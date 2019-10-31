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Все про:жінки (194) проституція (85) секс (77) Яременко Богдан (62)

 "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат від "Слуги народу", глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко систематично листується з дамами легкої поведінки весь час своєї роботи у Верховній Раді.

Нові фото і відео листування нардепа опублікувало видання "Буквы", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у вересні в об'єктив нашого фотокореспондента потрапили листування нардепа Богдана Яременка з, скажімо так, дівчатами легкої поведінки. #Букви не стали це публікувати одразу і вирішили перевірити, чи матиме ця поведінка системний характер. Тому почали спостерігати", - стверджують журналісти.

Тільки за останні 2 дні, 29 і 30 жовтня, співробітники видання зафіксували кілька листувань нардепа з дівчатами під час голосування за закони.

Так, 29 жовтня Яременко погоджував зустріч із дівчиною на найближчі дні.

"Привіт. Я не тільки не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування у Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер...", - пише депутат.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 01

Цього ж дня у дівчини на ім'я Ельвіра нардеп цікавиться, якому алкоголю вона надає перевагу.

"Під настрій. Вино, віскі, шампанське", - відповідає дівчина.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО

Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: ​​секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять стосунки.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 03

Водночас нардеп спілкувався з дівчиною, яка в месенджері Facebook була підписана як Анна Степаницька. Дівчина надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила "комбез".

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Непогано. Треба тебе більше леді робити.

Анна: Я ж і так леді)))

Яременко: Треба і виглядати, як леді... (почав писати нардеп, але передумав і стер повідомлення).

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 04

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 05
Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 06

Слід також виділити листування нардепа з жінкою на ім'я Галина, з якою у нього були раніше стосунки.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9этаж поворачивай на лево 105кв. (мова, орфографія і пунктуація автора збережені, - ред.)

Галина (16 вересня): Привітик. Гарного легкого тобі дня і два смайли поцілунку.

Яременко: Взаємно сонечко.

Галина: Привет. Я сново прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта свей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерь, для меня это так важно, я готова ради этого на все!, на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (мова, орфографія і пунктуація автора збережені. - Ред.)

Яременко: Галя, це значно вище моїх можливостей.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 07

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 08
Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 09

Читайте також: Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

Також нардеп листувався з 18 - річною дівчиною, у якої цікавився, "скільки їй потрібно грошей на місяць", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 10

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 11Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 12

Читайте також: Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157155
 
   
 Топ коментарі
 
Ярёменко это "честь", "совесть" и "моральность" команды мародёров "Слуга урода". "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 572
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Та это ж, сука. терминатор какой-то. А с виду - унылый кабан. "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 5646
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Порохоботская манера перекручивать слова и фразы. Не может быть Президент Зеленский сравниваться с Моникой. Он не замешан в сексуальных скандалах, он давно и счастливо женат и растит двоих детей. Новые лица в политике- это тоже нормально, старые рожи хотите? Да. Фракция СН очень большая. Люди есть разные. Фракция очищается. На самом деле, претензии к этому депутаты в том, что он переписывался с женщиной легкого поведения во время работы- и все. Он не замешан в коррупционных скандалах, не пилит бюджет. А ведь старые лица все практически занимались именно этим. Ну что там Кононенко или грановский - да будь они трижды херувимами и семьянинами, нам что от этого, если они воры?

Я, как женщина, конечно, отношусь к таким боровам с омерзением. Но должна признать, что времена комсомольских и партийных порицаний прошли. Это его частное дело. За переписку на работе - его нужно оштрафовать, остальное он получит от своей жены- надеюсь, она разведётся с этим любвеобильным скотом.
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Допровоцировался журналистов, он теперь в топе новостей. А можно его как то убрать из парламента? Реальный же позор.
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не трогайте его
а то выгонят из депутатов
будет ездить по школам
учить детей морали
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Что там жена Яременко, еще чемодан ему не упаковала?
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У этого секс -гиганта доступ к гостайне уже есть, наверное. Так, Галька - тоже уже знает.(
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Один дрочит, второй и третий ****** снимают...Су...ка, а работать над улучшением нашей жизни они *** когда будут? Снова дармоеды дегенераты в Раду залетели.
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И не надеялся уже дед, что будет иметь столько секса, но тут вдруг взяли в слуги народа...

На шею голубой алмаз
Брильянтовые серьги
Шампанское и ананас
Рекой польются деньги
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Хрен с ним, с Яременко. До седой бороды дожил, а даже девку снять не может, чтобы не спалиться. Меня зебилы удивляют в своих попытках его отмазывать. Как раз первые, кто должен был возмутиться его поведению и вранью, должны были быть избиратели "СН". Ан-нет. Опять им божья роса.
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Чудак хочет жахнуть молодую девку, почему он должен оправдываться и стыдиться??
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******** стыд, я такой же как яременко, почему я еще не депутат?
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надо тебя больше ЛЕДИ-АНАЛЕДИ делать !
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А ещё гад Чернышевского из себя корчит!
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если оно так и дальше пойдет
то Яременко с Кивой оттеснят с первых
позиций советников
Богдана и Ермака!!
А дальше еще больше!!

Могут замахнутся на роль Бени!!!
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Главное что бы на роль соло с роялем не замахнулись)))
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бабы сами наперебой предлагают свои услуги, купи квартиру мля...чудовища ленивые...
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А на него никто в суд не подаёт за то, что он злостно уклоняется от исполнения
профессиональных обязанностей ?
Есть много более толковых людей на его место, которые будут концентрироваться на работе.
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Кнопку нажимал Кива - ритмично, как положено депутату.
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Вот интересно ,зефаны поняли кого они привели к власти?
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как же он самоуверенно и глупо погорел. за колонну надо было заходить.
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добпкин даже под кайфом поумнее бьіл "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 7760
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Сразу видно что жена у него "не лох"... явно она поверила что это всё были провокации... "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 6922
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Придурок))) Угрожать надумал))) Ну получай))) И передай Богдану привет))) Журналисты им не нужны)))
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Якщо стільком повіям одразу платити, ясна річ, "выше возможностей".
Я от ніколи повій не знімав, але на побачення ходив з понад 40 дівчатами
Зараз принципово не йду на перше побачення з квітами.
Успішний чоловік = "жадібний" (у жіночому лексиконі),

а "щедрий чоловік" (у жіночому лексиконі) = лох
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Враження, що Україна за Порошенка і Україна за зеленського - різні країни.
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Ошибочное впечатление. И тогда, и сейчас твоего барыгу люто ненавидят. "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 9968
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Слова "барига" і "шмаркля" - різні за ступенем емоційного негативу.
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Интересно,за что? Вот лично тебе в чем поплохело? А Янукович - ангел? Крал и нам давал?(с)
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Ты про себя говори. А сказать-то нечего, да, кацапсина?
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Я не перший хто звернув на це увагу, але щось усі сором'язливо уникають піднімати це питання, а саме: Яременко пише, що він одружений, вибачається перед дружиною та дітьми, АЛЕ у декларації з близьких та родичів зазначений ЛИШЕ ДІД!
Гей, розслідувачі, вам це не цікаво?
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пора собирать антианальный Майдан .сколько можно это терьпеть
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Упорно "провоцировал" и проверял бдительность журналистов. Далеко пойдёт
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********* во главе с президентом рулит-шоу,треш, то что хотели выборцы,а тем временем учителя грозят забастовкой 4500$ им мало,ООН требует что бы Украина восстанавливала Донбасс,по Северному Потоку от Украины ни уха ни рыла и тд и тп
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Головне,що цей невгамовний Дон Жуан - Яременко вибачився перед своїми зе депутатами і перед Зюзьою,а не перед виборцями.І тепер хоч трава не рости..."Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 4931
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"турбо-анальный режим слуг народа"
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Тебя, Чубака, надо больше делать в анал.
Может, таким образом твои мозги прочистятся.
Советую обратиться к Шляшко...
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Треба пінцетом. Бо дуже маленькі. Якщо є...
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В данном случае я считаю, что нарушены исключительно права самого Яременко, а именноп раво на личную интимную жизнь. По факту, мужик вообще ничего плохого не сделал, с кацапами не переписывался, государственную тайну не разглашал, он не педофил, не гомосек, ну захотелось на старости лет деду попарить "шишку" в молодой, сочной влажной, узкой "лоханочке". Жизнь то одна. Почему он должет трахать только женщин своего возраста и во время секса следить чтобы у партнерши вставная челюсть не вылетела????
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Не-а, личная интимная жизнь не тогда и не в том месте. А там допускается- только групповуха и только с проблемами страны.
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Серж! Неужели ты на работе никогда никому не пишешь в вайбер или смски???. Ну сколько там той жизни, Яременко - старый пердун, еще пару лет и ему ночью форточку в обязательном порядке прийдется открывать, чтобы не вчадіть от своего пердежа. Пока есть потенция и остатки здоровья - почему бы не сделать пару фрикций на молодой красивой телочке???? Все мы будем старые - и ты и Я. Будь толерантней чисто с мужской солидарности.
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Как те сказать... У нас телефоны на постах запрещены, отвлекают от службы типа. Но суть то в другом, не знаю захочешь ли меня понять... Если он старый пердун- внуков бы нянчил. Ведь не палкой его в зраду загоняли- свой, шкурный интерес к тому имеется. Просто все как бы уже просто признают что ли некую никчемность, бессмысленность всех этих заседаний. Вот после таких мелочей, а мелочи имеют свойство накапливаться. Тот вздрочнул, другой по харям шарится, а работать- пусть медведь, у него дури много... И знают ведь что под прицелом объективов, но им плевать... Злит другое, пойми- не он оказывается виновен- журналисты. Не пристало значит, слуге отчитываться перед хозяином в качественности своей работы.
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его на секундочку в депутатьі вьібрали, публичное "жопалитцо" "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 7403
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вчера по тв умные люди объяснили
проститутки под сутенерами, сутенеры под канторой, колупатор лазил по ру сайтам, скрипты уже в его смартфоне, шо интересненького в его смартфоне? знает фсб и это называется "нарушены исключительно права самого Яременко"?
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Ну я уже не знаю как это можно комментировать. Всё таки немного жаль зебилов возлагавших большие надежды на этих клоунов.
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Зебилы плюют на Народ, просто издеваются.

Прийдется выносить этих Слуг Анала.
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умные слуги эскорниц устраивают помощницами и те сидят прямо в раде, яременко еще святой по сравнению с ними....
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Это насколько нажно быть дыбилом, шоб так попалиться - трындец. Там все такие - на рожу одного арахамии полсмотрите, а мы потом возмущаемся почему они ***** верят как дыбилы, бо они такие просто и есть.
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х уй бы на него,если бы оно не угрожало журналистам и в нерабочее время-наздоровье!а оно на мои налоги в рабочее время,вместо того что бы работать на меня-проституток систематически снимает осименитель гребаный
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Ну что вы все ополчились на мужика? Ну любит мужчина женщин. Проводит с ними время от времени вечерок. Что тут такого необычного? В рабочее время? Так подавляющее большинство в рабочее время занимается отнюдь не работой, и не имеет значения чем именно. это уже вторично. то. что он депутат? Ну и что? Чем депутат отличается от кого либо другого? На сколько корректно журналистам заглядывать в чужую переписку? Это, как минимум не корректно. да и в лицо за такое можно ударить. Да наверное и нужно.
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хряк небритый , его девушки нелюбят и он за это платит ворованными деньгами, сколько же крадут все слуги у своих холопов избирателей . Наверняка гдето треть бюджета Украины.Любите своих слуг зелёных и каломассных каламойных пардон . Они все время от времени хотят кудато свои мудья засунуть один в рояль другой перед праституткой потрусить за10 тыщ зелекупонов.
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Вся эта история не стоит того ,что бы о ней говорить .Это называется бряцают на бубне.Этот шумок создан для замыливания глаз и ушей ,что бы народ не понял ,что у него сейчас ,банда шимпанзе ,ворует землю ,гтс ,все доходные заводы скупит даром .Вы думаете снизят тарифы ,при стоимости угля на бирже 50 долларов тонна?Или вы думаете ,что ахметов и коломойский заплатят налог с дохода как шахтёр ,а шахтёр как олигарх -заплатит 0% от дохода .Конечно огромное -Нет .Минимальная пенсия меньше прожиточного минимума в 2 раза -это шимпанзе с народом?Нет олигархов не трогают -потому ,что президент и рада их непосредственные холуи и слуги -это видно не вооружённым глазом .Все принятые законы принты против народа ,на усиление фискализации ,что бы каждому украинцу потуже затянуть налоговое ярмо .Что мешает сделать такие же налоговые законы ,как в Сингапуре ?Что бы народ не уезжал из страны ,чтобы созидающие силы вышли из тени, и без испуга делали себя и Украину богатой.Та видимо -Нет!Понабирали опять каких то евроголубей с дипломами пулемётных курсов,-а они кроме, как продать не своё .и присвоить проданное себе,-более ничего не умеют .
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Треш, жесть, ****** какой то. Больна людина. Жене его и детям сочувствия. Позорище на весь мир.
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