 Захід має протистояти захопленню українських кораблів Росією, - генерал-лейтенант армії США Ходжес

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському форумі з безпеки.
"Морський виклик полягає в тому, що Росія може тиснути на Одесу, перешкоджати руху торгових суден і військово-морських навчань. Україна в захисті своїх інтересів має солідаризуватися з сусідками по Чорноморському регіону - Грузією та Румунією і спиратися на підтримку ВМС США", - зазначив Ходжес.
"Країни Заходу мають допомогти зупинити такі незаконні дії, як захоплення українських суден або створення закритих для судноплавства зон", - додав він.
У плані стратегії, на його думку, найбільша небезпека для України - можливе зняття санкцій з Росії.
При цьому Моллі Маккей, дослідниця російського впливу в інформаційній війні, виконавчий директор Fianna Strategies, зазначила, що Росія практично нейтралізувала Болгарію, яка незважаючи на членство в НАТО не бере участі в навчаннях і акціях Альянсу.
Також на Форумі говорили про перспективи Балто-Чорноморського співробітництва.
отвлекать таких спецов - неее)))
выпустят марку почтовую
или статью напечатают в ббс
Дело в том , что этот придурок из Квартала под ********* и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и ***** .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на ***** и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
Втім, якщо розберетеся з рудим, то можливо більш далекоглядного оберете, а там ....