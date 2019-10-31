 Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в комюніке ПАПЦ, оприлюдненому після проведення Собору архієпископів церкви 29 жовтня у Варшаві.
"Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, яка спиратиметься на догматично-канонічні норми всієї Церкви, а не на групу відщепенців-розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ'я", - йдеться в заяві ПАПЦ.
Як підкреслюється, таким чином Собор ПАПЦ не змінив свою позицію щодо незалежності ПЦУ, що міститься в рішеннях соборів польської церкви від 9 травня 2018 року, 25 червня 2018 року, 2 квітня 2019 року.
Після операції "Вісла" на переселенців-православних українців НКВД робило ставку, як на "місцевих українців" і їх призначали їх на керівні посади, бо галичанам-греко-католикам віри в благонадійності не було.
ПАПЦ кацапи завжди протиставляли УГКЦ і історія продовжується
у Остапа Ибрагимовича фирма "Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт" - куда да солидней была...
А поляки просто - окраина в православной вере. Т к большинство у них КАТОЛИКИ.
Потому начхать на их непризнание
Імперія расєйськая має багатосотлітню практику,як це робити...
До речі , кому цікаво , знайдіть фото їхнього главшпана . Зразу все стане ясно .
"Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину"
очікувати щось патріотичного від таких не варто...
«Не позволям!»
Вот те и «ясновельможне паньство».
на жаль,ХОЛУЇ МОСКВИ...
поляки мають свою РИМО-КАТОЛИЦЬКУ церкву..
Это КирГун писал "братьям во Кресте"?
Значит и те и эти,, и все кто там что-то не пробубнил и не подмахнул какую-то писсанину - будут "гореть вечно" и надо помолиться шоб "вечней" и "горимей"
Ведь наши веропитеки визжат - СнамеБок, то есть, пусть возрадуются шо еретики будут посрамлены после смерти(и помоляцца шоп она была как мона более мучительной - Яхве это любит)
сумніваюсь,що з них 1 відсоток -саме промосковські...
тому підтримую Виталий Дармиц
Там тої польської праваславнаї церкви - з гулькін куй . Піп , дяк , два коти , пес і декілька сумашедших . Польща - католицька держава .
230 парафій.. з 200 парафіян максимум на одну - це НІЦ !
св. Боше навіть Сраліна терпів 30 ріків - незважаючи на 30-40-50(неважно скільки) млн. подохлих
Почекаємо, нам не звикати.
Ще 10% попів перед тим як кинути в вогоню сходить з Піплією до сортиру "на почитать"
1 Храм
1 Батюшка,і той кореєць і член партії..))
Забудьте.
Про переговори з нею про визнання..як і з Сирійською при Асаді.
вони наступні визнають після РПЦ
Сам люблю срачі але знаю шо православіє і Польща - ще типу як жаба-паразит на білому ведмеді, тобто - штучна секта сралінська.
На данный момент из 14 церквей по отношению к ПЦУ официально, после Собора, высказались 4, две признали (Константинопольская церковь и Элладская церковь), две не признали - РПЦ и Польская.
В раздумьях Александрийская, Иерусалимская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Грузинская, Кипрская, Албанская и Чешская.
Антихристу нужны свои люди и в Польше.
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.
Тим часом, під владою Польщі опинились православна Волинь і Західна Білорусь. Там же знайшлась достатня кількість єпископів колишньої Російської православної Церкви для того, щоб заснувати нову - Польську православну церкву (ППЦ). Її керівником став митрополит Діонісій. Його соратника Георгія Ярошевського застрелив ідеологічний опонент архімадрит Смарагд. Осанній прийшов на розмову, потім несподівано вихопив зброю і зі словами "Вот тебе, палач Православия!" почав стріляти.
Смарагд дуже не хотів розділяти Російську православну церкву. Не хотіли цього і в Москві - автокефалію Польської церкви РПЦ так і не визнала. Томос про автокефалію надав Константинопольський патріарх.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/86736/Nezbagnenni_shlahy_Gospodni_Korotka_istorija_ukrajinskoji_cerkvy
тим хто щойно вліз у тему.
ПАПЦ -не поляки..
це етнічні українці та білоруси..в основному ополячені,але котрі досі "по інерції" тримаються парафій...
А ж приятно читать комментарии...
Пару упырей, конечно, на ветке есть, но обсуждение больше реально похоже на форум, чем на бестолковый срач...
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.
Томос формально выдан СЦУ, а имеем ПЦУ не формально.
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада.... Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Т.Г.Шевченко, (приблизно 1858 рік)