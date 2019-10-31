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Все про:Бутусов Юрій (1096) 72 окрема механізована бригада (85) Золоте (117) розведення сил (31)

 Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого. ЕКСКЛЮЗИВНА КАРТА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив дані про ситуацію в Золотому і Катеринівці, де відбулося розведення сил, опублікувавши ексклюзивну карту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написал в Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого? Карта тактичної обстановки з поясненнями.

Джерела Цензор.НЕТ в ОБСЄ повідомили про тактичну обстановку в селищах Катеринівка та селищі Золоте-4, які частково перебувають в зоні розведення військ поблизу Золотого.

Отже, на карті рожевим кольором виділена ділянка розведення військ. Це ділянка номер 2, в яку потрапляє велика частина села Катеринівка та невелика частина селища Золоте-4. Розведення стосується тільки цієї частини території, шириною приблизно 2 кілометри, всі інші позиції залишаються незмінними, зберігається повний вогневий контроль з флангів. На ділянці пунктиром виділена лінія розташування передових підрозділів 72-ї механізованої бригади, з цієї лінії дві зелені стрілки в наш тил - це позначення відходу наших підрозділів на дві головні висоти, приблизно на 400-500 метрів назад. Суцільні сині лінії - це лінії, де ЗСУ розташовуються зараз. Під нашим контролем - ключові тактичні висоти, які дозволяють ЗСУ контролювати залишені позиції. Однак військовослужбовці України залишаються в самій Катеринівці, там звідки пішла піхота. Військовослужбовці Нацгвардії, співробітники поліції, "швидка допомога" - невідлучно чергують у селищі. У селищі працює школа, яку відвідав президент. Ніякі російські банди зайти в селище не можуть. У селищі зберігається пост добровольців Нацкорпусу, який своїми очима спостерігає обстановку. На мосту на лінії розмежування стоїть поставлена ​​українцями машина-кунг, в ній постійно чергує патруль СЦКК. Працює регулярно в селищі і наша розвідка. У противника немає шансів, щоб зайти на залишені позиції ЗСУ непоміченим. Праворуч від Катеринівки - селище Золоте-4. Він формально поза зоною розведення і, як видно, в основному зайнятий противником. ЗСУ контролюють невелику частину цього селища. На цій ділянці регулярно тривають перестрілки. В інтернеті є відео, як група "К-2" з 54-ї бригади веде вогонь по вогневих точках росіян у занедбаних будинках Золотого-4. Найманці стріляють, провокують, наші відповідають, але вперед не йдуть. Там короткі дистанції, перестрілки іноді йдуть на дистанції до 100 метрів. Саме з цього селища росіяни порушують перемир'я, звідси іноді стріляють і по Катеринівці. Тому коли добровольці повідомляли про обстріл - вони говорили правду. Стрільба навколо зони розведення триває, і прильоти зі стрілецької зброї трапляються, постріли чутно.

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Занепокоєння громадянського суспільства цілком обґрунтоване, наші військові також повністю поділяють занепокоєння з приводу відходу на будь-яку відстань будь-яких наших підрозділів, і розуміють відповідальність за життя жителів у зоні розведення, за життя наших бійців.

Однак командування 72-ї бригади ЗСУ повністю контролює обстановку в зоні розведення військ".

Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157169
 
   
 Топ коментарі
 
Карта с которой начнется большая война. Отводят войска только из тех городов где находятся ВСУ. Совпадение? Не думаю.
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Ублюдки не зупиняться, доки нелох творить своє шоу.
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нужно подождать разгрузку гумконвоя от кацапа
тогда и оперативную обстановку можно обсуждать...
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Карта с которой начнется большая война. Отводят войска только из тех городов где находятся ВСУ. Совпадение? Не думаю.
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Ублюдки не зупиняться, доки нелох творить своє шоу.
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поки нам тут влаштували апохвєоз гримучої дрісні... ой! - апотеоз дрімучої гризні, там грібуть під себе ногами й руками
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а кто контролирует отвод сепаров от линии разграничения ?
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Оказуєцця льоха міномьотчік був в Іловайському котлі,а ми й не знали

Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого - Цензор.НЕТ 4781
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При порошенкові такого не було
У орків переписують номера автоматів
Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого - Цензор.НЕТ 6792
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я спрошу... разведение нужно для встречи в нормандском формате. А что даст эта встреча? Вот в чем вопрос.
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Доброго всім...
Ні Мінськ ні Норманськ нічого не дадуть вже окрім припинення вогню і звільнення полонених

Все інше це просто процес заради процесу, Факт на лице Росія не піде з Донбасу
Пухлина вкорінилася і буде так існувати

А нашим керівникам просто не хватає мізків щоб вигнати окупанта і з Донбасу і з Криму при чому це можна зробити мирним шляхом Но нікому то не треба і все на тому Навіщо паритись щось нове починати творити і т д. якщо можна просто іти по накатаному кимось
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Общался в Сумах с некоторыми переселенцами из ОРДЛО. Говорят, что если их населенный пункт, где они ранее проживали, в случае отхода из него лугандонских боевиков попадет в серую зону, то они лишатся возможности получать "переселенческие" выплаты. Попривыкали!
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