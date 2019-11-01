 Чесні та агресивні ЗМІ мають закликати державні інститути до відповідальності, - Ходжес про протистояння російській пропаганді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському безпековому форумі.

"Насамперед - це чесні та агресивні ЗМІ, готові закликати своїх лідерів і державні інститути до відповідальності. Другий пункт - чесна судова система, робота якої ґрунтується лише на верховенстві права. Третє: Україна має збільшити прозорість і зрозумілість того, як витрачаються кошти на безпеку. Бо громадяни країни мають знати, що їхні гроші йдуть безпосередньо на екіпіровку армії, її навчання та підвищення можливостей виживання воїнів. Адже втрата впевненості громадян у своєму уряді, у своїй армії просто зіграє на руку Росії, яка намагається якнайбільше роз'єднати українське суспільство", - сказав він.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.