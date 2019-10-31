 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 259 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 368-5 "незаконне збагачення", яка передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких перевищує його законні доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 тисяч) гривень, каратимуть позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Зазначимо, попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн).
Справи про визнання необґрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави розглядаються ВАКС, підслідні будуть Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), в передбачених законом випадках їх будуть вести Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральна прокуратура.
12 МАРТА В последние недели вопрос привлечения к ответственности должностных лиц за незаконное обогащение стал одной из главных тем для обсуждения в информационном пространстве. Причиной послужило решение Конституционного Суда Украины (КСУ), которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, регламентировавшую ответственность за подобные преступления.В частности, суд пришел к выводу, что существующая формулировка нарушает принципы защиты прав гражданина - презумпцию невиновности и недопустимость привлечения к ответственности лица за отказ свидетельствовать против себя или родных.Возможной альтернативой утратившей силу статье стал проект закона, внесенный в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, в законодательной инициативе учтено замечание КСУ и сохранена ответственность за незаконное обогащение.
если там действительно нечисто то наверняка нарушены и другие статьи уголовного законодательства
а вот для избрания в депутаты это должно быть препятствием
тут как с сыном Байдена - формально закон не нарушен но душок неприятный имеется
Угорщина розблокувала заяву представників країн НАТО щодо України, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як в документі були враховані пропозиції Будапешта щодо угорської громади, яка проживає в Закарпатті.
«Пропозиції були взяті до уваги в останній момент», - сказав Сійярто, додавши, що саме тому Будапешт підтримав спільну заяву послів НАТО.