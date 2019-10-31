EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  1762  112
Все про:Євросоюз (2666) Золоте (117) розведення сил (31)

 Євросоюз вітає розведення сил в Золотому

Європейський союз вважає, що розведення сил і засобів у Золотому дасть змогу зменшити кількість порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вітаємо поновлення розведення сил в Золотому, яке розпочалося 29 жовтня. Ми також сподіваємось, що розведення у Золотому приведе до зменшення порушень режиму припинення вогню в околицях, де мешкає значна кількість цивільного населення", - йдеться у заяві.

В ЄС також привітали готовність, висловлену сторонами під час засідання ТКГ 29 жовтня у Мінську, щодо просування по питанню розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське у найближчому майбутньому.

Читайте також: Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція

"Такі кроки полегшать страждання цивільних людей, які проживають поблизу лінії зіткнення і несуть основний тягар цього конфлікту. У зв'язку з цим ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну відданість мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію діяти таким же чином", - заявили в Євросоюзі.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157162
 
 
 Топ коментарі
 
p.s. О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась. Москва требует отвести ВСУ по ВСЕЙ линии фронта.. километров на 30, для начала
 показати весь коментар
 
Та им похер. Как для них, то скорее бы этот геморрой так или эдак заканчивался..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
евросоюз все шо угодно поприветствует, лишь бы ему мозг не выносили.
 показати весь коментар
 
 
Германия в 1932 -1933г ..немцы кормили своих свиней украинским зерном,Гитлер в 1933году пришёл к власти, немцы догадывались о голодоморе в Украине,но свиней кормили украинским зерном...
 показати весь коментар
 
 
Ура !!!!
Мир!!
Санкции с мацкалей снимаем
Торговлю начинаем!!
 показати весь коментар
 
Тепер можна майже з точністю сказати,яка частина українців страждає амнезією та склерозом.За два роки чи за останній місяць вони занедужали,сказати точно не можна,але з упевненністю можна говорити,шо спровокувала цю хворобу якась формула
 показати весь коментар
 
 
Не знаю как ,но не так!! Вот лозунг баранов Украины.Пресса превратилась в пособников путлера.
 показати весь коментар
 
Ну ясное дело. ***** им за ето мешки денег дает. Да и ето же не земля Евросоюза. Хоть всю забирайте. Интересно почему Евросоюз бомбил Афганистан и Сирию в ответ на теракты якобы сделанные жителями етих стран, хотя заказчик был в кремле? Евросоюз ето большая неадекватная проститутка, которая плохо обслуживает клиентов а деньги требует чистенькие и копеечка к копеечке.
 показати весь коментар
 
 
Рашка окупировала крым, окупировала дамбас, поетоме евросоюз доволен что Украина отвела войска на правый берег Днепра лишь бы не стреляли. ***** в восторге от такой мировой политики. Все вопросы можно решить с пистолетом и гранатой в руках.
 показати весь коментар
 
 
Передайте Евросоюзу- ХАЙЛЬ ГИТЛЕР. Да здравствуют Освенцим и Бухенвальд. Лишь бы не стреляли.
 показати весь коментар
 
 
то есть оккупация войсками РФ части Украины это уже должно восприниматься как само собой разумеющееся
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору