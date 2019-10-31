 "Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні депутат Яременко з трибуни українського парламенту сказав: "У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це звідти (показує на ложу журналістів), заробив від трьох до семи років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один". У цій промові є плюси і мінуси. Плюси: про мораль нагадує народний депутат, а не ті, з ким листувався народний депутат. Мінуси: в одному виступі депутат апелює до закону і демонструє зневагу закону", - написав Ткач.
Журналіст вважає симптоматичним те, що за свою поведінку Яременко вибачився перед президентом, а не перед народом України.
"Випадки, коли депутати розуміли, що за порушення їх чекає покарання тільки у разі, коли вони не будуть служити президенту, були. Але суспільство в різний час і різними способами заявляло про свої права на владу", - підсумував Ткач.
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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що переписка Яременка зі жрицями кохання була неодноразовою. За даними "Букви", політик листується із зали Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
А вот презик может ему сделать много неприятного ...
На тормозах спустили такого и столько, что на голову не налазит.
Как по мне, каков поп - таков и приход
а у СН , по ходу, приход массовый во всех отношениях
73% не народ, а населення. Населенню ніяких вибачень не треба, принаймні ще 4,5 роки, вистачить і казочок
Та й решті вибачень не треба, голови Зекоманди на палях достатньо буде.
за сотку???
У ********* та інших шавок олігархів мощна підтримка від русні
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
...заплести хвост с Кивой.
))))))))
Ленка "Канистра"
новенький паспорт. готова голосовать
"Напомнив журналистам "о законе и морали", Яременко показал свое пренебрежение к закону.Источник: https://censor.net.ua/n3157171"
До якого Закону показав зневагу Яременко, журналіст Ткач завбачливо не вказав.
І не випадково не вказав.
Бо закон, мимохідь згаданий "журналістом", що його нібито зневажив Яременко, існує тільки в уяві того, так званого журналіста.
А мені на тлі цього скандалу з нічого згадався Бальзак, котрий ще аж у тридцяті роки 19 сторіччя в своїй Людській комедії назвав журналістику другою найстарішою професією.
Не думаю, що треба комусь (хіба що порохолюбивим спамописцям, та організмам з дипломами журналістів) нагадувати, яка професія є найстаршою і першою з найстарших.
Вот увидишь, тебя сочтут за придурка и не более...
А знаешь почему?
Потому, что зраду разгоняют исключительно на интернет-форумах, ТВ и ТВ-ШОУ...
А вот, как ты выразился 73%, просто живёт и занимается своими делами...
И только 8% из оставшихся 27, бросают говно на вентилятор...
Ну то такэ... Как говорится, в семье не без урода...
А ТО чтото 100 долларов туда- сюда. Как то легко ими кидается . ЗНАЧИТ В РАЛЕ ВСЁ-ТАКИ ПЛАТЯТ ПО 30 000 за законы
А может Яременко платят лично за изгаживание иммиджа страны на мировой арене?
ВООБЩЕ НАБУ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬСЯ ДОХОДАМИ ЯРЕМЕНКО. И журналисты тоже