 "Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні депутат Яременко з трибуни українського парламенту сказав: "У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це звідти (показує на ложу журналістів), заробив від трьох до семи років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один". У цій промові є плюси і мінуси. Плюси: про мораль нагадує народний депутат, а не ті, з ким листувався народний депутат. Мінуси: в одному виступі депутат апелює до закону і демонструє зневагу закону", - написав Ткач.

Журналіст вважає симптоматичним те, що за свою поведінку Яременко вибачився перед президентом, а не перед народом України.

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"Випадки, коли депутати розуміли, що за порушення їх чекає покарання тільки у разі, коли вони не будуть служити президенту, були. Але суспільство в різний час і різними способами заявляло про свої права на владу", - підсумував Ткач.

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що переписка Яременка зі жрицями кохання була неодноразовою. За даними "Букви", політик листується із зали Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.