EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  465  10
Матеріали за темою:
Все про:шахта (176) ЗСУ (370)

 Рада підтримала виділення додаткового фінансування військовим і шахтарям

Парламент підтримав урядові поправки до держбюджету, які, зокрема, передбачають виділення 1 мільярда гривень на зарплати шахтарям і вирішення інших проблем вуглевидобувної галузі.

За відповідний законопроєкт №2283 проголосував 291 депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Так, мільярд гривень виділили на збалансування фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання.

Ще 1,677 мільярда виділили на здійснення всіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань.

Ще 1,362 мільярда спрямують додатково на національну безпеку та оборону, зокрема на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, СБУ, Нацгвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління держохорони до рівня виплат у ЗСУ.

Крім цього, документ передбачає фінансове забезпечення на 0,5 мільярда резервного фонду, з якого гроші використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Гірники на Луганщині відмовляються спускатися в шахту через борги із зарплати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157165
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Медичні заклади за 9 місяців поточного року профінансовані тільки на 60%, чомусь Верховна Рада не поспішає виділити додаткове фінансування на медицину! Зрозуміло що шахтарі важливіше, але ж гроші за вугілля хтось постійно краде, бо їх не вистачає на зарплати і держава постійно додає шахтарям. А медикам ніхто не додає і вони сидять без грошей!

Громадянська позиція - Львівська область

29 жовтня о 16:20 ·

При розподілі у ЛОР коштів за результатами 9 місяців життя області, не враховано інтереси медиків. Особливо - молодшого персоналу. Звернути увагу на цю проблему сьогодні, під час пленарного засідання сесії ЛОР,закликав депутат Львівської облради від фракції «Громадянська позиція» Ярослав Овсянецький. Обранець наголосив: медична сфера профінансована лише на 60%, хоча розрахунки подано на повноцінне фінансування.
«Питання надзвичайно актуальне. Та мізерна плата, яка сьогодні є в медицині, особливо - серед молодшого медперсоналу, створює все більше і більше соціальне напруження. Питання розглядалося з моєї ініціативи на медичній комісії у ЛОР. Також скеровано відповідне звернення і до бюджетної комісії ЛОР. Проте, як ми бачимо, при розподілі коштів за результатами 9 місяців нічого не вирішено у медичні галузі. Звертаюся до ЛОДА, керівництва ЛОР і прошу звернути увагу на ці обставини. Ця ситуація повторюється з року в рік і завжди знаходились можливості знайти фінанси, аби ліквідувати незабезпеченість коштами. Не ми винуваті у цьому. Було подано відповідні розрахунки, проте нам виділено лише 60% від потреби», - наголосив Ярослав Овсянецький.
 показати весь коментар
 
 
Вот это вот деление население на всякие касты , слои , группы ...
Как это всё достало !
Одни ровные , другие чуть ровнее , а те так и вообще , как боги !
И вот что плохо - новая команда уже пол-года при власти , а я пока не увидел ничего , чего бы уже не делали "попэрэдныки" - всё тоже , как будто мы и не сменили старого барыгу на новую и переспективную команду !
А такое впечатление , что за роялем всё то же ...
 показати весь коментар
 
кажись ********* добавили финансов не только ВСУ...
а еще и сепарским шахтерам...
 показати весь коментар
 
 
Вы уже львовских сепарами называете? Хотя да. Судя по настроениям местной "элиты", так оно и есть.
 показати весь коментар
 
доня
там львовские толтко работают
а баьки делят сепары
во главе с рыжим пиковым
 показати весь коментар
 
******* однозначно знайдуть зраду
Адже при порошенкові такого не було
 показати весь коментар
 
 
опять шахтеры, пенсионерам добавьте которые на 2000 грив живут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору