 Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік від Водяного, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік від Світлодарська - з автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік від Луганського - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
"Тривають третю добу процеси розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції", - додали в штабі ООС.
31.10.2019 г.
..."Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.
О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
У Москві вимагають, щоб українська армія відступила по всій лінії фронту.
Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
Колонна с российскими наёмниками попала в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Утверждается, что убитым отрезали головы. - golos-ameriki.ru
горіти вам у пеклі, зелені вилупки!
Живя на войне,
Страна утопала в зеленом говне...
ВЫВСЕВРЕТИИИИИ! Клоун сказал, что никаких обстрелов нет!
Мирный план для Вовочки одноходовочки
31.10.2019 г.
На позициях в районе Золотое-4 подразделения 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ заменены подразделениями 104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ). Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Из тяжелого вооружения - минометы 82-мм.
За ними на расстоянии 4, 6-5 км подразделения 120-й гв. артиллерийской бригады (ЦВО, Юрга, Кемеровская область). Основное вооружение САУ. Номенклатура и численность людей и техники устанавливается.
Кроме того в полосе соприкосновения действует пока не установленное снайперское подразделения с особой системой связи нам не знакомой.
Никаких признаков смены позиций или отвода войск нет.
Лучше я б этого не видел НИКОГДА!
ПОЗОР!
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Итак, почему ни в одном источнике нет ни слова, на какие позиции/как далеко отошли днари?