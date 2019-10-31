 Рада підтримала виділення додаткового фінансування військовим і шахтарям

За відповідний законопроєкт №2283 проголосував 291 депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.
Так, мільярд гривень виділили на збалансування фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання.
Ще 1,677 мільярда виділили на здійснення всіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань.
Ще 1,362 мільярда спрямують додатково на національну безпеку та оборону, зокрема на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, СБУ, Нацгвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління держохорони до рівня виплат у ЗСУ.
Крім цього, документ передбачає фінансове забезпечення на 0,5 мільярда резервного фонду, з якого гроші використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Громадянська позиція - Львівська область
29 жовтня о 16:20 ·
При розподілі у ЛОР коштів за результатами 9 місяців життя області, не враховано інтереси медиків. Особливо - молодшого персоналу. Звернути увагу на цю проблему сьогодні, під час пленарного засідання сесії ЛОР,закликав депутат Львівської облради від фракції «Громадянська позиція» Ярослав Овсянецький. Обранець наголосив: медична сфера профінансована лише на 60%, хоча розрахунки подано на повноцінне фінансування.
«Питання надзвичайно актуальне. Та мізерна плата, яка сьогодні є в медицині, особливо - серед молодшого медперсоналу, створює все більше і більше соціальне напруження. Питання розглядалося з моєї ініціативи на медичній комісії у ЛОР. Також скеровано відповідне звернення і до бюджетної комісії ЛОР. Проте, як ми бачимо, при розподілі коштів за результатами 9 місяців нічого не вирішено у медичні галузі. Звертаюся до ЛОДА, керівництва ЛОР і прошу звернути увагу на ці обставини. Ця ситуація повторюється з року в рік і завжди знаходились можливості знайти фінанси, аби ліквідувати незабезпеченість коштами. Не ми винуваті у цьому. Було подано відповідні розрахунки, проте нам виділено лише 60% від потреби», - наголосив Ярослав Овсянецький.
Как это всё достало !
Одни ровные , другие чуть ровнее , а те так и вообще , как боги !
И вот что плохо - новая команда уже пол-года при власти , а я пока не увидел ничего , чего бы уже не делали "попэрэдныки" - всё тоже , как будто мы и не сменили старого барыгу на новую и переспективную команду !
А такое впечатление , что за роялем всё то же ...
а еще и сепарским шахтерам...
там львовские толтко работают
а баьки делят сепары
во главе с рыжим пиковым
Адже при порошенкові такого не було