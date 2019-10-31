 Візитом "пропутінських" кримських татар у Чехію зайнялися прокуратура і СБУ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим обробляє інформацію про виїзд представників так званої кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", що реалізує політику Кремля, в Чеську Республіку. Доручено СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) встановити осіб, які вчинили незаконний виїзд з півострова Крим у чеську Республіку", - написала вона.

Діденко нагадує, що Україна встановила чіткий порядок в'їзду і виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та Севастополя.

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"Колабораціоністи провели чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численних викрадень, вбивств і переслідувань за релігійні погляди і громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим", - додала Діденко.

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.