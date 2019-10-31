 Президент Чехії Земан не визнавав Крим частиною Росії, - прессекретар

Про це чеським ЗМІ заявив прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Позиція пана президента не змінилася - анексія Криму була і є незаконною", - сказав Овчачек.
Раніше прессекретар президента на прохання ЗМІ прокоментувати заяви прокремлівської кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" про нібито визнання Земаном окупації Криму відповідав так: "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу повернення цього часу".
30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.
Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.
Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.
Его русня и подпоила чтобы он крысм признал мордовским. но он вовремя протрезвел и ушел в отказ. А русня как обычно на бабло попала.
може их мнение кого то в Украине интересует???
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*****, а это что, как понимать - завершенное дело