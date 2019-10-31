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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5981) Нафтогаз (613) анбандлінг (4)

 Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг)

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №2239-1, необхідний для відділення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу, сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи (ГТС) і створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами.

Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

"Це історичний момент в області охорони українських інтересів. Дуже довго ми не могли побудувати законодавчу базу, що відповідає європейським нормам, щоб нас більше не шантажували і ми могли забезпечити довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС, а також стабільні доходи від цих основних фондів", - сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час виступу в парламенті.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 18 вересня 2019 року оновив план анбандлінгу "Нафтогазу". Новим оператором буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ, 100% "дочка" АТ "Укртрансгаз"), яке з 1 липня 2019 року здійснює функції з технічної експлуатації ГТС і має відповідний персонал.

Читайте також: Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС

ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"), 100% акцій якого Кабмін передав в управління Міністерству фінансів. Одночасно держава передасть новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років.

Новий оператор зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року. Нова модель анбандлінгу НАК відповідає вимогам Третього енергопакету, що відкриває дорогу для підписання нового транзитного договору у відповідності до європейських правил. Чинний 10-річний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується 1 січня 2020 року

ГТС України має загальну протяжність газопроводів близько 38 тис. км, в неї входять 73 компресорні станції та понад 1,4 тис. газорозподільних станцій.

Також читайте: Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпромові" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157144
 
   
 Топ коментарі
 
вот тут реформистам карта и подвалила.

значит будут грабить по версии андбандинг +++
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Мохнатый маньяк тоже голосовал ? Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 7896
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злой ты, велик.
а мы может тоже поржать хотим, но в чем ты прав, так в том, шо рыжие фаберже должны постоянно лежать на пеньке - и пелози с томагавком, шо бы рядом стояла.
ето дисциплинирует...
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 1 час назад
Палата представителей Конгресса США 232 голосами "за" vs 196 голосов "против" приняла процедуру импичмента президента Трампа.
Не один республиканец не проголосовал "за", 2 демократа проголосовали "против".
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The House voted mostly along party lines to approve a resolution establishing the procedures for the impeachment inquiry's next phase.
The vote was 232 to 196, with two Democrats joining all Republicans in voting against passage.
The resolution lays out the framework for public hearings and eventual proceedings
in the Judiciary Committee, which would craft any potential articles of impeachment.
Moments after Pelosi announced the passage of the resolution,
the president fired off a tweet and the White House issued a lengthy statement
objecting to the Democrats' impeachment process.
"The Greatest Witch Hunt in American History!" tweeted the president,
who watched the vote from the White House residence...
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у демократов в Палате большинство, так шо пока ничего удивительного...
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быстрее бы чубатого сковырнули. вот тогда русня реально по сосалу начнет получать от госдепа.
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злой ты, велик.
а мы может тоже поржать хотим, но в чем ты прав, так в том, шо рыжие фаберже должны постоянно лежать на пеньке - и пелози с томагавком, шо бы рядом стояла.
ето дисциплинирует...
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"мы может тоже поржать хотим"
і вівса без ГМО Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 7007
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Много они при демокрысах наполучали?

Обама: Это мои последние выборы. После выборов я смогу проявить больше гибкости.
Медведев: Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру.Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 5273
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Что-то поделили . Ничего для людей не поменяется . Главное , чтобы не стало хуже .
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вот тут реформистам карта и подвалила.

значит будут грабить по версии андбандинг +++
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"значит будут грабить по версии андбандинг +++"
Так уже вроде промуркотели нежно о повышении цены на газ.
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не. пока не поднимали цены. знают ведь они что вместе с ценами на газ народ поднимит и их на гилляки.
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Поздновато чухнули что то... два месяца до конца контракта осталось, а там еще волокиты куча
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Анбандлинг, похоже на бандитинг. Да что за слово такое придумали. Разделение, отпочкование, и масса других слов есть.
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хотели назвать это действо аналбандингом но буквы перепутали
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А как же долги грязьпрома, ведь выходит отделили транспортировку именно в интересах рф. А тот долг просто повиснет в воздухе, новой компании никто ничего не должен. Ну и все же должны понимать, что за все платит потребитель, увеличивая стоимость транзита, увеличивают и нам его стоимость, похожая афера существовала последние несколько лет, то есть газ якобы прокачивался в ЕС а потом возвращался назад и в него входила стоимость транзита для нас.
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Ну і слів понабиралися - анбандлинг. Від слова банда?
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Зробили ще одну "прокладку" між Нафтогазом та Укртрансгазом.
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