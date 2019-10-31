EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  876  9
Матеріали за темою:
Все про:Байден (168) вибори (4560) Пайфер (29) США (5740)

 У діяльності Байденів в Україні "не було чого розслідувати", - Пайфер

Президент США Дональд Трамп домагався від України розслідування діяльності Байденів, проте "там нічого було розслідувати".

Про це сказав посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер, під час зустрічі, організованої фондом "Відкрита політика", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви читали свідчення дипломатів Вільяма Тейлора, Джорджа Кента, і, очевидно, що тиск на Україну був, - сказав він, - щоб змусити провести розслідування щодо діяльності Байденів. Але там нічого було розслідувати".

"Наскільки пам’ятаю події 2015-2016 років, звільнення Віктора Шокіна (з посади генерального прокурора — ред.) хотів американський уряд, не лише віцепрезидент Джо Байден, хотів Європейський Союз, хотів весь УАнет, - сказав дипломат. - І це не має нічого спільного з розслідуванням сина Байдена, бо не було ніякого розслідування щодо сина… Було розслідування Burisma (компанії, у якій працював син Байдена Гантер – ред.), але це інше питання".

За словами Пайфера, "це пояснюють час від часу, проте президент Трамп хотів розслідування і тиснув на Україну, пропонуючи обмін (quid pro quo)".

"Казав, якщо ви хочете отримати дату зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США, то мусите вийти й заявити, що розпочинаєте розслідування щодо Байденів і Burisma", - нагадав Пайфер.

І як показали свідчення в Конгресі, сказав експосол, у серпні була затримка з наданням військової допомоги Україні, хоча її затвердив Конгрес. "Це зрозумів посол Вільям Тейлор, який давав свідчення в Конгресі", - додав він.

На думку дипломата, "це була кричуща політична гра, і нічого спільного з інтересами Сполучених Штатів".

Читайте також: Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157156
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А сам факт того що син Байдена працює в компанії українського корупціонера та мафіозі Ставицького це не є фактом співпраці з міжнародною російською мафією? Це вже злочин!
 показати весь коментар
 
 
А якщо б він працював мирним кухарем у банді шахраїв - був би він винен чи ні?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да, но моника вазелиновна уже пообещала. и задаток уже взяла
 показати весь коментар
 
 
Наробив луценко шухеру,на весь світ,тепер як криса в Лондоні ховаєтся,а той шо надрочив його це зробити,як завжди не при ділах.
 показати весь коментар
 
 
он же не специалист ни в нефти ни в газе?
за что он получал $50к в месяц? и отец об этом знал
 показати весь коментар
 
 
А шо госдеп уже под колпаком газпрома?
 показати весь коментар
 
хорошо шо шармукомплекс не прикупил
 показати весь коментар
 
МЕГА -ворюга хорошковский банды януковоща ,сейчас консультирует .как лучше тырить и оприходовать миллионы стае 🤡🤢🐏🐑💩🐸🦍
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору