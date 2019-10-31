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Все про:Черкащина (300) паливо (228) ДФС (2355)

 З незаконного обігу в Черкаській області вилучено пального вартістю майже 3,9 млн грн, - ДФС

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Черкаській області виявили низку АЗС, які здійснюють незаконну реалізацію пального.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Під час проведення операції "Акциз - 2019" в одному з міст області було встановлено низку АЗС, через які здійснювалося зберігання і реалізація паливно-мастильних матеріалів без наявності відповідних дозвільних документів на цей вид підприємницької діяльності.

За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 54 тонни дизельного пального, понад 36 тонн бензину марки А-95, понад 4,6 тонни бензину марки А-95 Євро, 35,1 тонни бензину марки А-92 і 1 тонну скрапленого газу. Загальна вартість вилученого палива становить майже 3,9 млн грн.

Проти правопорушників складено протоколи за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

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З незаконного обігу в Черкаській області вилучено пального вартістю майже 3,9 млн грн, - ДФС 01
З незаконного обігу в Черкаській області вилучено пального вартістю майже 3,9 млн грн, - ДФС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157137
 
 
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Как был при потрохе грабёж предпринимателей,так при зеленых лягушках и продолжился.
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Всегда было интересно , какова судьба изъятого ?
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хлопчики з трусів вискакують, тільки б не розігнали! всі податкові ями засновувались,кришувались і кришуються цими смердячими гівнюками! так само як і артелі з виробництва тютюнових і горілчаних виробів!
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Школьников в армию , а обещал контрактную .... Я уже молчу за моральный облик . Чудовище ищет проституток на рабочем месте в Раде .
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