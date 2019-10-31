 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 259 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 368-5 "незаконне збагачення", яка передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких перевищує його законні доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 тисяч) гривень, каратимуть позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Зазначимо, попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн).

Справи про визнання необґрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави розглядаються ВАКС, підслідні будуть Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), в передбачених законом випадках їх будуть вести Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральна прокуратура.