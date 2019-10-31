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Все про:Крим (7651) прокуратура (1955) СБУ (4834) Чехія (268) кримські татари (1460)

 Візитом "пропутінських" кримських татар у Чехію зайнялися прокуратура і СБУ

Прокуратура Автономної Республіки Крим вивчає інформацію про візит у Чехію представників псевдоорганізації кримських татар з окупованого півострова.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим обробляє інформацію про виїзд представників так званої кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", що реалізує політику Кремля, в Чеську Республіку. Доручено СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) встановити осіб, які вчинили незаконний виїзд з півострова Крим у чеську Республіку", - написала вона.

Діденко нагадує, що Україна встановила чіткий порядок в'їзду і виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та Севастополя.

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"Колабораціоністи провели чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численних викрадень, вбивств і переслідувань за релігійні погляди і громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим", - додала Діденко.

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Візитом пропутінських кримських татар у Чехію зайнялися прокуратура і СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157159
 
 
 Топ коментарі
 
С таким же успехом прокуратура и СБУ могла бы заняться выездом мадагаскарцев в Уругвай.
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Именно такими татарами должны заниматься все эти джемилевы, чубаровы и прочие, а не выторговывать преференции у власти для своих.
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С таким же успехом прокуратура и СБУ могла бы заняться выездом мадагаскарцев в Уругвай.
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Хорош лепить горбатого...мадагаскарцы в уругвай не въезжали. Это - утка... а вот машка зАхерова на нижнем левом фото ничо так... ЯБВД...
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Як відкриє машка рота,
Звідти пре одна гидота !
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Ну этим дебилам, всё равно заняться не чем, тишь да гладь.
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Прізвища цих зрадників повинні знати всі! Так само як і прізвище приймаючої сторони, пана кондома мілоша земана!
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"Бесславные ублюдки", как подтвердил сам Тарантино.
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Ими должны заняться партизаны. Врага нужно уничтожать а не заниматься х***ней и перевоспитывать.
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Им за это ещё и зарплату платять?

Очковтирательство.
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Там по мосту шастают туда-сюда(день и ночь). Во сколько дел можно открывать.
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Именно такими татарами должны заниматься все эти джемилевы, чубаровы и прочие, а не выторговывать преференции у власти для своих.
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народ Украины не будеть платить 100 баксов за анал Яременка .... иначе майдан .....
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я смотрю вас эта тема тревожит? Обратитесь в лигу сексуальных реформ. Вас там выдадут всё бесплатно.
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