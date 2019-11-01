 Чесні та агресивні ЗМІ мають закликати державні інститути до відповідальності, - Ходжес про протистояння російській пропаганді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському безпековому форумі.
"Насамперед - це чесні та агресивні ЗМІ, готові закликати своїх лідерів і державні інститути до відповідальності. Другий пункт - чесна судова система, робота якої ґрунтується лише на верховенстві права. Третє: Україна має збільшити прозорість і зрозумілість того, як витрачаються кошти на безпеку. Бо громадяни країни мають знати, що їхні гроші йдуть безпосередньо на екіпіровку армії, її навчання та підвищення можливостей виживання воїнів. Адже втрата впевненості громадян у своєму уряді, у своїй армії просто зіграє на руку Росії, яка намагається якнайбільше роз'єднати українське суспільство", - сказав він.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.
У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.
Вот потому слуги вкуярили овердокуя деньгов в бюджет РНБО (мол потом будут распределятся уже непосредственно и на армию в том числе), чтоб прозрачнее расходование средств было?
Что говоришь?.. А чего так?
А чего так?
Не обляпайся, сойка.
Дело пошло
Жирнішим слоєм намащуй зебіл.
То, что отозвали у тебя сомнений не вызвало?
Не обляпайся, пэчмо
И ты про 3 (три) мертвечуковскиэ канала говорил. Что с остальными лицензиями? А интер как там? Всё плохо?
Вы реально конченые, зебилы. Тебе по губам поводили со 112-м, а ты уже и помокрела. Капец.
Та в ж Європі засилля агентів ФСБ Москові і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, протести в Каталонії, біжинці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
Черчіль колись казав: -У майбутньому фашисти називатимуть себе антифашистами. Ніби в воду дивився, це про путлера і його москалофашистів.