 Зараз триває період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пристайка ТСН.ua.
За його словами, зараз вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їхнього звільнення.
"Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і одночасна можливість звільнення. Обмін - це фраза, яка використовується швидше в медіа, ми використовуємо іншу фразу - одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим справді працюють обидві сторони", - заявив міністр.
При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.
"Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до нормандського саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка із звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", - зазначив він.
по разводу на отвод войск...
А расия просто наловит
шо бы тока то сивоходерьмо им не втюхивали...
А ви ?
Геращенко выразила солидарность с журналистами и подчеркнула, что политики не имеют права угрожать сотрудникам СМИ.
"Наша фракция выражает солидарность журналистам. … Нам всем доставалось от журналистов и СМИ. Но никто не давал права политикам угрожать журналистам", - подчеркнула она
Обращение редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ
По словам Геращенко, угрожая журналистам, Яременко только ухудшает ситуацию.
"Председатель комитета по иностранным делам, об интимной переписке которого уже пишет даже ВВС , не может угрожать журналистам и фотокорам. Этим он только ухудшает ситуацию и для себя, и для "слуг", и для Президента, и для страны. Он должен уйти в отставку", - написала она.
Прогавили, отаке потрапило до ВР. Чи в перший це раз? Роз олосу тільки не було.
на Киву и Яременко!!!
научат мацкалей дрочить не только на
Хутина
ОБРАЩЕНИЕ редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ
Редакция Интернет-издания #Буквы выражает свою обеспокоенность относительно заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.
Слова господина Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.
Также мы расцениваем заявление господина Корниенко как давление непосредственно на Интернет-издание #Буквы, которое днем ранее опубликовало фотофакты переписки народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Богдана Яременко с проституткой. Отметим, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады Украины. Позже сам депутат признал факт переписки и публично извинился перед фракцией и Президентом Украины.
Обращаем внимание, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.
Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине.
Борига поотпускал всю русню и сепаратюг втихаря, помнится, заливали тут пять лет боригоборцуны. А сепаратюг хватает уже на второй обмен?
Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо
А нормальные мыслящие люди там есть или все такие ДЛБ просто каждый день парад уродов
Срать нельзя!
@Ghfune
·Завтра нас ждёт уникальный день в истории Украины!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/193554_1572465099