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 Політика України
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Все про:Львів (1120) пропаганда (1275) Ходжес (43)

 Чесні та агресивні ЗМІ мають закликати державні інститути до відповідальності, - Ходжес про протистояння російській пропаганді

Генерал-лейтенант армії США (у відставці), співорганізатор Безпекового форуму Бен Ходжес вважає, що чесні та агресивні ЗМІ мають закликати владу до відповідальності, зокрема за підтримку пропагандистських гасел Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському безпековому форумі.

"Насамперед - це чесні та агресивні ЗМІ, готові закликати своїх лідерів і державні інститути до відповідальності. Другий пункт - чесна судова система, робота якої ґрунтується лише на верховенстві права. Третє: Україна має збільшити прозорість і зрозумілість того, як витрачаються кошти на безпеку. Бо громадяни країни мають знати, що їхні гроші йдуть безпосередньо на екіпіровку армії, її навчання та підвищення можливостей виживання воїнів. Адже втрата впевненості громадян у своєму уряді, у своїй армії просто зіграє на руку Росії, яка намагається якнайбільше роз'єднати українське суспільство", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід має протистояти захопленню українських кораблів Росією, - генерал-лейтенант армії США Ходжес

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157174
 
   
 Топ коментарі
 
И вообще на Майдане надо установить табло, где каждый день начислялась бы сумма, которую должна выплатить рашка за оккупацию Крыма и Донбасса. Пусть этот счётчик и нервирует и напоминает о неотвратимости наказания.
Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде - Цензор.НЕТ 3771
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Ага, точно точно. И потому пэтька продал мертвечуку три канала, за пять лет не закрыл цвинтер и прочее прочее...
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Что ты чешешь? Все каналы кума Хуйла работают, бубочка.
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Ну...с агрессией у украинских СМИ всё в порядке. Тут без проблем. Вот с честностью...
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Нехай нервує Зєляпутя,що всі його оборудки з мокшами стають відомими суспільству.
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И вообще на Майдане надо установить табло, где каждый день начислялась бы сумма, которую должна выплатить рашка за оккупацию Крыма и Донбасса. Пусть этот счётчик и нервирует и напоминает о неотвратимости наказания.
Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде - Цензор.НЕТ 3771
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Третье: Украина должна увеличить прозрачность и понятность того, как расходуются средства на безопасность. Потому что граждане страны должны знать, что их деньги идут непосредственно на экипировку армии, ее обучение и повышение возможностей выживания воинов. Источник: щhttps://censor.net.ua/n3157174

Вот потому слуги вкуярили овердокуя деньгов в бюджет РНБО (мол потом будут распределятся уже непосредственно и на армию в том числе), чтоб прозрачнее расходование средств было?
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Єдині, хто протистоїть роспропу на телебаченні- це передачі "Антизомбі" та "ГО" на ICTV. Хоча дивлюсь їх на ютубі.
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Ага, точно точно. И потому пэтька продал мертвечуку три канала, за пять лет не закрыл цвинтер и прочее прочее...
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Но наш Народный Президент уже за пять-то месяцев и цвинтер щакрыл и мертвечуковско-борыжные инфопомойки, правда же?

Что говоришь?.. А чего так?
А чего так?
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https://www.google.com/amp/s/inforesist.org/u-telekanala-medvedchuka-zabrali-liczenziyu/amp/

Не обляпайся, сойка.
Дело пошло
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Слід зазначити, що телеканал втратив право на трансляцію тільки через цифрові приставки Т2.
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Что ты чешешь? Все каналы кума ***** работают, бубочка.
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У той же час в супутниковому і кабельному сегменті він продовжить мовлення, як і в інтернеті.

Жирнішим слоєм намащуй зебіл.
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Сбей спутник, вы же соевые все магете.）
То, что отозвали у тебя сомнений не вызвало?
Не обляпайся, пэчмо
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И кабеля порезать? И интернет обрубить?

И ты про 3 (три) мертвечуковскиэ канала говорил. Что с остальными лицензиями? А интер как там? Всё плохо?

Вы реально конченые, зебилы. Тебе по губам поводили со 112-м, а ты уже и помокрела. Капец.
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богдан высказался . что бубочка очень расстраивается когда читает в интернете плохое про себя и свои инициативы и пока пытается запретить президенту читать в интернете и фейсбуке . интересно если бубочка не послушается умного наставника . что богдан запретит тогда ?
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Та в ж Європі засилля агентів ФСБ Москові і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, протести в Каталонії, біжинці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
Черчіль колись казав: -У майбутньому фашисти називатимуть себе антифашистами. Ніби в воду дивився, це про путлера і його москалофашистів.
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При всем уважении, он как с космоса прилетел! Где эти честные? Все рейтинговые СМИ в руках олигархата. Сейчас в Украине СемиОлигарщинана!!! И новости рейтинговых СМИ координируются! Пример : Многотысячный митинг учителей в Киеве замолчали все СМИ, кроме 5 канала и Прямого!!!! Думайте!
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