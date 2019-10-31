 Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг)

Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.
"Це історичний момент в області охорони українських інтересів. Дуже довго ми не могли побудувати законодавчу базу, що відповідає європейським нормам, щоб нас більше не шантажували і ми могли забезпечити довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС, а також стабільні доходи від цих основних фондів", - сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час виступу в парламенті.
Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 18 вересня 2019 року оновив план анбандлінгу "Нафтогазу". Новим оператором буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ, 100% "дочка" АТ "Укртрансгаз"), яке з 1 липня 2019 року здійснює функції з технічної експлуатації ГТС і має відповідний персонал.
ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"), 100% акцій якого Кабмін передав в управління Міністерству фінансів. Одночасно держава передасть новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років.
Новий оператор зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року. Нова модель анбандлінгу НАК відповідає вимогам Третього енергопакету, що відкриває дорогу для підписання нового транзитного договору у відповідності до європейських правил. Чинний 10-річний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується 1 січня 2020 року
ГТС України має загальну протяжність газопроводів близько 38 тис. км, в неї входять 73 компресорні станції та понад 1,4 тис. газорозподільних станцій.
Палата представителей Конгресса США 232 голосами "за" vs 196 голосов "против" приняла процедуру импичмента президента Трампа.
Не один республиканец не проголосовал "за", 2 демократа проголосовали "против".
The vote was 232 to 196, with two Democrats joining all Republicans in voting against passage.
The resolution lays out the framework for public hearings and eventual proceedings
in the Judiciary Committee, which would craft any potential articles of impeachment.
Moments after Pelosi announced the passage of the resolution,
the president fired off a tweet and the White House issued a lengthy statement
objecting to the Democrats' impeachment process.
"The Greatest Witch Hunt in American History!" tweeted the president,
who watched the vote from the White House residence...
а мы может тоже поржать хотим, но в чем ты прав, так в том, шо рыжие фаберже должны постоянно лежать на пеньке - и пелози с томагавком, шо бы рядом стояла.
ето дисциплинирует...
і вівса без ГМО
Обама: Это мои последние выборы. После выборов я смогу проявить больше гибкости.
Медведев: Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру.
значит будут грабить по версии андбандинг +++
Так уже вроде промуркотели нежно о повышении цены на газ.
Я говорю - проанонсировали
https://tsoua.com/*********/