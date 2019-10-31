 Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

Ківа направив главі Нацполіції Ігорю Клименку депутатське звернення з проханням перевірити листування Яременка з працівницею секс-бізнесу. Копію звернення він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою розслідувати факт листування народного депутата України від фракції "Слуга Народу" Богдана Яременка на предмет вчинення кримінального правопорушення. Хочу нагадати, що незважаючи на бажання "слуг" легалізувати наркотики і проституцію, вони на сьогодні є поза законом!" - написав нардеп.

Ілля Ківа сам нещодавно став героєм секс-скандалу. Після листування у месенджері з абонентом "Юля конкурс краси Одеса" він почав торкати себе руками в районі геніталій. Наступного дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів не їсти, не палити і не "задовольняти фізіологічні потреби" в сесійній залі.

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що переписка Яременка зі жрицями кохання була неодноразовою. За даними "Букви", політик листується із зали Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.



