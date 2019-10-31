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Все про:застава (228) Дубневич (41) Антикорупційна прокуратура (993) Антикорупційний суд (481) запобіжний захід (62)

 Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень

Завтра Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме відправити його в СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку САП у Facebook.

"О 13:00 1 листопада 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України 9 скликання, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - сказано в повідомленні.

"Прокурори САП наполягають на застосуванні до народного обранця запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави", - додали в САП.

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Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень 01Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157158
 
 
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Смішна застава для доларових мільярдерів! Застава має бути 1 мільярд доларів США!
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скільки тобі порожніх пляшок тре здати, щоб побачити такі гроші
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ЗЕбил защищает своих рабовладельцев грудью. Переживаешь за бабло своего хозяина шоб его не разорили, иначе где ж тебе харчеваца.
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Лучше 94 ,один мне за моральный ущерб ( потерял веру в гиперлупы) Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 2961
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Давайте,ребята,сваливайте.Вы уже устали.Выберем наконец моральных и умных авторитетов.Вы доказали,что зекоманда-пшик и пустое место.
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93 требуют прокуроры, суд даст 9,3...арифметика на счетАх...
Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 4562
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А почему часть партии приСлуг Урода категорически отказались голосовать за снятие неприкосновенности с этого Дубневича?? Как ЗЕбилы могут обьяснить такую любовь слуг Урода к Дубневичу??
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https://patrioty.org.ua/…/khity-tyzhnia-hrandiozna-skhema-z…Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 4788PATRIOTY.ORG.UAХіти тижня. Грандіозна "схема": Завод "Укроборонпрому" уп'ятеро переплатив фірмам заступника БогданаДП "Завод 410 ЦА" держконцерну "Укроборонпром" заплатив двом юридичним компаніям майже у п'ять разів більше, ніж була загальна сума позовних вимог, для захисту яких б...

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