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 Політика України
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Все про:Азовське море (1209) Львів (1115) Форум (32) Чорне море (348) Ходжес (43)

 Захід має протистояти захопленню українських кораблів Росією, - генерал-лейтенант армії США Ходжес

Генерал-лейтенант ЗС США (у відставці), співорганізатор безпекового форуму Бен Ходжес вважає, що для забезпечення навігації на морі Україна має координувати дії з Румунією і Грузією і спиратися на підтримку США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському форумі з безпеки.

"Морський виклик полягає в тому, що Росія може тиснути на Одесу, перешкоджати руху торгових суден і військово-морських навчань. Україна в захисті своїх інтересів має солідаризуватися з сусідками по Чорноморському регіону - Грузією та Румунією і спиратися на підтримку ВМС США", - зазначив Ходжес.

"Країни Заходу мають допомогти зупинити такі незаконні дії, як захоплення українських суден або створення закритих для судноплавства зон", - додав він.

Читайте також: У 2014 США несподівано заступилися за Україну. Сьогодні потрібно ставити питання, наскільки серйозно Америка ставиться до своїх зобов'язань, - професор військових наук Лоуренс Фрідман

У плані стратегії, на його думку, найбільша небезпека для України - можливе зняття санкцій з Росії.

При цьому Моллі Маккей, дослідниця російського впливу в інформаційній війні, виконавчий директор Fianna Strategies, зазначила, що Росія практично нейтралізувала Болгарію, яка незважаючи на членство в НАТО не бере участі в навчаннях і акціях Альянсу.

Також на Форумі говорили про перспективи Балто-Чорноморського співробітництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157172
 
 
 Топ коментарі
 
Дело не в кораблях .
Дело в том , что этот придурок из Квартала под смехуёчки и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и Хуйла .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на Хуйла и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
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Дивно що Ходжес не закликає Туреччину до спільних дій з Україною в Чорному морі, а флот Туреччини, найбільший та найпотужніший в Чорному морі! Отже з Туреччиною у США серйозний конфлікт і він буде мати довгострокові наслідки, аж до закриття американських баз в Туреччині!
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Нарід хотів хлєба і зрєліщ. Получітє-распішитєсь.
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Конечно должен. Бери Капитана Америку и и Железного Человека и за дело, Ходжес!
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Дивно що Ходжес не закликає Туреччину до спільних дій з Україною в Чорному морі, а флот Туреччини, найбільший та найпотужніший в Чорному морі! Отже з Туреччиною у США серйозний конфлікт і він буде мати довгострокові наслідки, аж до закриття американських баз в Туреччині!
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Зараз у України непоганий шанс,Турки виявились ненадійними,а Америці потрібно в Чорному морі більше впливу на фоні російського безпрєдєла.
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нихера сибе???
отвлекать таких спецов - неее)))
выпустят марку почтовую
или статью напечатают в ббс
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Дело не в кораблях .
Дело в том , что этот придурок из Квартала под ********* и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и ***** .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на ***** и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
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Нарід хотів хлєба і зрєліщ. Получітє-распішитєсь.
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что реально могли бы сделать США так это блокировать счета расейских олигархов, что бы они были вынуждены остановить свои предприятия на расеи и уволить рабочих, это были бы очень существенные санкции, плюс отключить их от SWIFT, но этого не происходит, одни только бла бла бла.
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Да ладно вам переживать. Гончарук сказал еще месяц назад что Рашка вот-вот вернет корабли. Может позже. Может не на ходу. Может быть в следующем году. Главное Зештанмаер спас Рашку от санкций за морское пиратство.
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Без проблем, 2 авиабазы, радары дрло и площадки лэнд томахук, плюс отряд плавцов в Очакове ( можно royal boat service) на постоянной основе.
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Рудому своєму скажи, мож дослухається.

Втім, якщо розберетеся з рудим, то можливо більш далекоглядного оберете, а там ....
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А Турляндия побоку? Черноморская страна НАТО.
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