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 Політика України
  2027  52
Все про:ВР (5981) незаконне збагачення (60)

 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за надбання таких активів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 259 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 368-5 "незаконне збагачення", яка передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких перевищує його законні доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 тисяч) гривень, каратимуть позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Зазначимо, попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн).

Справи про визнання необґрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави розглядаються ВАКС, підслідні будуть Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), в передбачених законом випадках їх будуть вести Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральна прокуратура.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157126
 
   
 Топ коментарі
 
сколько лет уборщице? она не замужем? какая она из себя??? ))))))
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Ты действительно в это веришь ? ......страшно на улицу выходить . Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6123
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ну нарешті, в каломийського заберуть все і посадять
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то есть воровать можно но не более, чем на 255 тысяч? вот только не понятно в год или в минуту?
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Не-ее,просто сделали облегчение дающему взятку.Теперь он ее может дать за четыре взноса плюс бонус за пятую можна будет дать всего лиш каких-то 250.
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ааа, понятно..ну я думаю жены(успешные бизнесмены) и дети(талантливые менеджеры) госчиновников на это не согласятся-будут брать вместо папы-им то ничего не грозит
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255 тысяч в год ? Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4644 У меня уборщица больше получает .
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сколько лет уборщице? она не замужем? какая она из себя??? ))))))
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45 . Убирает офис, в свободное время квартиры . Не сама , содержит гарем . Молодец . Человек работает .
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не надо засирать так офис и будет єкономия
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гарем? так это ей этот бородатый слуга звонил? тогда понятно-100 баксов за час-фигасе себе расценки Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8830
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Мужской гарем? Тебя назначила старшим мужем?
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Не знаю , что хуже .....Я не хочу с тобой ругаться . Ты сам не видишь , что это жопа ? Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1128
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Это ты просто на портрет Порошенка засмотрелся. На самом деле Зеленский близок к правильному пути.
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петя - отстой , согласен , а зеля - время покажет .
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Ну так она больше получает ОФИЦИАЛЬНО или как? Если официально - то пусть хоть 255 миллионов тратит - главное, чтобы она их зарабатывала.
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Жаль , если ты живёшь за одну зарплату . Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1137
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Почему жаль? Ты знаешь размер моей зарплаты?
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Не знаю . Абсолютно не интересно . Ты со всей своей зарплаты честно платишь налоги ?
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Нет , женщина смогла возглавить команду уборщиц и заслужить доверие и уважение клиентов .
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Молодці, якщо захочуть. Тепер залишаються дрібниці - шукати, саджати і конфіксковувати.
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Ты действительно в это веришь ? ......страшно на улицу выходить .
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спочатку в мавзолеї тре провести переоблік
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ну нарешті, в каломийського заберуть все і посадять
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був головою Дніпропетровської ОДА
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То він БУВ їм декілька місяців 5 років тому, а закон обратної дії не має.
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так є рішення Лондонського суду, який визнав каломийського і боголюбова шахраями..... всі знають, що цей чорт вкрав 6,5 лярдів з Привату..... і ніякої реакції..... ще думають повернути йому Приват, чи ні
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Что то при Порошенко БПП и Народный фронт Яценюка никак не могли проголосовать за такой закон .
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єтим и подтвердили, что они не лохи
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Тупой еще тупее?
12 МАРТА В последние недели вопрос привлечения к ответственности должностных лиц за незаконное обогащение стал одной из главных тем для обсуждения в информационном пространстве. Причиной послужило решение Конституционного Суда Украины (КСУ), которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, регламентировавшую ответственность за подобные преступления.В частности, суд пришел к выводу, что существующая формулировка нарушает принципы защиты прав гражданина - презумпцию невиновности и недопустимость привлечения к ответственности лица за отказ свидетельствовать против себя или родных.Возможной альтернативой утратившей силу статье стал проект закона, внесенный в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, в законодательной инициативе учтено замечание КСУ и сохранена ответственность за незаконное обогащение.
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Конституційний суд керується політичною доцільністю. До чого тут Конституція
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А на тих хто вже збагатився таким чином закон розповсюджується, чи зворотньої сили не має?
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Захочуть зроблять і навіть з врахуванням інфляції.
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А почему 255 тыс а не 100тыс или не 50тыс или не 500тыс! откуда такая загадочная цифра? и кто так решил?!
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обладание активами непонятного происхождения это не преступление в развитых странах
если там действительно нечисто то наверняка нарушены и другие статьи уголовного законодательства
а вот для избрания в депутаты это должно быть препятствием
тут как с сыном Байдена - формально закон не нарушен но душок неприятный имеется
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Интересно, кто-то верит что статья будет работать? Ну не будут на себя оформлять, либо будут фиктивные лотереи по типу Ляшко, фиктивные дарственные, да уйма способов все узаконить при желании. Должны боятся, а если не боятся обогащаться, значит система не работает.
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А ТИМ ЧАСОМ...
Угорщина розблокувала заяву представників країн НАТО щодо України, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як в документі були враховані пропозиції Будапешта щодо угорської громади, яка проживає в Закарпатті.

«Пропозиції були взяті до уваги в останній момент», - сказав Сійярто, додавши, що саме тому Будапешт підтримав спільну заяву послів НАТО.
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