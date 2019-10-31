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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (62) Ткач Михайло (8)

 "Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка

Нагадавши журналістам "про закон і мораль", Яременко показав свою зневагу до закону.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні депутат Яременко з трибуни українського парламенту сказав: "У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це звідти (показує на ложу журналістів), заробив від трьох до семи років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один". У цій промові є плюси і мінуси. Плюси: про мораль нагадує народний депутат, а не ті, з ким листувався народний депутат. Мінуси: в одному виступі депутат апелює до закону і демонструє зневагу закону", - написав Ткач.

Журналіст вважає симптоматичним те, що за свою поведінку Яременко вибачився перед президентом, а не перед народом України.

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"Випадки, коли депутати розуміли, що за порушення їх чекає покарання тільки у разі, коли вони не будуть служити президенту, були. Але суспільство в різний час і різними способами заявляло про свої права на владу", - підсумував Ткач.

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що переписка Яременка зі жрицями кохання була неодноразовою. За даними "Букви", політик листується із зали Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Вибачився перед президентом, а не перед народом, - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка 01Вибачився перед президентом, а не перед народом, - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157171
 
   
 Топ коментарі
 
А вы знали, что в песне «Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку.» искренне только про собаку? "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 281
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Холуи, они такие - лижет начальству, плюёт на народ...
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Этот хряк понимает,что от корыта его может отогнать только шмаркля,вот он перед ним и извиняется.У народа нет возможности отозвать этого борова,вот он на народ положил и не счел нужным просить у него прощения.
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
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А вы знали, что в песне «Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку.» искренне только про собаку?
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А що є собака? Не існуюча собака охороняє не існуючий лісапет?😁
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да...СН пробивают "дно" за "дном"...в турборежиме...вот это будет сценарий для нового сериала-"секс в ВР"... "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 8160
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Холуи, они такие - лижет начальству, плюёт на народ...
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А что этому кнуру может сделать народ ???
А вот презик может ему сделать много неприятного ...
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А оно презу надо ( в смысле - сделать много неприятного)?
На тормозах спустили такого и столько, что на голову не налазит.
Как по мне, каков поп - таков и приход
а у СН , по ходу, приход массовый во всех отношениях
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Рыба гниет с головы,каков 🤡🤢през ,такие и члены-🤮😂
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Рыба гниет не с головы, а с живота. Того самого живота, который эту шоблу выбрал.
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Та я такую охоту, как в этом году, знаешь где видел? Там, где ото само табу для Яремы. В субботу выехали, дождь как зарядил...Я до вчершнего утра высидел, плюнул и уехал. Я мясо в ноябре на кукурузном поле у знакомого фермера возьму, а из-за рогов геморрой с ангинами себе наживать - дурних нема, все на московию поихали.
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Не занимайся личной перепиской в рабочее время под десятки камер журналюг, жирный дрочер!
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Ткач, Ткач, перед яким народом?
73% не народ, а населення. Населенню ніяких вибачень не треба, принаймні ще 4,5 роки, вистачить і казочок

Та й решті вибачень не треба, голови Зекоманди на палях достатньо буде.
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Эмигрируй - для тебя большинство украинцев не люди, ты ненавидишь их. Не мучай ни себя, ни украинцев, своим присутствием здесь.
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Ну як же без скабєєвой така тема,а ще буде "Вєчєрній",нє не Квартал,а соловьов
У ********* та інших шавок олігархів мощна підтримка від русні

"Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 7262
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Яременко не винен. Винні похоботи, але це табу.
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********** обидно, что Яременко не ее вызывал, она бы точно анал табу не обьявила. Там за бабки любой каприз.
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Ну нехай москали приобщаются к демократии.Хоть наших депутатов им показывают.Може задумаются,як,що есть чем,що в их Госдуре похлеще
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Вот странный народ эти кацапы они про нашу политику наверное больше знают чем мы про их. Я вот в душе не е*у кто у них там депутаты, что они делают.
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Этот хряк понимает,что от корыта его может отогнать только шмаркля,вот он перед ним и извиняется.У народа нет возможности отозвать этого борова,вот он на народ положил и не счел нужным просить у него прощения.
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
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Когда Зеленский ветировал закон о химической кастрации, он уже о чем-то догадывался "Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка - Цензор.НЕТ 1882
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Какая то дура просила 100$ в час. Если бы она увидела это тупое рыло обезьяны, она захотела бы 100 в секунду. Ему проще и дешевле заплести хвост с Кивой.
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он бы постарался вложиться в секунду, экономя средства налогоплатильщиков ))
...заплести хвост с Кивой.
))))))))
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до влади прийшли моральні уроди, аморальні негідники, спритні цинічні прагматики, кремльовські запроданці
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Зебільний лохокторат зі своїх зарплат ($4000) готовий хоч щодня оплачувати сексуальні забаганки своїх обранців. Так, зебобіки? Хочете принести користь нашій економіці? Віддайте своїх дочок та сестричок у школи відповідних "танців" і нехай вони час від часу працюють безкоштовно на ниві послуг тіпо "СН".
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Рада очень веселая и турбированная)) далеко заедем))
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Ще пів року тому, це було кумедно, але тепер, нажаль, на таке навіть уваги не звертаю. Це стало буденністю, якою вже нікого не здивуєш. Навіть якщо вони всі прийдуть голі у ВР, малороси скажуть, що Порох у них одяг відібрав
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Елена Павлова (Моторола)
Ленка "Канистра"
новенький паспорт. готова голосовать
"Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка - Цензор.НЕТ 5690
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Так вот он какой турбоаналрежим от слуг ЗЕурода .
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Зеленые человечки живут на уровне инстинктов
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Богдан откровенно недостойно ведёт себя на службе. Слуга народа в парламенте должен непрерывно, не жалея себя работать над законами, которые так нужны людям, а не переписываться со жрицами (любви). Вот отпахал денёк на благо народа, пришел домой, отдыхаешь на диване перед ящиком, в кругу семьи - тогда можешь переписываться с проститутками, это нормально. Но никак не на рабочем месте ...
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Цитата від журналіста Михаила Ткача:

"Напомнив журналистам "о законе и морали", Яременко показал свое пренебрежение к закону.Источник: https://censor.net.ua/n3157171"

До якого Закону показав зневагу Яременко, журналіст Ткач завбачливо не вказав.

І не випадково не вказав.
Бо закон, мимохідь згаданий "журналістом", що його нібито зневажив Яременко, існує тільки в уяві того, так званого журналіста.

А мені на тлі цього скандалу з нічого згадався Бальзак, котрий ще аж у тридцяті роки 19 сторіччя в своїй Людській комедії назвав журналістику другою найстарішою професією.

Не думаю, що треба комусь (хіба що порохолюбивим спамописцям, та організмам з дипломами журналістів) нагадувати, яка професія є найстаршою і першою з найстарших.
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Відрухово натиснув Ентер, так і не пояснивши спамописцям та "журналістам" яка ж професія є першою найстарішою - це проституція, а професіоналки/професіонали звуться повіями - Панас Мирний ще називав їх Гулящими, і напевно існують і інші синоніми...
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В Украине проституцию декриминализировали? Когда?
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Это не нардеп - это просто пародия на нардепа жопашная !!! Позор !
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Шо ви вчепилися в Яременко? Ця людина є звичайним зедебілом, як і 73% зевиборців. Наступногоо разу він у ВР займеться сексом прямо у "захищеному куті". Обирайте далі подібних, бо кому тепер гарно😍
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Али, а попробуй это завтра сказать в общественном транспорте/месте!
Вот увидишь, тебя сочтут за придурка и не более...
А знаешь почему?
Потому, что зраду разгоняют исключительно на интернет-форумах, ТВ и ТВ-ШОУ...
А вот, как ты выразился 73%, просто живёт и занимается своими делами...
И только 8% из оставшихся 27, бросают говно на вентилятор...
Ну то такэ... Как говорится, в семье не без урода...
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а в чем извиняться ? что у него х@й стоит ? или что в рабочее время - так тут на цензоре не все на зарплате в раб время
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почему вдруг перед президентом… или «Адже ми домовлялися смакувати їх разом»!?
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КТОТО может внятно обьяснить украинцам( налогоплательщикам) КАКАЯ ЗАРПЛАТА У НАРДЕПА ЯРЕМЕНКО
А ТО чтото 100 долларов туда- сюда. Как то легко ими кидается . ЗНАЧИТ В РАЛЕ ВСЁ-ТАКИ ПЛАТЯТ ПО 30 000 за законы
А может Яременко платят лично за изгаживание иммиджа страны на мировой арене?
ВООБЩЕ НАБУ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬСЯ ДОХОДАМИ ЯРЕМЕНКО. И журналисты тоже
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Самый большой минус этого кодла под названием партия Слуга Народа, это то что у них уже образовался некий сговор, круговая порука. То есть то против чего они типа выступали перед выборами а сами это создали за пару месяцев. На деле получается что есть президент со своим окружением, партия СН, и все остальные которым они ничего не должны...
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