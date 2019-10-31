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 Політика України
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Все про:прогноз (71) Росія (20318) Клімкін (1512)

 Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що він "абсолютно впевнений" у тому, що Росія спробує розширити зону окупації і завдасть удару по півдню нашої країни.

Про це Клімкін заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Ексглава МЗС вважає, що Кремль спробує розширити зону російської окупації Донбасу на всю територію Донецької та Луганської областей.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас - а вони будуть, вони ж паспорти видають всьому Донбасу, і нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - сказав Клімкін.

На його думку, за допомогою збройної агресії на півдні України президент РФ Володимир Путін міг би спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів у Придністров'я і анексований Крим. Також це дозволило б відсікти Україну від морського простору.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157167
 
   
 Топ коментарі
 
бублчка скажет ладно, лишь бы не погиб никто. и так до западной границы
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тоесть на тебя хуйло не напало???
ты откуда???
жывотное
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игор, падло это ты, порох в 100 раз в плане армии сделал чем твой бубочка
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Нападет, будете воевать, или не будете, это уже как захотите.
Но, думаю Климкин воевать точно не поедет. Так что, непонятно, в чем смысл гадания, да и еще вот таким способом, ну, кроме нагнетания паники у людей со слабыми нервами.
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Сколько обрезаных будет воевать за Украину которые за нее так "переживают" теперь не знаешь?
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Те кто переживают, будут воевать, и даже тебе покажут обрез, если попросишь ))
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Согласен на все 100%. Подобные страшилки еще пользовались популярностью в 2014-15.Сейчас у нормальных людей от них иммунитет.
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>в чем смысл гадания,


Он не гадает, а предупреждает слабоумное население чтобы оно готовилось к повторению луганско-донецких событий 2014-2015 гг. Чтобы запасали продукты, лекарства, воду. Чтобы добывали оружие и боеприпасы (нет, не против российской армии - против армии может воевать только армия; а против мародёров, когда сколлапсирует местная власть).
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не нужно зебилам об этом говорить.. пусть верят в снижение тарифов, росте гривны до 8 - а то и 4.5, в зарплаты по 4000 баксов - и прочей халяве для "уставших ат вайны"..
Смешно наблюдать будет потом - их истерику и проклятие зе!моники.. Хотя, эти дятлы снова будут винить кого угодно, но не свой идиотизм))
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Да я, собственно, и не им говорю; а тем кто обладает хоть каким-то интеллектом. Избиратели ЕС и Голоса - вот здравомыслящая часть населения. Если придут асвабадители, то эти две категории населения будут подвергнуты поголовному террору (всё это уже было, в 1939-40 гг. при "асвабадительных паходах"). Потому я и предлагаю этой части населения быть готовыми к грядущим событиям. Предупреждён - значит вооружён.
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Так Петро и Ко армию за 5 лет востановили и вооружили, или уже нет?
И знаешь, я бы на месте украинцев, за "слабоумное население", реально оскорбился.
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не уж то выбор зеленского "по приколу", можно назвать велико умным поступком.
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Выбрать того, кто стал долларовым миллиардером находясь на гос службе, вот это настоящий "прикол".
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Не бачу приводів для паніки...
х..ло хоче повернути ссср, це помоєму зрозуміло всім... Це до клімкіна, чи рік тому, було не відомо? Я для когось відкрив Америку?
Головне, х...ло поховати, а там, буде веселіше.
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Не фантазируйте; от телеперсонажа, мелькающего в росс. ТВ ничего не зависит. Решения принимают совсем другие люди.
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Як тільки трон стане вакантний... Подискутуємо.
А поки, що можемо на каві гадати..
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Жирик, который как известно не умеет держать язык за зубами и который язык *****, еще в 2014 говорил что цель Рашки захватить правобережную Украину от Харькова до Одессы, а чтобы Европа не сильно возмущалась отдаст Венгрии и Польше западную Украину. И потом Киева не останется ничего другого как подписать капитуляцию и вернуться под росийскую империю. Украина исчезнет с карты мира как государство. Не забываем пророчество капатского мольфара Нечая который предсказал исчезновение Украины к 2021 году.
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Он предсказывал и что Янукович погибнет. Нечай баловался православием, православный его и зарезал. Настоящий мольфар таких заигрываний с религией теряет силу и закрывается духовное виденье. Спрашивал, не так давно, у относительно компетентного источника, нет больше в Карпатах настоящих практикующих мольфаров. И довольно давно нет. Что интересно, те кто был, из молодых, в европу уехали.
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Порошенко сказал: "Зброя не на часі. Мова на часі."
Зеленский сказал: "Зброя не на часі. Мир на часі."
Это все, что вам нужно знать о готовности наших илиток РЕАЛЬНО защищать страну. Они с радостью подарят Путину еще кусок Украины, если Путин после этого оставит их в покое и разрешит спокойно грабить оставшееся.
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Только наши проститутки не знают что ***** так же ненавидит предателей и проституток. Наши проститутки в 2014 тоже думали что кинут кусок крыма ***** и он успокоится. Потом кинули кусок дамбаса. Но ***** почуствовал азарт. Сейчас у него все козыри на руках, а Украина в полной жопе во власти которой одни глисты. Можно Мариуполь, Харьков, Одессу брать просто сейчас и тепленькими. Отрезать Украину от моря и капец. А в приднестровье ядерное оружие поставит нацелив на Европу и те заткнутся и будут молча смотреть.
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А можно было бы просто принять адекватное оружейное законодательство, сделать здесь в Украине Техас, и черта с два кто бы полез. Потому что в каждом городе была бы маленькая армия.
Вместо этого Авакян каждый месяц объявляет очередной месячник добровольной сдачи оружия. А боты и полезные идиоты в интернете с одной стороны орут "мова" и "вира" а с другой "надо просто прекратить стрелять". Зато и те и другие молчат в тряпочку насчет коррупции.
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Рабам оружие никто добровольно никогда не даст. В США рабы сами добывали себе оружие а потом у себя его оставили. В Украине же народ всегда был стадом овец. Без пастуха разбердутся по домам. Поетому господа время от времени подкидывают овцам нужного пастуха, который гонит овец в нужную сторону.
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Уставшие от войны наконец то почуствуют что такое настоящая война уже на своей шкуре.
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а ты как обычно в погребе пересидишь, вояка
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В погребе вряд ли можно будет ето пересидеть. Скорее всего в Европу беженцами придется уходить. Оставшимся не позавидует никто.
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Он будет букафками на "Цензоре" врагов громить!
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Клоуном на сцені висміювати повістки краще , президентом виберуть, ось з кого потрібно брати приклад.
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Тесть позвонив чи сам придумав?!! Сволочь, для чого в такий час мутити воду.П'ять років прокатався по Європах, ряшку наїв,а за державу забув...
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Если бы ***** хотел ударить, давно бы ударил. Он ждёт когда сдадимся сами. И это время не за горами. Сначала выбрали клоуна, в следующие выборы выберем Медведчука.
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За вами не убудет! 😂 Вы то точно и Мертвечука попрете выбирать президентом.
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Стецьки проголосуют за Мертвечука. Лишь бы украинцам хуже было.
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Хз, кто такие Стецьки... Наверное то большинство которое голосовало за Зеленского... Остается понять кто тогда украинцы
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Тільки почали забувати про путін нападе і от знову стара пісня.
Так би і забули сварщіка із Курська,так він вирішив про себе нагадати
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Итак, в свете последних телодвижений власти, Кремль сохранит контроль над «серой зоной», куда уже свободно заходит агентура ГРУ МО РФ в цивильном. Ибо Зеленский отвёл наши войска для того, чтобы потом взять под контроль украинско-российскую границу - я ничего не перепутал? Таки кто-то из нас айдиот.
Это не всё. Кремль сохранит контроль над Приднестровьем благодаря другому коллаборанту - Герусу и его БЕНЕфициару.
ОК, только факты. Позавчера состоялись переговоры по долгосрочному сотрудничеству Украины с РФ в нефтегазовой сфере. Не секрет, что транзит нам нужен как с экономической точки зрения, так и с геополитической. Газпром это прекрасно понимает, а потому привычно играет мышцами, блефует, быкует и шантажирует.
Молдавские СМИ на этом фоне сообщают, что такая ситуация - прямой результат открытия импорта электроэнергии в Украину из РФ и Беларуси. «19 сентября Украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Эта же норма позволяет осуществлять транзит электроэнергии из этих стран. Эта правка была внесена украинским политиком, членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого обвинили в работе на Кремль и олигарха Коломойского. Коломойский начал первым импорт электроэнергии в Украину уже 1 октября, заключив соглашение с Интер РАО, которая является монопольным экспортером электроэнергии из РФ. Таким образом, Кремль гарантировал для Приднестровья дешевое электричество.»
Для Приднестровья! Такой же незаконной территории, как и ОРДЛО. То есть, руками Коломойского и Геруса мы укрепляем западный плацдарм возможной агрессии против Украины в случае обострения геополитической ситуации.
С другой стороны, если через Украину перекроется такой транзит, то и Приднестровье перестанет получать дешевый газ для своей основной электростанции, принадлежащей Сечину - лучшему дружбану Путина. А значит останется без дешевой электроэнергии - без таких профитов Приднестровье долго не протянет.
Чувствуете «стратегический замысел» Зе-Ко-Ге? Укрепление не только восточного плацдарма Московии, но и западного. Ибо наспех протянутая «поправка Геруса» про открытие импорта за пару недель перед переговорами по газу - это воводопад на мельницу Кремля и Газпрома.
Теперь же такой импорт со стороны двух восточных соседей в Украину позволяет Москве жонглировать предложениями и пытаться кормить Украину блинами с лопаты точно так, как она кормит свой электорат. Лишь потому, что некий золотой мальчик Герус сохранил не только зависимость Украины от российской электроэнергии, но и приумножил помощь Кремля Приднестровью.
Интересно, правда? А вы говорите, проститутки… Лучше бы они занимались исключительно ими, а государственные дела оставили тем, кому болит за Украину, а не за Коломойского.
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Климкин абсолютно не прав. Такой приз для кремля как мегалох "мыра" нужно использовать на максимуме хотелок кремля.
Принцип договоренноспособности Зеленского феерический. Существо с девизом "чего изволите" готов выполнить всё, абсолютно всё, во имя "мыра".
Сейчас дурачку дадут поиграть в разведение войск. Потом похвалят и прекратят стрелять. Для уверенности лоха "евродрузья" согласятся дать в долг на восстановление Донбасса.
Что подумает лох? Наступил мыр, Донбасс помогут восстановить "друзья" из ЕС. И как вишенка на торте по результатам прекращения военных действий - начнутся мегаинвестиции в украинскую экономику.
Без этих инвестиций и внешних заимствований экономика Украины не сможет обойтись. Судите сами. Минус 3 ярда за транзит газа, минус выплаты по внешним долгам. Добавьте сюда колапс с коммунальными платежами - на сегодня долг по ним уже 100 млрд гривен. К концу этого отопительного сезона долг вырастет ещё на 30-40 млрд гривен.
Добавьте сюда "новое" правительство совкового типа. Добавьте банковскую пирамиду Украины, которая растеряла доверие с 2008 года. Вся эта пирамида на сегодня сушествует исключительно на нарисованных долгах ещё с 2008 года. Если в пирамиде снизятся ставки по депозитам - наступит её моментальный крах. Народ тупо снимет деньги со счетов. Со счетов, на которых реальных денег нет, а есть нарисованные долги с 2008 года.
То есть, снизить ставки, чтобы прокредитовать экономику, украинские "банковские пирамиды" просто не смогут физически. Это моментальный крах этих МММ.
Инвестиций в страну дураков не будет по умолчанию. Военные действия тут вообще ни при чём. Это сказка для лошка "мыра".
Парадокс в том, что для кардинального изменения ситуации нужна одномоментно очень большая сумма. Речь идёт о нескольких сотнях млрд евро и долларов. Должны будут запущены одновременно несколько процессов внутри страны. Эти процессы очень сложные, а деньги огромные. Для этого нужны очень умные и очень волевые люди.
К сожалению в Украине таких не наблюдается. Стагнация и хаос продолжится.
Очень скоро и потоки денег заробитчан начнут ослабевать. Украинцы всеми семьями будут покидать страну дураков, в которой чтобы получить "пенсию" в 50 баксов надо батрачить 35 лет. В Польше или Италии отработав легально 5!!!!!! лет украинец может рассчитывать на пенсию в 400 евро!
Ну и как результат. Европейские деньги на восстановление Донбасса не минуемо закончатся, инвестиций не будет, а финансовые проблемы и обязательства лошка вырастут до космических масштабов. Далее останется пригрозить лошку возобновлением боевых действий на фоне роста экономических проблем. Пригрозить существу "мыра" с одной стороны, а с другой предложить вступить в таёжный союз с финансовой "помощью".
Тут даже гадать не надо, что выберет половая тряпка с девизом по жизни "чего изволите".
И честно. Даже не знаю что или кто сможет изменить этот сценарий.
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Климкин обладает объемом информации который дает ему возможность делать такие выводы.Да и ху&ло не откажется от своих планов,может немного затаится,подождать пока достроится СП2.
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Климкин уже своё оттрендел за пять лет,и что опять нападет Путин?
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А путин не напал? А росийской армии нет в Украине? Мало того уже Рашка почуствовала безнаказанность и официально заявила о своем присутствии на дамбасе и постоянно заводит новые и новые подразделения и даже обявила о учениях в Украине.
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Климка знает, что говорит. Он и Порох (точнее. Порох и он) сдали Украину Путину еще в Минске, и пять лет лгали людям о неких своих дипломатических успехах. Теперь неумолимо наступают последствия их минского предательства. Зеленский - как умеет - пытается Украину спасти, но украинские националисты во главе со своим лидером Порохом делают всё, чтобы эта последняя попытка оказалась неудачной, и сбылись обещания Пороха Путину. Увы и ах.
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ruskije teper v siriji xocet neft podelit.Im neft gaz vot sto interesno v pervuju ocered.Xoroso bylo sto amerikancy ecio raz ix otrabotali kak pod Deir-zor ,mozet ciut uspokojilis na nekotoroje vremia. Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України - Цензор.НЕТ 9372
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Как бы вы тут не визжали и не издевались а Климкин не дурак. И знает на порядок больше вас так как сидит на самом верху и общается с нужными людьми и даже по ту сторону барикад. И зачем ему врать. Тут и так все ясно.
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