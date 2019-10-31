 Президент Чехії Земан не визнавав Крим частиною Росії, - прессекретар

Про це чеським ЗМІ заявив прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Позиція пана президента не змінилася - анексія Криму була і є незаконною", - сказав Овчачек.

Раніше прессекретар президента на прохання ЗМІ прокоментувати заяви прокремлівської кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" про нібито визнання Земаном окупації Криму відповідав так: "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу повернення цього часу".

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30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.