

1 листопада....
ЗЕЛЕНА ГНИДА, ДЕ ДОРОГИ????!!!!!!
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прикол в том, что Пороха мочили и мочат росийские ботофермы и полезные для них идиоты с Украины своими фейками... а для Зеленского и фейков не нужно придумывать, он сам и его слуги себя мочат ежедневно в турборежиме Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1197
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Нужно в каждом регионе строить бетонные заводы и строить одновременно бетонные дороги по всей Украине! асфальт - это говно! асфальтобетон -это говно!!! это все устаревшие технологии, которые только в РФ еще используют! США приняли закон по которому все новые дороги строить бетонные! Китай строит только бетонные дороги! Европа строит бетонные дороги! Украина строит асфальтные дороги. Бетонные дороги в десятки раз крепче асфальтных дорог. что такое асфальт, который руками разламывается и что такое бетон - мощь! Бетон не плавится от солнца! Бетон от плохой погоды и от влаги еще крепче становится! У бетонных дорог срок годности от 40 до 100 лет и на нем не появляется ямок, как на асфальтных говно дорогах. Украина должна принять закон, что все новые дороги строить только бетонные!!! И бетонные дороги еще дешевле. Бетонные дороги по всем параметрам выгоднее строить и потому весь цивилизованный мир строит только бетонные дороги! Надо строить все дороги только бетонные, чтобы машины укладывающие бетонные дороги не на одной дороге были, а по всей Украине. Асфальтные дороги не подходят к Украинской погодной зоне потому что погода их уничтожает - плавит летом, зимой трескаются, весной с дождем размываются! И фуры перегрузы делают к которым дороги не предназначены! Потому надо строить все дороги бетонные ибо они в 15 рез крепче и им пофиг перегрузы! И у бетонных дорог лучше зацеп колес! И бетонные дороги ночью лучше отсвечивают и лучше видимость! И у бетонных дорог срок годности не 1-2 года и ямы, а бетонные дороги 30-40 лет без ямок будут, а могут и 100 лет и в США даже есть бетонная дорога, которая 100 лет стоит и люди ездят по ней нормально! Бетон - это мощь! Асфальт - это говно! Уже не только США и Китай строит бетонные дороги, а и Европа и даже в Беларуси и РФ их строят! У нас одна отсталая страна, которая строит до сих пор асфальтные не качественные дороги! Можно закупить технику в каждый регион и строить одновременно по всей стране бетонные дороги качественные! И для нас еще будет дешевле потому что все материалы для бетонных дорог производятся в Украине, а для асфальта надо закупать за границей. Украине нужны качественные бетонные дороги потому что дороги - это перевозки и это деньги экономики!!!
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Если в Украине, сохранится нынешний уровень разворовывания страны, бетонные дороги не помогут...Уровень Гондураса обеспечен, на многая лета.. Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5453
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Аж в Брюсель вони поїдуть... Там шалави кращі?
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Захотелось съездить погулять в Брюссель - нашли формальный повод. Будут гудеть в неофашистских барах неделю, Яременко сразу же найдет местные "каналы" по своей "специализации", страна подождет...
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10млрд гривен всего, это 1000 км капитального ремонта, по 40 км на область
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