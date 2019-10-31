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Все про:Троян (152) Золоте (117) розведення сил (31)

 Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція

Більша частина ветеранів, які перебували в Золотому, поїхали звідти, залишилося тільки 10 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Нromadske ТВ повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

За його словами, зараз у населеному пункті залишилося 10 волонтерів-ветеранів, зброю вони вивезли в супроводі поліції.

"Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим жителям, наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу", - розповів Троян.

Він додав, що впродовж останніх двох днів "покроково військові виконують свої завдання, а Нацполіція - свої". Також у Золотому є взвод Нацгвардії, який разом із поліцією охороняє громадський порядок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157157
 
   
 Топ коментарі
 
управляемый протест - надо иметь храбрость и признаться самим себе - кто лох и кого развели и кто те кто развёл.
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Ті,хто у 2014 у кричали"хутін, введивійська"із Сніжного втекли до Золотого.За 5 років вони трішки призабули, що таке руццький мір - їм телевізор срав у черепну порожнину про баригу в мизамір і вони тепер волають про розведення військ.Питання - куди на цей раз вони будут тікати?Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція - Цензор.НЕТ 8860
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управляемый протест - надо иметь храбрость и признаться самим себе - кто лох и кого развели и кто те кто развёл.
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Отже залишаються берегти спокій нечисленних прихильників України лише поліцейські. Яким
крім зарплати в 10 тищ платитимуть цілих 3, 5 тищі за те, що вони будуть стояти попереду ЗСУ. Які там фронтові заслужено платять бійцям ЗСУ, які знаходяться на лінії фронту?
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Без бронетехніки патрулювання Золотого це страшенний ризик для бійців поліції та НГУ! Патрулювання мають здійснюватись на бронемашинах Козак 2М1 які витримують підрив фугаса, крупнокаліберну зброю та уламки від мін та снарядів!
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Припадки с Меркель
Сгорел Нотр-Дам
Оползень на пляже в Одессе,
Украина-гейт в США
Сгорел замок в Японии

Сильно опасаюсь теперь за Нормандию и очень надеюсь на визит в Москву.
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Слышал, кстати, что поездку в Золотое сопровождала пожарная часть
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Комментировать надо по существу , а не туфту гнать - это пенсионные туристы на КПВВ .
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Если армия и власть покидает город то перекрывайте пенсии, газ, воду, свет пускай дикари сепарские сидят и встречают своих тамженашихлюдей которые воюют против Украины уже 6 лет.
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А кто тебе сказал, что власть будет покидать Золотое?
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к этому идёт, хотя в некоторых частях Украины уже это было

Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція - Цензор.НЕТ 9696


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Правильно! А зачем ветеранам воевать в Украинском посёлке Золотое, если можно переформироваться, довооружиться и выдвинуться на границу с Крымом? Я всё правильно понимаю, плиз?
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Ті,хто у 2014 у кричали"хутін, введивійська"із Сніжного втекли до Золотого.За 5 років вони трішки призабули, що таке руццький мір - їм телевізор срав у черепну порожнину про баригу в мизамір і вони тепер волають про розведення військ.Питання - куди на цей раз вони будут тікати?Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція - Цензор.НЕТ 8860
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То, что Зеля пытается любой ценой встретится с другим Вовой, означает лишь одно. Если против Поросы нужно было хоть что то делать. То, это не лох, но его почему то разведут. Все бы ничего, только стране платить за это...
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И все воины боевых диванов "Цензора" попрятались... Хотя... Наверное выдвинулись колоной "проти капітуляції" в Золотое!
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Тепер місцевих знищать. Ви зробили це разом, зебіли. Як тепер вам мати совість, зебіли?
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для Сівохіна наступив золотий час
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Є в мене підозра, що ветеранів "Азовців", зеленський-аваков-білецький в сліпу використовують
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Бараны Украины помогают Путлеру нагло шантажировать Президента Украины.Нищать авторитет ВСУ. Гибридная война орды за умы баранов Украины помогает выигрывать Путлеру и в переговорах и на международной арене в паплюженни Украины.Факельные шествия,маски-шоу,насилля над ЛГБТ,дитьми,полусвастики на стягах так допомагають Украини в США и Европи.Об этом очень беспокоился давным давно прекрасный друг Украины сенатор Джон Маккейн.Слава Билецкому и К!!
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