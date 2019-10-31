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 Суспільство
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Все про:Ізраїль (342) посольство (333)

 Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу з 1 листопада

Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу 1 листопада після оголошеного раніше страйку на знак протесту проти дій Міністерства фінансів Ізраїлю і проблем з фінансуванням, що виникли внаслідок цього.

"Наша боротьба ще не закінчилася, вона тільки тимчасово припинена за рішенням суду. Завтра, в п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі", - повідомляється в Twitter посольства в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На сторінці консульства Ізраїлю в Торонто (Канада) в соцмережі Twitter повідомляється, що відновлюють роботу дипломатичні установи Ізраїлю у всьому світі. "Наше консульство, а також інші ізраїльські місії у всьому світі відновлюють роботу. Переговори між співробітниками МЗС і міністерством фінансів Ізраїлю буде продовжено", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 жовтня дипломатичні установи Ізраїлю в Україні і у всьому світі оголосили про припинення своєї роботи в ніч на середу через трудовий спір з міністерством фінансів Ізраїлю. На сторінці консульства Ізраїлю в Торонто в Facebook з'явилося повідомлення, що дипмісія оголошує страйк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157160
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, слава богу. А то я уже решил, что наши маланцы без связного остались. Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 4677
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як ЗЕМЛЮ українську продадуть то тут ще й Кнесет "відкриється" ...поки що діє філіал під назвою зРАДА ...
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Весь мир празднует Хеллоуин (день нечистой силы) только одну ночь, а Израиль аж несколько дней. Кому молятся, Того и празднуют.
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Ну, слава богу. А то я уже решил, что наши маланцы без связного остались. Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 4677
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Шо такое? Не могли перейти на самофинансирование!?
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Вчера в МИД Израиля:
- Ви шо таки закрыли посольство в Украине? Ой вей?! Там жи скоко наших?!

Вот резкультат.
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Настоящий Иерусалим был не в Израиле (точнее не в том что сейчас им считают)
Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 1927
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Весь мир празднует Хеллоуин (день нечистой силы) только одну ночь, а Израиль аж несколько дней. Кому молятся, Того и празднуют.
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Як можна святкувати день нечистої сили? Весь мір сатаністи?
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1 -го ноября День Всех Святых. А в ночь 31-го октября проважают нечисть, которая бежит , опасаясь 1-го ноября.
А если реально, то "нечисть" - это полиция Бога, которая наказывает злых людей , а Добрых не трогает.
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як ЗЕМЛЮ українську продадуть то тут ще й Кнесет "відкриється" ...поки що діє філіал під назвою зРАДА ...
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по документах поки що ні але вони роблять все для того щоб належала ...і ці п"ятеро "мальчики в коротких штанишках" у порівнянні з тими хто дійсно хоче цю ЗЕМЛЮ скупити ...
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Если мы разрешим им продать нашу землю, то мы - не козацького роду, а кацапського.
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если б наше посольство в Перу забаставало была б зрада -зрадная)
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Невже 1 жовтня зникне вся нечість з України? Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу з 1 листопада - Цензор.НЕТ 7587
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