 Рада підтримала виділення додаткового фінансування військовим і шахтарям

За відповідний законопроєкт №2283 проголосував 291 депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Так, мільярд гривень виділили на збалансування фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання.

Ще 1,677 мільярда виділили на здійснення всіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань.

Ще 1,362 мільярда спрямують додатково на національну безпеку та оборону, зокрема на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, СБУ, Нацгвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління держохорони до рівня виплат у ЗСУ.

Крім цього, документ передбачає фінансове забезпечення на 0,5 мільярда резервного фонду, з якого гроші використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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