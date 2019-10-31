EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  834  28
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5661) поранення (1546) Донбас (13481) операція Об'єднаних сил (1715)

 Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС

Окупанти обстрілювали позиції захисників України з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік від Водяного, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте також: Спецрежим "Жовтий": штаб ОС роз'яснив порядок перетину блокпостів представниками вітчизняних та зарубіжних ЗМІ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік від Світлодарська - з автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік від Луганського - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Тривають третю добу процеси розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції", - додали в штабі ООС.

Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС 01
Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС 02
Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157136
 
 
 Топ коментарі
 
ви нічєво нє панімаєтє, сірамно нада атвадіть вайска!
горіти вам у пеклі, зелені вилупки!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хроника одного презЕдента ...
31.10.2019 г.
..."Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.
О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
У Москві вимагають, щоб українська армія відступила по всій лінії фронту.


Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
 показати весь коментар
 
 
а ЗЕРО говорит что "обстрелов нет"......что он курит???
 показати весь коментар
 
 
Так путин им гарантировал победу слуги на выборах в ордло.Вот так надо батькивщину любить,чтобы задушить за деньги.
 показати весь коментар
 
 
Вести из Африки: 31.10.19. 18:28. Мозамбикское СМИ сообщило об убийстве пятерых наёмников из России - Голос Америки.

Колонна с российскими наёмниками попала в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Утверждается, что убитым отрезали головы. - golos-ameriki.ru
 показати весь коментар
 
 
Может этих, из Мозамбика, сюда пригласить?
 показати весь коментар
 
 
Они у них были,эти головы???Надо иметь жопу вместо головы что бы переться очком на бутылку
 показати весь коментар
 
Мир незиблим, как отсутствие мозга у зе-електората.
 показати весь коментар
 
 
"хуже не будет, нада перестать стрелять" - казав один довбойобВід початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7307
 показати весь коментар
 
 
ви нічєво нє панімаєтє, сірамно нада атвадіть вайска!
горіти вам у пеклі, зелені вилупки!
 показати весь коментар
 
 
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала в зеленом говне...
 показати весь коментар
 
 
Браво. Зеленое говно как раз именно та субстанция для 73% "уставших от войны".
 показати весь коментар
 
 
С начала суток - 8 обстрелов..

ВЫВСЕВРЕТИИИИИ! Клоун сказал, что никаких обстрелов нет!
 показати весь коментар
 
 
Как говорил Лавров, гуд, Зештанмаер, ошэнь корошо вальдэмар. Даешь отвод войск ко Львову. Только не в Ужгород. Там уже Венгрия автономию строит.
 показати весь коментар
 
 
НАдА простА прЄкратіть стрЄлять, мля... Да зебилы?
 показати весь коментар
 
 



Мирный план для Вовочки одноходовочки

31.10.2019 г.
На позициях в районе Золотое-4 подразделения 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ заменены подразделениями 104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ). Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Из тяжелого вооружения - минометы 82-мм.
За ними на расстоянии 4, 6-5 км подразделения 120-й гв. артиллерийской бригады (ЦВО, Юрга, Кемеровская область). Основное вооружение САУ. Номенклатура и численность людей и техники устанавливается.
Кроме того в полосе соприкосновения действует пока не установленное снайперское подразделения с особой системой связи нам не знакомой.
Никаких признаков смены позиций или отвода войск нет.
 показати весь коментар
 
 
Страшное зрелище, когда Уклонисту от мобилизации, "отдают честь" Боевые Генералы Украины!
Лучше я б этого не видел НИКОГДА!
ПОЗОР!
 показати весь коментар
 
 
дзеркального
Итак, почему ни в одном источнике нет ни слова, на какие позиции/как далеко отошли днари?
 показати весь коментар
 
Тому що штабні крисюки з дозволу піаніста-уклоніста брешуть не цураючись!!
 показати весь коментар
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
Московія святкує перемогу. Російська газета "Коммерсантъ" 30.10.2019 стаття під назвою: "Украина перешла в отступление на Париж". "На разведении сил и средств в Золотом и Петровском, а также на согласовании единой редакции «формулы Штайнмайера», которая ранее существовала на словах и не оформлялась в виде документа, жестко настаивала Москва...Сурков: «Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту». УВАГА! : "Проект итогового документа, который планируется принять на саммите в «нормандском формате», готов. Его согласовали советники и помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн. В проекте итогового документа описаны задачи на будущее. В их числе - разведение сил по всей линии соприкосновения, а также закрепление «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору