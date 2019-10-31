 Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України

Про це Клімкін заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
Ексглава МЗС вважає, що Кремль спробує розширити зону російської окупації Донбасу на всю територію Донецької та Луганської областей.
"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас - а вони будуть, вони ж паспорти видають всьому Донбасу, і нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - сказав Клімкін.
На його думку, за допомогою збройної агресії на півдні України президент РФ Володимир Путін міг би спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів у Придністров'я і анексований Крим. Також це дозволило б відсікти Україну від морського простору.
Но, думаю Климкин воевать точно не поедет. Так что, непонятно, в чем смысл гадания, да и еще вот таким способом, ну, кроме нагнетания паники у людей со слабыми нервами.
Он не гадает, а предупреждает слабоумное население чтобы оно готовилось к повторению луганско-донецких событий 2014-2015 гг. Чтобы запасали продукты, лекарства, воду. Чтобы добывали оружие и боеприпасы (нет, не против российской армии - против армии может воевать только армия; а против мародёров, когда сколлапсирует местная власть).
Смешно наблюдать будет потом - их истерику и проклятие зе!моники.. Хотя, эти дятлы снова будут винить кого угодно, но не свой идиотизм))
И знаешь, я бы на месте украинцев, за "слабоумное население", реально оскорбился.
х..ло хоче повернути ссср, це помоєму зрозуміло всім... Це до клімкіна, чи рік тому, було не відомо? Я для когось відкрив Америку?
Головне, х...ло поховати, а там, буде веселіше.
А поки, що можемо на каві гадати..
Зеленский сказал: "Зброя не на часі. Мир на часі."
Это все, что вам нужно знать о готовности наших илиток РЕАЛЬНО защищать страну. Они с радостью подарят Путину еще кусок Украины, если Путин после этого оставит их в покое и разрешит спокойно грабить оставшееся.
Вместо этого Авакян каждый месяц объявляет очередной месячник добровольной сдачи оружия. А боты и полезные идиоты в интернете с одной стороны орут "мова" и "вира" а с другой "надо просто прекратить стрелять". Зато и те и другие молчат в тряпочку насчет коррупции.
Так би і забули сварщіка із Курська,так він вирішив про себе нагадати
Это не всё. Кремль сохранит контроль над Приднестровьем благодаря другому коллаборанту - Герусу и его БЕНЕфициару.
ОК, только факты. Позавчера состоялись переговоры по долгосрочному сотрудничеству Украины с РФ в нефтегазовой сфере. Не секрет, что транзит нам нужен как с экономической точки зрения, так и с геополитической. Газпром это прекрасно понимает, а потому привычно играет мышцами, блефует, быкует и шантажирует.
Молдавские СМИ на этом фоне сообщают, что такая ситуация - прямой результат открытия импорта электроэнергии в Украину из РФ и Беларуси. «19 сентября Украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Эта же норма позволяет осуществлять транзит электроэнергии из этих стран. Эта правка была внесена украинским политиком, членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого обвинили в работе на Кремль и олигарха Коломойского. Коломойский начал первым импорт электроэнергии в Украину уже 1 октября, заключив соглашение с Интер РАО, которая является монопольным экспортером электроэнергии из РФ. Таким образом, Кремль гарантировал для Приднестровья дешевое электричество.»
Для Приднестровья! Такой же незаконной территории, как и ОРДЛО. То есть, руками Коломойского и Геруса мы укрепляем западный плацдарм возможной агрессии против Украины в случае обострения геополитической ситуации.
С другой стороны, если через Украину перекроется такой транзит, то и Приднестровье перестанет получать дешевый газ для своей основной электростанции, принадлежащей Сечину - лучшему дружбану Путина. А значит останется без дешевой электроэнергии - без таких профитов Приднестровье долго не протянет.
Чувствуете «стратегический замысел» Зе-Ко-Ге? Укрепление не только восточного плацдарма Московии, но и западного. Ибо наспех протянутая «поправка Геруса» про открытие импорта за пару недель перед переговорами по газу - это воводопад на мельницу Кремля и Газпрома.
Теперь же такой импорт со стороны двух восточных соседей в Украину позволяет Москве жонглировать предложениями и пытаться кормить Украину блинами с лопаты точно так, как она кормит свой электорат. Лишь потому, что некий золотой мальчик Герус сохранил не только зависимость Украины от российской электроэнергии, но и приумножил помощь Кремля Приднестровью.
Интересно, правда? А вы говорите, проститутки… Лучше бы они занимались исключительно ими, а государственные дела оставили тем, кому болит за Украину, а не за Коломойского.
Принцип договоренноспособности Зеленского феерический. Существо с девизом "чего изволите" готов выполнить всё, абсолютно всё, во имя "мыра".
Сейчас дурачку дадут поиграть в разведение войск. Потом похвалят и прекратят стрелять. Для уверенности лоха "евродрузья" согласятся дать в долг на восстановление Донбасса.
Что подумает лох? Наступил мыр, Донбасс помогут восстановить "друзья" из ЕС. И как вишенка на торте по результатам прекращения военных действий - начнутся мегаинвестиции в украинскую экономику.
Без этих инвестиций и внешних заимствований экономика Украины не сможет обойтись. Судите сами. Минус 3 ярда за транзит газа, минус выплаты по внешним долгам. Добавьте сюда колапс с коммунальными платежами - на сегодня долг по ним уже 100 млрд гривен. К концу этого отопительного сезона долг вырастет ещё на 30-40 млрд гривен.
Добавьте сюда "новое" правительство совкового типа. Добавьте банковскую пирамиду Украины, которая растеряла доверие с 2008 года. Вся эта пирамида на сегодня сушествует исключительно на нарисованных долгах ещё с 2008 года. Если в пирамиде снизятся ставки по депозитам - наступит её моментальный крах. Народ тупо снимет деньги со счетов. Со счетов, на которых реальных денег нет, а есть нарисованные долги с 2008 года.
То есть, снизить ставки, чтобы прокредитовать экономику, украинские "банковские пирамиды" просто не смогут физически. Это моментальный крах этих МММ.
Инвестиций в страну дураков не будет по умолчанию. Военные действия тут вообще ни при чём. Это сказка для лошка "мыра".
Парадокс в том, что для кардинального изменения ситуации нужна одномоментно очень большая сумма. Речь идёт о нескольких сотнях млрд евро и долларов. Должны будут запущены одновременно несколько процессов внутри страны. Эти процессы очень сложные, а деньги огромные. Для этого нужны очень умные и очень волевые люди.
К сожалению в Украине таких не наблюдается. Стагнация и хаос продолжится.
Очень скоро и потоки денег заробитчан начнут ослабевать. Украинцы всеми семьями будут покидать страну дураков, в которой чтобы получить "пенсию" в 50 баксов надо батрачить 35 лет. В Польше или Италии отработав легально 5!!!!!! лет украинец может рассчитывать на пенсию в 400 евро!
Ну и как результат. Европейские деньги на восстановление Донбасса не минуемо закончатся, инвестиций не будет, а финансовые проблемы и обязательства лошка вырастут до космических масштабов. Далее останется пригрозить лошку возобновлением боевых действий на фоне роста экономических проблем. Пригрозить существу "мыра" с одной стороны, а с другой предложить вступить в таёжный союз с финансовой "помощью".
Тут даже гадать не надо, что выберет половая тряпка с девизом по жизни "чего изволите".
И честно. Даже не знаю что или кто сможет изменить этот сценарий.