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Все про:Польща (1974) православ'я (167) ПЦУ (462)

 Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ

Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) підтримує незалежність Православної церкви України, яка спирається на догматично-канонічні норми, а не дії "розкольників".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в комюніке ПАПЦ, оприлюдненому після проведення Собору архієпископів церкви 29 жовтня у Варшаві.

"Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, яка спиратиметься на догматично-канонічні норми всієї Церкви, а не на групу відщепенців-розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ'я", - йдеться в заяві ПАПЦ.

Як підкреслюється, таким чином Собор ПАПЦ не змінив свою позицію щодо незалежності ПЦУ, що міститься в рішеннях соборів польської церкви від 9 травня 2018 року, 25 червня 2018 року, 2 квітня 2019 року.

Читайте також: Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157146
 
   
 Топ коментарі
 
Звідки в католічній Польщі православні попи?! Знамо, з ху@лостану!!
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та эта ПАПЦ - никому не известное в Польше полусектансткое образование, наверняка созданное еще при совках, как противовес сильным позициям католической церкви Польши. Плевать на них
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Там вони ще упц мп підтримали, тому нічого дивного - шістки Гундяя...
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По перше це не шляхта. ПАПЦ має прихожан переважно холмщаків-українців, які проживаютьв Польші і вплив має відповідно на ПАПЦ Кирюха.
Після операції "Вісла" на переселенців-православних українців НКВД робило ставку, як на "місцевих українців" і їх призначали їх на керівні посади, бо галичанам-греко-католикам віри в благонадійності не було.
ПАПЦ кацапи завжди протиставляли УГКЦ і історія продовжується
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кто у нас ПАПЦ?
у Остапа Ибрагимовича фирма "Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт" - куда да солидней была...
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В православной вере главное - греки. От них пришла вера.
А поляки просто - окраина в православной вере. Т к большинство у них КАТОЛИКИ.
Потому начхать на их непризнание
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Единий у Польщі притулок та опора '********** оця церква
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Польская церковь[править | править код]делегация[63]:Архиепископ Варшавский и всея Польши СавваАрхиепископ Люблинский и Хелмский Авель (Поплавский)Архиепископ Лодзьский и Познаньский Симон (Романчук)Архиепископ Белостоцкий и Гданьский Иаков (Костючук)Епископ Горлицкий Паисий (Мартынюк): викарный епископ Перемышльской епархииСоветникиПротоиерей Андрей КузьмаАрхимандрит Андрей (Борковский)Протоиерей Анатолий Шиманюк(Склад ПАПЦ на Всеправославному Соборі 2016 року). Зверніть увагу на прізвища - українці.
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особливо класні холуї москви получаються власне з деяких хохлів..

Імперія расєйськая має багатосотлітню практику,як це робити...
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поплавський і борковський - це польські прізвища
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це православні українці - холмщаки. Холмщина тривалий час була в складі Царської Росії
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Там тої польської праваславнаї церкви - з гулькін куй . Піп , дяк , два коти , пес і декілька сумашедших . Польща - католицька держава .
До речі , кому цікаво , знайдіть фото їхнього главшпана . Зразу все стане ясно .
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Директор департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал это заявление, выразив недоумение по поводу позиции поляков.

"Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину"
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ПАПЦ -це лише 230 парафій.. котрі в 1948 перейшли від Констатинополя в РПЦ..

очікувати щось патріотичного від таких не варто...
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"Хлоп! Пся крев! Быдло!"©️
«Не позволям!»
Вот те и «ясновельможне паньство».
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там етнічні білоруси і українці..
на жаль,ХОЛУЇ МОСКВИ...

поляки мають свою РИМО-КАТОЛИЦЬКУ церкву..
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це українці, а не поляки, свої Зе-православні Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 9279
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Тепер дуже добре видно хто під виглядом автокефалії насправді є московським пархатом.
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которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу отщепенцев-раскольников. Источник: https://censor.net.ua/n3157146\\\\\\\\\\

Это КирГун писал "братьям во Кресте"?

Значит и те и эти,, и все кто там что-то не пробубнил и не подмахнул какую-то писсанину - будут "гореть вечно" и надо помолиться шоб "вечней" и "горимей" Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 6451
Ведь наши веропитеки визжат - СнамеБок, то есть, пусть возрадуются шо еретики будут посрамлены после смерти(и помоляцца шоп она была как мона более мучительной - Яхве это любит) Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 5530
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польские православные это просто кусок гнилорашки... там их около 1 %...
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всіх православних там 1,3 відсотки..
сумніваюсь,що з них 1 відсоток -саме промосковські...

тому підтримую Виталий Дармиц

Там тої польської праваславнаї церкви - з гулькін куй . Піп , дяк , два коти , пес і декілька сумашедших . Польща - католицька держава .

230 парафій.. з 200 парафіян максимум на одну - це НІЦ !
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А взагалі набагато важливіше, що признала Елладська церква - вона і більша, і є однією із ключових у православному світі!
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філія гундяївського сатанату! Кара божа на ваші пропарашинські голови!
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св. Боше навіть Сраліна терпів 30 ріків - незважаючи на 30-40-50(неважно скільки) млн. подохлих
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Москальськи гроші виявилися вагомішими за усі канони. Що ж, буває.\
Почекаємо, нам не звикати.
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Тобі 90% попів на вибір джип чи Піплія - кине писсанину в вогонь та схопить ключі від авто.
Ще 10% попів перед тим як кинути в вогоню сходить з Піплією до сортиру "на почитать" Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 3564
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Не заперечую. Однак, уточнюю попи яки стоять на чолі (складають отой Собор або приймають на ньому рішення) вже давно мають і джипи і Піллю. Та й на "небо" з собою нічого не прихоплять і знають це краще за прихожан.
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а он КірГун - мільярдер і судився шо сусіди сипанули пилу в квартиру сестри("любить ближніх")- і шо? Він не відмовиться і від того шоб бути мультимільярдером, а для стада - гундосить про "смирення". так шо попи точно знають про те що всі ці писсанія - тупа(хоча задум геніальний) вигадка для постриганія стада рабів)
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Выскажу лично свое мнение, возможно далекое от каноничности. Независимые автокефальные церкви должны быть либо из древних ( Константинопольская, Иерусалимская,Антиохийская,Александрийская) или в странах где православие является доминирующей религией ( Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Македония, Сербия, Черногория, Украина, Белорусь, Россия, Грузия, Молдавия) Все. Православные церкви где они являются религией меньшинства должны быть автономными в составе Константинопольского ( Вселенского патриархата) Ну какая автокефалия может быть в мусульманской Албании, католической Польше, протестантской Чехии и Словакии , протестантско- католических США и т.д. Как и подчинение церквей например в Китае, Японии, т.д. скажем российской церкви и подобные странности. Ну и теперь конкретно о Польской церкви, она по идее ответвление Украинской православной церкви с времен Речи Посполитой ( от куда у поляков православные, Матка Бозка Ченстоховска), вот она и затихарилась, плюс к этому на кормлении у РПЦ и Кремля с времен СССР ( агентура КГБ,)
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ви ще не в курсі православної церкви Північної Кореї.. і
1 Храм
1 Батюшка,і той кореєць і член партії..))
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У этих попов ордена и медали от НКВД, КГБ, ФСБ за много лет службы. А вы хотели, чтобы они забыли свои заслуги перед МП и признали ПЦУ.
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цю "церкву" у Польщі КОНКРЕТНО "зачистили" за Сталіна у 1948 разом польські і совєтські комуністи..
Забудьте.
Про переговори з нею про визнання..як і з Сирійською при Асаді.
вони наступні визнають після РПЦ
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и правильно делают(для себя), ибо обменять жирный куш на "веру" можид только сумасшедший.
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У Польщі свідків Ієгових більше чим гундяєвьких православних ватанів,навіть звертати увагу на цей демарш якось смішно.
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У тебя квалификация не водолаза, а ********! И растянуть ты можешь только свое очко на шишку Президента Зе.... Терпи терпила, осталось не менее 4,5 года....... Да привет Свыну, если доступ имеешь,..... Хотя куда тебе убеанау!
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А буддисты не поддерживают? Вот у ним бы я прислушался, а это так, нудисты какие то Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 1463
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Читаю коментарі і дивуюсь-чи це украінці такі недолугі чи знову кацапню нагнали?! Це не поляки і не украінці! Польська православна церква створена при комуністах і виконувала, відповідно, завдання кгб! А причиною створення була наявність білоруського населення в певних районах. Не пишіть самі дурниць і не читайте провокацій кацапської контори. Ця церква з самого початку виступала проти Томосу, доводячи лишній раз, що так і залишилась осередком тепер вже російських спецслужб.
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Та у нас просто цінується зрада і срач(ну, шоу типу)
Сам люблю срачі але знаю шо православіє і Польща - ще типу як жаба-паразит на білому ведмеді, тобто - штучна секта сралінська.
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І вони ніколи не визнають укр церкву бо кацапня не дозволить , то ясна річ
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Ще в живих лишились свідки того, як поляки в прикордонних районах вирізали всіх хто не католик. Зараз вони на "честь" керівників тих загонів перейминовують свої вулиці!
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Колись то випадково вломився до польско правослвн церкви у Гожові (Gorzow Wlkp) і там йшла служба ,та шо вам сказати ... таке враження що у Тамбов попав, десь у 30 роки .. І зараз навіть не здивувався за це рішення , як вони сидять чисто на гундяєвскому прикорму , бо без кацапського бабла вони не виживуть у Польщі , то як ще вони могли поступити? Певно що сказати НЕТ.
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У них 99% католики а тут раз и сиронули огуеть
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Польская церковь есть в диптихе Константинопольского патриархата, она одна из 15, и сколько там православных в Польше, это в данном случае дело десятое. В Турции православных тоже мало, но от этого голос Константинопольской церкви не менее важный.

На данный момент из 14 церквей по отношению к ПЦУ официально, после Собора, высказались 4, две признали (Константинопольская церковь и Элладская церковь), две не признали - РПЦ и Польская.
В раздумьях Александрийская, Иерусалимская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Грузинская, Кипрская, Албанская и Чешская.
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Петр,признают и все остальные..не сомневайтесь.тут стоит вопрос,кто-кого-Вселенский Патриарх или Гундяев..можно не сомневаться,не Гундяев возьмет верх..
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Антіохійська (Сирійська), сербська, албанська, олександрійська стовідсотково не визнають. Вони повністю залежні від мацковського сатанату. Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 2539
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Забули пшеки вересень 39. Мало вам православ'я навезли кацапська секта рпц
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Так в 39 году они лишились в пользу Украинской ССР большой территории, которой до этого владели. Может именно это они и помнят.
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ПАПЦ втратила свій шанс стати незалежною, коли відмовилась від ТОМОСУ.
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.
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Текст им явно Гундяйка от которого они кормятся написал
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Поляки с такими же заморочками "имперцев", как и россияне. Из-за агрессивной политики Польши в свое время распалось Великое княжество Литовское, а потом Польша толкнула Б.Хмельницкого в лоно Московии. И с теми, и с другими надо быть настороже.
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Кто знаком с историей этой церкви в 20 веке, другого и не ожидал...
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Польська православна церква
Тим часом, під владою Польщі опинились православна Волинь і Західна Білорусь. Там же знайшлась достатня кількість єпископів колишньої Російської православної Церкви для того, щоб заснувати нову - Польську православну церкву (ППЦ). Її керівником став митрополит Діонісій. Його соратника Георгія Ярошевського застрелив ідеологічний опонент архімадрит Смарагд. Осанній прийшов на розмову, потім несподівано вихопив зброю і зі словами "Вот тебе, палач Православия!" почав стріляти. Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 9591
Смарагд дуже не хотів розділяти Російську православну церкву. Не хотіли цього і в Москві - автокефалію Польської церкви РПЦ так і не визнала. Томос про автокефалію надав Константинопольський патріарх.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/86736/Nezbagnenni_shlahy_Gospodni_Korotka_istorija_ukrajinskoji_cerkvy
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Хтось тепер скаже, що ляхи не західні кацапи ? Як можна з ними примирюватися взагалі ?
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ще раз.
тим хто щойно вліз у тему.

ПАПЦ -не поляки..
це етнічні українці та білоруси..в основному ополячені,але котрі досі "по інерції" тримаються парафій...
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poliaki oni pocty vse rimsko katoliki.90% takix.Nado ucytivat sto jest nemalo neverucix,tak pravoslavnaja cerkv tam 1% ne bolse soberut
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Ну наконец-то!
А ж приятно читать комментарии...
Пару упырей, конечно, на ветке есть, но обсуждение больше реально похоже на форум, чем на бестолковый срач...
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ПАПЦ втратила свій шанс стати незалежною, коли відмовилась від ТОМОСУ.
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.
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Те, кто здесь пишут гневные опусы, в реале не утруждали себя чтением того, что здобув Порошенко в виде томоса и почему Филарет отказался от сделки и решил сохранить единственную независимую церковь Украины.
Томос формально выдан СЦУ, а имеем ПЦУ не формально.
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Это они на Варфаломея батон крошить решили за бабосы рашкины наверное, если по кацап тв в новостях пройдёт то один режисер рогатый из кремля пудово.
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Та *****. У нас есть Томос, и тьфу на всяких имперастов.
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В свою очередь не признавайте польску церкву. Так сказать,тем же концом по тому же месту.
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***
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада.... Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.

Т.Г.Шевченко, (приблизно 1858 рік)
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