 Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Нromadske ТВ повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.
За його словами, зараз у населеному пункті залишилося 10 волонтерів-ветеранів, зброю вони вивезли в супроводі поліції.
"Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим жителям, наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу", - розповів Троян.
Він додав, що впродовж останніх двох днів "покроково військові виконують свої завдання, а Нацполіція - свої". Також у Золотому є взвод Нацгвардії, який разом із поліцією охороняє громадський порядок.
крім зарплати в 10 тищ платитимуть цілих 3, 5 тищі за те, що вони будуть стояти попереду ЗСУ. Які там фронтові заслужено платять бійцям ЗСУ, які знаходяться на лінії фронту?
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