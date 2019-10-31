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 Президент Чехії Земан не визнавав Крим частиною Росії, - прессекретар

Лідер Чехії Мілош Земан продовжує вважати анексію Криму незаконною, не зважаючи на візит делегації "пропутінських" кримських татар з окупованого півострова.

Про це чеським ЗМІ заявив прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Позиція пана президента не змінилася - анексія Криму була і є незаконною", - сказав Овчачек.

Раніше прессекретар президента на прохання ЗМІ прокоментувати заяви прокремлівської кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" про нібито визнання Земаном окупації Криму відповідав так: "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу повернення цього часу".

Читайте також: Візитом "пропутінських" кримських татар у Чехію зайнялися прокуратура і СБУ

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157168
 
   
 Топ коментарі
 
Земан достойный подхуйленыш - в отказ и хоть там убейтесь, а его там не признавало...
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А то.

Его русня и подпоила чтобы он крысм признал мордовским. но он вовремя протрезвел и ушел в отказ. А русня как обычно на бабло попала.
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еще спросите папуасов
може их мнение кого то в Украине интересует???
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Так он наверное пьяный был в дупель, как обычно
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А то.

Его русня и подпоила чтобы он крысм признал мордовским. но он вовремя протрезвел и ушел в отказ. А русня как обычно на бабло попала.
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Земан достойный *********** - в отказ и хоть там убейтесь, а его там не признавало...
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у них приближается выборы президента? он и за новичёк был готов дать руку на отсечении, а тут вдруг секретутка ...
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еще спросите папуасов
може их мнение кого то в Украине интересует???
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Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело (fait accompli)".
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а ведь для земана так хорошо все начиналось. сначало тосты с мордвой за дидов, которые из танков в праге по мирным стреляле ( операция влтава 666), это не прикол, а потом за других дидов, которые В.Гавела в тюрьму сажале. Но закончилось плохо, тостом за удмурто - хакасский крым.
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Та що ж це діється!? Президент Чехії Земан не визнавав Крим частиною Росії, - прессекретар - Цензор.НЕТ 2219 Всі петріоти вже налаштувалися на хвилю Новогго Обурення, а тут таке.
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