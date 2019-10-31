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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:Львів (1115) США (5740) Форум (32)

 У 2014 США несподівано заступилися за Україну. Сьогодні потрібно ставити питання, наскільки серйозно Америка ставиться до своїх зобов'язань, - професор військових наук Лоуренс Фрідман

Професор військових наук Лондонського королівського коледжу Лоуренс Фрідман вважає, що в 2014 США несподівано заступилися за Україну у війні з Росією, але сьогодні Україні потрібно ставити питання, наскільки серйозно Америка ставиться до своїх зобов'язань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора на відкритті Львівського безпекового форуму сказав Лоуренс Фрідман, професор у галузі досліджень війни в Королівському коледжі Лондона, автор книги "Україна і мистецтво стратегії".

Він виступив з промовою "Росія і кордони великих стратегій", в якій розмірковував про те, що означає бути великою державою.

"Україна сьогодні перебуває в центрі усіх змін. Вона може очікувати нападу Росії, але не впевнена, якого обсягу допомоги може очікувати від своїх друзів в Європі й Америці. НАТО найбільш сформоване і цілісне з усіх американських альянсів. Але у них є певний потенціал вижити і без Америки. Тоді як основні європейські держави можуть позмагатися з Росією, хоча їм довелося б збільшити свої оборонні бюджети. Потрібно говорити про те, наскільки серйозно адміністрація США ставиться до своїх зобов'язань.

Україна, як і Грузія, не є членом НАТО, і це одна з причин, чому Путін дозволяє собі таку агресію у 2013-2014 роках. Він отримав санкції за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. Але це не змусило його відступити. Основний стримуючий фактор для Росії - в тому, що вона не отримала політичної підтримки в ситуації з Кримом. Ми можемо багато говорити про реальні мотиви з приводу України, але ми розуміємо, що головна мета - відновлення впливу на Київ, який вона втратила після втечі Януковича і стало зрозуміло, що нова влада не буде з Росією друзями", - сказав він.

Він зазначив, що влітку 2014 року українська армія не змогла б зупинити Росію, однак вдалося консолідувати міжнародне співтовариство.

"Україна також обмежила їх в інформаційній війні. Найбільше (з боку Росії - Ред) ми бачимо спробу відмовити від відповідальності за збитий літак МН17. Але також ми говоримо про різні анклави, зокрема в питанні Криму, які так чи інакше виснажили ресурси Росії, і в цілому ідею відкупитися від України величезним займом.

Але ми дійшли до ситуації, коли нікуди рухатися далі. З вересня 2014 року бачимо, що після перших мінських угод ситуація трохи змінилася. Звичайно, це не заморожений конфлікт. Досі велика кількість смертей і руйнувань. Але потрібно пам'ятати, що в колишньому Радянському Союзі дуже багато конфліктів не вирішувалося. Для Росії як великої держави це ризик, тому що у неї дедалі більше невирішених конфліктів і на Близькому Сході, це ставить під сумнів її потужність як великої держави.

Крім того, сьогодні ми живемо в ситуації, коли Путін намагався загравати з американською політикою. Звичайно, це має свою ціну. Америка на подив відреагувала і завдала удару у відповідь за Україну", - додав лектор.

Фрідман підкреслив, що Путін намагається показати, що думкою Росії не можна нехтувати.

"Він постійно хвалиться новою зброєю. Намагається створити імідж могутності, хоча його реальні політичні успіхи скромні... Позиція США набагато важливіша для міжнародної спільноти, ніж позиція Росії", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157170
 
 
 Топ коментарі
 
Саме хуйло і допоміг залізти янеЛоху на табуретку.
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Пытается создать имидж могущества

Хотя весь мир давно знает что хуйло просто мелкий педофильный плешивый недомерок.
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давай подробнее про вяличие каратай проблей нам.
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Нелох не зробить такої дурниці, ібо "не велено".
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А чому для експерта було неочікуваним що США буде допомагати Україні під час збройної агресії росії? Експерт взагалі знає про існування Будапештського меморандуму і про відмову України від ядерної зброї? Чи експерт живе в паралельній реальності?
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мы понимаем, что главная цель - восстановление влияния на Киев, которое она потеря после побега Януковича и стало понятно, что новая власть не будет с ними друзьями", - сказал он...
Но тут ко власти пришел Зештанмаер и сепарское кодло. ***** даже представить не мог такого подарка фортуны.
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Саме ***** і допоміг залізти янеЛоху на табуретку.
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Пытается создать имидж могущества

Хотя весь мир давно знает что ***** просто мелкий педофильный плешивый недомерок.
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світ зараз пішов по шляху дестабілізації світової безпеки.
Питання лише тепер - де запалає і як сильно?
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Ни на сколько. Украина для США лишь разменная монета в игре с Кремлём, и все это понимают.
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давай подробнее про вяличие каратай проблей нам.
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Каратаи, на сколько знаю, мордва, разговаривающая на татарском - очень немногочисленный народец. Но ты то "херсонец" откуда это можешь знать? Признавайся, тварь **********, в своём удмуртском происхождении или возьмусь за тебя всерьёз, дешёвка.
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я отдельно изучал курс специфических особенностей расово неполноценных племен северной азии.
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Ладно, Бург, не ершись, я просто тебя проверял. Вижу теперь, стоящий ты воин. С такими как ты победим.
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сколько вас всех? и где собирайтесь по вечерам?
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Мильоны - вас? Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами (с) А.Блок
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не путайте рыжего с США - рыжий ето рыжий, со своим самодурством и амбициями и ничего больше.
вечная кацпроблема - сцаря со страной путать, в случае со Штатами ето не работает.
в случае со Штатами ето не работает - доня даже спортсменам в пробирки не писюганит - пасан.
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США, как и Украина, как и все остальные, поддерживают лишь того, кто выгоден им, и не более.
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У Штатах зараз якраз і перейшли до другого етапу "постановкі вапроса" - розпочали епап публічних слухань у справі імпічменту. "На тлі України", так би мовити.
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