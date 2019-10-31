 У діяльності Байденів в Україні "не було чого розслідувати", - Пайфер

Про це сказав посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер, під час зустрічі, організованої фондом "Відкрита політика", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви читали свідчення дипломатів Вільяма Тейлора, Джорджа Кента, і, очевидно, що тиск на Україну був, - сказав він, - щоб змусити провести розслідування щодо діяльності Байденів. Але там нічого було розслідувати".

"Наскільки пам’ятаю події 2015-2016 років, звільнення Віктора Шокіна (з посади генерального прокурора — ред.) хотів американський уряд, не лише віцепрезидент Джо Байден, хотів Європейський Союз, хотів весь УАнет, - сказав дипломат. - І це не має нічого спільного з розслідуванням сина Байдена, бо не було ніякого розслідування щодо сина… Було розслідування Burisma (компанії, у якій працював син Байдена Гантер – ред.), але це інше питання".

За словами Пайфера, "це пояснюють час від часу, проте президент Трамп хотів розслідування і тиснув на Україну, пропонуючи обмін (quid pro quo)".

"Казав, якщо ви хочете отримати дату зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США, то мусите вийти й заявити, що розпочинаєте розслідування щодо Байденів і Burisma", - нагадав Пайфер.

І як показали свідчення в Конгресі, сказав експосол, у серпні була затримка з наданням військової допомоги Україні, хоча її затвердив Конгрес. "Це зрозумів посол Вільям Тейлор, який давав свідчення в Конгресі", - додав він.

На думку дипломата, "це була кричуща політична гра, і нічого спільного з інтересами Сполучених Штатів".

Читайте також: Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC