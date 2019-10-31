EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  5193  116
Все про:ВР (5981) Нацполіція (8423) проституція (85) секс (72) Клименко (134) Ківа (80) Яременко Богдан (62)

 Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Ілля Ківа, який прославився рукоблуддям у залі засідань Верховної Ради, просить поліцію розслідувати листування нардепа Богдана Яременка з повією.

Ківа направив главі Нацполіції Ігорю Клименку депутатське звернення з проханням перевірити листування Яременка з працівницею секс-бізнесу. Копію звернення він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою розслідувати факт листування народного депутата України від фракції "Слуга Народу" Богдана Яременка на предмет вчинення кримінального правопорушення. Хочу нагадати, що незважаючи на бажання "слуг" легалізувати наркотики і проституцію, вони на сьогодні є поза законом!" - написав нардеп.

Ілля Ківа сам нещодавно став героєм секс-скандалу. Після листування у месенджері з абонентом "Юля конкурс краси Одеса" він почав торкати себе руками в районі геніталій. Наступного дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів не їсти, не палити і не "задовольняти фізіологічні потреби" в сесійній залі.

Читайте також: Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що переписка Яременка зі жрицями кохання була неодноразовою. За даними "Букви", політик листується із зали Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка 01Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка 02
Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157164
 
   
 Топ коментарі
 








Сергей Наумович

@sergonaumovich

Наркотики, секс, деньги, самоудовлетворение, слёзы, смех, ненависть, разочарование. Всё это - в новом сезоне ТРК Рада! Не пропустите!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Не трогавший за гениталии , а дрочивший в зале ВР Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 6004 И у меня вообще вопрос, как это чмо попало в депутаты , Рябошапко не хочет проверить Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 3916
 показати весь коментар
 
 
Як сказав Лесь Подерв' янський у свому творі: Ха- ха, девушки рыдают, матросы смеются
 показати весь коментар
 
 
конечно
Кива собирался на фронт
Тренировался затвор передергивать
 показати весь коментар
 
 
епать у главного социалиста с хавалом питикантропа качаны заклинило в кукушке Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 5079
 показати весь коментар
 
 
Я его конечно не долюбливаю, но е ма е, мужик хер не может почесать чтоли. Что значит трогавший сеья за гениталии. Бред
 показати весь коментар
 
 
"Я его конечно недолюбливаю" Ага, так вот почему Киве пришлось "кончать" при помощи рукоблудства... Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 2976
 показати весь коментар
 
 
трогать хер с трансляцией на всю страну,это нормально? так пусть ссут и срут прямо в зале ВР,хуле))). А еще можно там же трахать соратниц,нахера тратиться на проституток?))
 показати весь коментар
 
 
Пропоную сьогоднішній день оголосити державним днем сміху!
Такої ржачки я ще не пригадую! Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 158
 показати весь коментар
 
 
Народ. Этот придурок лицемерный из моего города. Он прошёл в Раду по случаю. Построил детскую спортивную площадку и его выбрали, дураки выбрали... мне противно за него. Его папаша был при ссср приговорён к расстрелу за убийство участкового. Он лицемерное существо которое меняет свои взгляды увидев большую выгоду. У нас был мэр города, которого выгнали с позором за воровство и коррупцию, так вот - этот козёл его поддерживал и помогал ему. Сейчас этот субъект снова пытается делать политику в городе, такие мерзавцы рвутся к власти, что им в тюряге прогулы ставят. Сам этот дрочила не раз высказывался за легализацию лёгких наркотиков и проституции. Неоднократно говорил, что и сам употреблял - и ничего в этом плохого не видит. Он врун и лицемер редкой породы, и партию себе выбрал подходящую...
 показати весь коментар
 
 
В дурдоме слуг ***** такие все и ещё хуже
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору